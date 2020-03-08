Нокаут на расслабоне. О'Мэлли уронил соперника трижды за 2 минуты и даже не успел вспотеть

UFC 248 в Лас-Вегасе вышел крайне неоднозначным. С одной стороны, мы увидели лучший бой в истории женских ММА по признанию многих фанатов и экспертов: Чжан Вейли и Йоанна Енджейчик оставили в октагоне все силы, но ни одна из девушек так и не сдалась в этой безумной 25-минутной рубке.

Адесанья чуть не усыпил зрителей своей победой. И остался чемпионом, одолев Ромеро 25 минут танцев от самых зрелищных атлетов своего дивизиона UFC и самый крутой женский бой в истории — главные итоги UFC 248.

С другой — самое ожидаемое событие крупного турнира лучшей лиги мира не просто подкачало, а прямо-таки очень сильно разочаровало. Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро свои пять раундов будто бы играли в игру «кто круче засушит бой», и из неё победителем вышел чемпион, так как судьи по итогу решили все же оставить ему пояс.

Кроме двух главных боев на UFC 248 произошло не так уж и много любопытного. Кард турнира в Вегасе не назовёшь особенно звёздным, однако все же один поединок из прелимов обращал на себя внимание. Речь о возвращении Сахарного Шона О’Мэлли, восходящей звезды легчайшего веса.

О`Мэлли должен был стать новым Конором, но USADA не даёт Шону драться уже два года В эти выходные Сахарный наконец-то возвращается. Это будет всего второй его бой в UFC, а фанаты уже не могут дождаться.

Молодой и крайне перспективный кадр дебютировал в UFC в 2018 году, а трамплином к попаданию в лучшую лигу мира для О’Мэлли стало боевое шоу Дэны Уайта Contender Series. И финал реалити, и первый бой в высшей лиге дались Шону сверхудачно — почти сразу парень обзавёлся репутацией нового Конора Макгрегора. Яркий внешний вид и прекрасные выступления, казалось, гарантируют молодому бойцу стремительное продвижение, однако после дебюта в UFC карьера О’Мэлли неожиданно тормознула.

В анализах американца были найдены запрещённые вещества, что не позволило ему выступить на эпохальном UFC 229, где Хабиб Нурмагомедов разнёс Конора Макгрегора. О'Мэлли получил дисквалификацию в момент, когда ему было необходимо выступать как можно чаще, чтобы весь хайп вокруг него не рассеялся так же быстро, как его когда-то нагнали. В итоге простой Шона составил больше двух лет, а возвращение состоялось лишь накануне, в рамках 248 номерного турнира.

Бойцы, которым по каким-то причинам приходится делать в карьере длительный вынужденный перерыв, нередко говорят о так называемой «ржавчине». Это состояние, когда атлет чувствует себя не совсем в своей тарелке, только вернувшись к любимому занятию после простоя, и заключается оно в первую очередь в проблемах с уверенностью в себе из-за отсутствия соревновательной практики. Однако в первом за два года выступлении О'Мэлли ничего такого заметно не было. Наоборот — Шон будто бы стал только лучше. И абсолютно точно стал крупнее, что сделало тяжелее его без того крепкие удары.

Соперником О'Мэлли стал Хосе Альберто Киньонес, с которым Шон должен был подраться ещё на том самом UFC 229. И этого самого соперника было очень сильно жаль по ходу его поединка с О'Мэлли. Очень сильно, но не очень долго. Всего за две минуты и две секунды Сахарный разнёс Киньонеса в одну калитку, показав удивительную взрывную скорость, силу и точность ударов. Всего пара удачных атак отбили у Киньонеса всё желание биться, а решающий выпад О'Мэлли можно разбить на три микроэпизода. Сперва Шон потряс соперника ударом руки из клинча, уронив того возле клетки. Затем в голову Киньонеса прилетел мощный хай-кик, только Хосе успел подняться после нокдауна. А при следующей попытке встать на ноги бедный Киньонес наткнулся на точный апперкот в подбородок от О'Мэлли. Дальше пошло добивание и остановка боя.

Столь яркая и уверенная победа показывает, что хайп вокруг О'Мэлли не был пустым. Боец вернулся после долгого простоя и доказал, что не зря о нём столько разговоров. Сахарный выдал максимально убедительный перфоманс и теперь наверняка будет только расти в рейтингах. Однако не стоит сбрасывать со счётов один немаловажный фактор: Шон находится в очень конкурентной и опасной весовой категории, где заправляют крайне жёсткие парни. К примеру, россиянин Пётр Ян. И это уже совсем иной уровень относительно бедного Киньонеса.