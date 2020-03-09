Очередной перекаченный монстр и ещё одна экс-чемпионка: с кем будут биться герои UFC 248

Ранним утром 8 марта по московскому времени в Лас-Вегасе отгремел третий номерной турнир UFC в 2020 году. Нельзя сказать, что шоу UFC 248 получилось на загляденье, но оно определённо было спасено одним из лучших женских поединков в истории UFC, который выдали Чжан Вейли и Йоанна Енджейчик. Обе спортсменки подняли свои акции.

Адесанья чуть не усыпил зрителей своей победой. И остался чемпионом, одолев Ромеро 25 минут танцев от самых зрелищных атлетов своего дивизиона UFC и самый крутой женский бой в истории — главные итоги UFC 248.

А вот участники мейн ивента в лице Исраэля Адесаньи и Йоэля Ромеро разочаровали, показав один из самых унылых титульных боёв за последнее время, чем поставили себя в не лучшее положение. «Чемпионат» разбирался, что ждёт героев прошедшего турнира в дальнейшем.

Шон О’Мэлли

Начнём с О’Мэлли. Восходящая звезда UFC вернулся после двухлетнего простоя, связанного с дисквалификацией. В соперники он получил куда более опытного Хосе Альберто Киноньеса, который мог похвастать семью поединками в UFC, что по сравнению с единственным боем Шона казалось чем-то значимым. Тем не менее, О’Мэлли не дрогнул перед искушённым оппонентом и наглядно продемонстрировал, почему вокруг его персоны столько хайпа. Шон уничтожил Киноньеса за две минуты и получил бонус за выступление вечера.

Нокаут на расслабоне. О'Мэлли уронил соперника трижды за 2 минуты и даже не успел вспотеть Восходящая звезда UFC наконец-то снова в деле! Сахарного Шона О'Мэлли, похоже, ждёт большое будущее.

После столь яркого возвращения О’Мэлли вправе рассчитывать на то, что в следующий раз ему дадут соперника из топ-15. Хорошей проверкой для 25-летнего проспекта станет встреча с Марлоном Верой. На счету эквадорца уже 13 поединков в UFC, при этом он занимает 14-е место в рейтинге и, что самое главное, также на ходу. Боец может похвастать серией из пяти побед. Конечно, можно было бы предположить, что Шону дадут встречу с ветераном лиги Джоном Додсоном, но всё же, схватка с экс-претендентом на титул лишь в третьем в карьере бою в UFC кажется перегибом.

Польская спортсменка потерпела четвёртое поражение в последних шести встречах. При этом назвать её сбитой лётчицей не поворачивается язык. В схватке с Чжан Вейли она доказала, что списывать её со счетов ещё очень рано. Казалось бы, на фоне неизменно жёстких боёв (в числе последних соперниц — дважды Роуз Намаюнас, Валентина Шевченко, Тешиа Торрес, Мишель Уотерсон), Енджейчик заслуживает отдыха в виде «проходного» поединка. Но, вероятнее всего, такая роскошь ей не светит. Ближайших преследовательниц из рейтинга минимального веса она уже била, а кого-то и неоднократно (привет Клаудии Гаделье), а драться с кем-либо из хвоста рейтинга не имеет особого смысла.

Таким образом, единственной доступной опцией остаётся третий номер минимального веса в лице небитой Татьяны Суарес. Экс-представительница сборной США по борьбе, бронзовая призёрка чемпионатов мира уже успела победить таких опытных соперниц как Алекса Грассо, Карла Эспарза и Нина Ансарофф. В графе поражений у Суарес значится «0», так что всё указывает на то, что легко в такой встрече Енджейчик не будет. Для UFC же такое противостояние имеет смысл и потому, что оппонент калибра Йоанны будет отличным испытанием для Суарес. Если та победит, то в организации смогут смело заявить о появлении ещё одного топ-бойца девушки.

Чжан Вейли

В случае с китаянкой всё предельно ясно. Она защитила титул и будет ждать очередного претендента. Вероятнее всего, он определится в андеркарде боя Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон на турнире UFC 249. В соглавном событии шоу в Бруклине встретятся две экс-чемпионки в минимальном весе – Роуз Намаюнас попробует взять реванш у Джессики Андраде. Очевидно, что победительница боя получит ещё один тайтл-шот. Напомним, что Вейли завоевала титул именно в противостоянии с Андраде, уничтожив бразильянку за 42 секунды.

42-летний кубинец разочаровал президента Дэну Уайта своим выступлением в бою с Исраэлем Адесаньей. Функционер дал понять это на пресс-конференции после турнира, отметив, что был шокирован выступлением Ромеро. Уайт подчеркнул, что ожидал от претендента на титул больше агрессии. Дэна также заявил, что Йоэль прекрасно понимал, что это был его «последний шанс стать чемпионом».

Похоже, это был чёткий месседж, что в обозримом будущем боец не получит возможности сразиться за титул. С учётом возраста это и неудивительно и, откровенно говоря, справедливо. Как бы все ни критиковали Адесанью за невзрачное выступление, но так, как Ромеро титул тоже не завоёвывают.

Ромеро 25 минут гонял по клетке молодого чемпиона, но выиграть не смог. Зал гудел Адесанье Йоэль так и не выиграл пояс, но остался народным чемпионом. Также на UFC 248 состоялся «лучший бой в истории женских MMA».

Вероятнее всего, теперь Йоэля ждёт постепенное снижение уровня оппозиции. Четвёртый и пятый номер рейтинга в среднем весе Джаред Каннонье и Даррен Тилл планируют провести встречу после того, как первый оправится от травмы. Так что соперника из топ-5 Ромеро не получить. В этих условиях кандидатами на схватку с кубинцем являются шестой и седьмой номер рейтинга соответственно Джек Херманссон и Келвин Гастелум. Оба проиграли минувшие поединки и могут попробовать реабилитироваться в битве с Йоэлем.

С Исраэлем Адесаньей, точно так же, как и с Чжан Вейли, всё ясно. Ещё будучи в октагоне он вызвал на поединок второго номера рейтинга Пауло Косту. О противостоянии Адесаньи и Косты говорил на пресс-конференции и Дэна Уайт, выразивший уверенность, что кто-кто, а бразилец не побоится прессинговать чемпиона и устроить с ним открытую драку.

Пауло и сам давно жаждет встречи с Исраэлем и ещё в ноябре минувшего года всячески провоцировал потенциального соперника, заявляя, что тот попросту боится такого поединка. На сегодняшний день в активе Косты пять поединков в UFC и во всех из них он победил. В минувшей встрече бразилец справился как раз с Ромеро, попутно получив бонус за лучший бой. Посмотрим, сумеет ли он заставить действовать Адесанью в более ярком стиле.