Бой Хабиба и Фергюсона отменят из-за коронавируса? Про это уже шутит президент UFC

В пятый раз! Это немыслимо, но уже в пятый раз поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона может быть отменён. Теперь виной переноса самого ожидаемого боя в истории UFC рискует стать эпидемия коронавируса, лихо разошедшаяся в последнее время по планете.

Ещё раз — о коронавирусе

Впервые об этом самом вирусе мир узнал в декабре прошлого года, когда была зафиксирована его первая вспышка. Случилось это в китайском Ухане, и Китай считается эпицентром болезни до сих пор, на его территории официальное количество заразившихся уже перевалило за 80 тысяч, а всего в мире учтено порядка 126 тысяч людей с коронавирусом. В Европе от вируса COVID-19 больше всех страдает Италия, на Апеннинах зафиксировано 12 тысяч случаев заражения.

В США, где на 18 апреля запланирован бой Нурмагомедова и Фергюсона, выявили порядка 1000 случаев, когда людям ставили этот неприятный диагноз. Всего на планете от коронавируса уже умерло почти 5000 человек, и это лишь официальныt цифры.

UFC показал постер к бою Нурмагомедова и Фергюсона. Эпично и ничего лишнего Это пятое появление Нурмагомедова на афишах UFC.

Коронавирус vs спорт

К весне масштабы распространения коронавируса вынудили организаторов массовых мероприятий — будь то спортивные состязания, концерты или крупные семинары — перекроить свои рабочие календари. Власти большинства европейских стран настолько озабочены проблемой COVID-19, что с начала месяца принялись отменять все активности, рассчитанные на большую толпу. Так, в Испании приостановили игры внутреннего чемпионата (Ла Лиги) на две недели, а итальянская Cерия А и вовсе тормознулась на неопределённый срок, ведь коронавирус касается футболистов из итальянского первенства теперь напрямую: на данный момент инфекцию обнаружили уже у двух игроков — Даниэле Ругани из «Ювентуса» и Маноло Габбьядини из «Сампдории».

Сообщается также, что УЕФА выходила на итальянские клубы с просьбой сняться с нынешних розыгрышей Лиги Европы и Лиги чемпионов, где сегодня играется стадия плей-офф. Также под угрозой находится в принципе весь нынешний розыгрыш Серии А — прямо сейчас руководство лиги пытается найти компромиссное решение. Вероятно, командам предложат сыграть плей-офф, чтобы определить чемпиона, либо отдать титул нынешнему лидеру таблицы («Ювентусу»), ну, или же вообще завершить сезон без определения победителя.

Командам, участвующим в еврокубках, запретили традиционные предматчевые рукопожатия, из-за чего во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» даже произошёл небольшой скандал. Тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп накричал на фанатов своей команды за то, что те тянули руки к футболистам, выходившим на игру из подтрибунки.

«Чёртовы идиоты!» Клопп обругал болельщиков «Ливерпуля», тянувших руки игрокам

На данный момент под угрозой находится проведение Евро-2020 по футболу — турнир могут перенести на следующий год, а также болельщики, вероятно, так и не дождутся в этом году чемпионата мира по хоккею и уже точно они не увидят чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был состояться в Канаде, но был отменён местными властями. Ну, и наверняка вы слышали историю о баскетболисте «Юты Джаз» Руди Гобере, сдавшим положительный тест на коронавирус, после чего матч с его участием был отменён, а весь сезон НБА — приостановлен.

Гобер потешался над коронавирусом. Теперь Руди инфицирован, а сезон НБА остановлен Угроза заражения стала явной и в профессиональных лигах Америки.

Коронавирус vs Россия

В России эпидемия коронавируса также превращается в большую общую проблему. 10 марта мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому в столице до 10 апреля будут запрещены мероприятия, в которых участвуют более 5 тысяч человек.



Собянин внёс изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. №12-УМ «О введении режима повышенной готовности», дополнив указ пунктом 1 (1) в следующей редакции:



«Запретить до 10 апреля 2020 г. проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек». Таким образом, под запрет попадают футбольные матчи ЦСКА — «Уфа» (15 марта), «Локомотив» — «Оренбург» (20 марта), ЦСКА — «Зенит» (22 марта), а также «Динамо» — ЦСКА и «Спартак» — «Уфа», запланированные на 5 апреля.

Коронавирус vs MMA

Также запрет коснулся одного из самых ожидаемых поединков года в ММА. 3 апреля в Москве всё ещё должны побиться Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов, и это событие явно больше, чем на 5 тысяч людей по плану. Однако в отношении этого боя руководство лиги ACA придумало свой выход. Промоушен был вынужден ограничить количество билетов на турнир ACA 107 из-за запрета на проведение массовых мероприятий в Москве до 10 апреля в соответствии с указом мэра города Сергея Собянина, о чём рассказал директор лиги Алексей Яценко.



«Цены на оставшиеся в продаже билеты на турнир ACA 107, главным поединком которого будет противостояние Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, с 11 марта увеличены в два раза. Данное решение позволит найти баланс между коммерческими целями мероприятия и заботой о зрителях».

«За что посадили? Выпил вина и спел «Сектор Газа». А. Емельяненко появился на публике Емельяненко задавил Исмаилова харизмой на их первой пресс-конференции. Трость, костюм, анекдоты — Александр был в роскошной форме.

Конечно же, фанатов смешанных единоборств в эти дни больше всего интересует, всё ли в порядке с перспективой самого ожидаемого поединка в истории UFC. Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона должен состояться в Бруклине (Нью-Йорк, США), и, откровенно говоря, пока хватает причин беспокоиться за его проведение. Даже в Москве, где ситуация с коронавирусом (как и во всей России) протекает полегче, чем в США, уже отказываются от проведения больших соревнований. Что же касается Нью-Йорка, то там количество подхвативших вирус подходит к двум сотням, а общее по Штатам — перевалило за тысячу, напомним. В СМИ сообщается, что Нью-Йорк охвачен паникой, люди в экстренном порядке скупают предметы гигиены и защиты от заразы, а власти продолжают отменять крупные мероприятия.

«Ты — американец, вам нельзя драться на улицах. На улице я бы тебя сломал» Лучшее с пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона к UFC 249, плюс видео с переводом.

UFC также коснулась проблема вируса COVID-19: ближайший турнир компании в Бразилии, запланированный на 15 марта, было решено провести без зрителей. Также в преддверии ивента не будет традиционных медиа-встреч и живого общения с фанатами. Кроме ближайшего бразильского шоу в календаре UFC значатся ещё пять турниров до конца апреля, среди которых и бой Нурмагомедов — Фергюсон (18 апреля). Пока по всем этим событиям решений не выносилось — вероятно, многое будет зависеть от того, как пройдёт действо в Бразилии. Однако президент Дэна Уайт уже нервно шутит на тему COVID-19 в своём «инстаграме».

Она: «Готова поспорить, он думает о других девушках».

Он: «А что если COVID-19 приведёт к отмене боя Тони и Хабиба?»

Смех смехом, но только вот проклятие боя Нурмагомедов — Фергюсон никто не отменял. Эти двое должны были подраться уже четырежды, но всякий раз их бой приходилось отменять — то из-за травмы одного, то по причине проблем со здоровьем у другого. После четвёртой отмены (весной прошлого года) президент UFC Уайт даже заявил на эмоциях, что больше никогда не будет пытаться устроить этот бой, однако в конце прошлого года всё же сдался и объявил о новой схватке Хабиба и Тони.

Поединок Фергюсон – Нурмагомедов сорвался в четвёртый раз. Как это возможно? Если это не затянувшаяся первоапрельская шутка, то бой проклят.

Нынешние причины, из-за которых фанаты смешанных единоборств по всей планете вскоре могут быть жёстко обломаны уже в пятый раз, поистине поражают. Раньше болельщики хотя бы могли предъявлять претензии бойцам, которые по причине собственных причин со здоровьем не могли выйти в октагон. Теперь же в пору говорить о мистике: ну как так вышло, что самая масштабная мировая эпидемия вируса за последние годы попала именно на тот момент, когда только-только показалось, что поединку Нурмагомедов — Фегрюсон наконец уже точно ничего не помешает? Вероятно, экс-боец UFC Бен Аскрен прав — этого поединка не хотят Боги.