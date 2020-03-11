«Ты — американец, вам нельзя драться на улицах. На улице я бы тебя сломал»

В прошлый уик-энд в Лас-Вегасе случилось несколько больших событий в мире UFC. Во вселенной лучшей лиги появился новый лучший бой в истории женских ММА, самые опасные люди среднего дивизиона провели неимоверно скучный чемпионский поединок, а участники наиболее интригующей схватки за время существования спорта горячо поговорили на первой пресс-конференции.

Хабиб пнул ногой пояс Фергюсона. Тони это сильно разозлило — чуть не дошло до драки Всё начиналось спокойно, но ближе к концу пресс-конференция Нурмагомедова и Фергюсона чуть не переросла в потасовку. Было жарко!

Встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, которым 18 апреля предстоит возглавить крупномасштабный UFC 249 получилась даже интереснее, чем можно было предположить. Приятно, что после четырёх отмен и всех этих пяти лет в состоянии законсервированного противостояния не погасили огня между Хабибом и Тони. Вероятно, два лучших легковеса в истории всё так же хотят побить друг друга, как это было в 2015-м. В этом материале мы выделили для вас основные моменты пресс-конференции к UFC 249, а также опубликовали видео самой встречи.

«Мне не нравится Тони, потому что он тупой»

Хабиб никогда не питал большой симпатии к Тони Фергюсону. Да, их взаимоотношения не сравнить с той враждой, что у Нурмагомедова с Макгрегором, но и противостояние с Тони у Орла тоже не самые простые.

«Тони заслужил этот бой. Он великолепный боец, но как человек он мне не нравится, потому что он тупой. Посмотрите на него, это странный парень. Ещё раз, я уважаю его как бойца, но не уважаю, как человека».

«Я не хочу поливать Хабиба грязью, но у меня есть три вопроса. На все он ответит»

Фергюсон — о своём настрое и отношении к Хабибу.

«Хабиб дрался только с теми, кого можно считать любителями. Это были какие-то школьники. Он никогда не дрался на улице, так что для меня — это просто очередной бой. Но между нами есть уважение, и я не хочу поливать его грязью. Тем не менее, он должен мне денег. Плюс он борется со школьниками, и я не знаю, почему Дэниел Кормье этому не мешает. А также Хабиб заставлял бездомных отжиматься. Это три вопроса, он ответит мне на них".

Национальный вопрос от Хабиба Нурмагомедова

Нурмагомедов решил вдруг выяснить у Фергюсона, откуда произошла его фамилия, и почему Тони называет себя то американцем, то мексиканцем.

«Сначала говоришь, что ты мексиканец, потом, что американец. Откуда же ты?! Ты не мексиканец, ты – калифорниец. Это не одно и то же. Фальшивый мексиканец! Твоё имя — Тони, а фамилия – Фергюсон. Это не мексиканские имя и фамилия, вроде Мендеса. О чём ты вообще говоришь? Я — дагестанец, настоящий горец, а кто ты?

О драках на улице

Впервые Хабиб вышел из себя, когда речь зашла об уличных драках. Фергюсон усомнился, что Нурмагомедов не так хорош в выяснении отношений на кулаках без судей, а россиянин отчего-то вспылил на этом моменте.

«Ты – американец. В США вам нельзя драться на улицах! Что ты заешь об этом? Ты даже не знаешь, откуда я! Я из Дагестана, мы дерёмся на улице каждый день и там я бы тебя сломал. Это не одно и то же, что клетка. На улице всё иначе! Ты не знаешь, что творится в тех местах. Как ты смеешь мне говорить, что я не дрался на улицах?!»

Права на видео принадлежат компании UFC. Посмотреть ролик можно в инстаграм-аккаунт UFCRussia.

О возрасте

Тони Фергюсон значительно старше Хабиба Нурмагомедова, ему недавно исполнилось 36, и для легковеса это многовато. Вероятно, Тони понимает это, потому и нервничает, когда ему напоминают о годах. Вот и в этот раз Фергюсон резко отреагировал и даже пообещал вытереть мат «чёртовой папахой», услышав следующие слова Хабиба.

«Фергюсон мог бы стать лучшим легковесом в истории UFC. Он отличный боец. Но я верю в себя. Вдобавок, Тони достаточно старый: ему 36 или 37 лет. И это плохо, ведь когда я размажу Фергюсона, когда он будет валяться на канвасе и стучать, все будут говорить, что Тони постарел и что Хабиб победил старика».

UFC показал постер к бою Нурмагомедова и Фергюсона. Эпично и ничего лишнего Это пятое появление Нурмагомедова на афишах UFC.

Про Мейвезера и 600 миллионов

Нурмагомедов нарасхват не только в MMA, но и по-прежнему в боксе. Ещё с осени 2018 идут разговоры о возможной встрече Хабиба с легендой ринга Флойдом Мейвезером. На пресс-конференции россиянину рассказали, что американец просит за такой бой $ 600 млн. Вот реакция Хабиба.

«Мейвезер хочет 600 миллионов? Кто даст ему столько денег? Я не дам. Может, вы? Если Флойд хочет драться, то мы можем сделать такой бой: 11 раундов по боксу и 1 раунд по ММА. У Флойда большое имя в спорте, но у меня теперь тоже. Мы можем сделать кассу, но мои условия я уже обозначил. Люди в Саудовской Аравии предлагали мне за такой бой 100 миллионов".

«Хочу, чтобы моё наследие было бесконечным»

«Мне нравятся вызовы. Конор, Порье — все мои соперники. Тони — один из лучших в мире за всё время. Если я хочу укрепить своё наследие, я должен победить его. Мне нужна победа, чтобы мое наследие было бесконечным».