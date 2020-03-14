«Этот чёртов вирус! Бедная тётушка». Макгрегор потерял родственницу из-за коронавируса

Всё страшнее с каждым днём и даже часом открывать новости. Пандемия коронавируса на сегодняшний день касается уже вообще всех. Спрятаться от страшной заразы порой не удаётся даже самым известным и могущественным людям, а также членам их семей.

Накануне вирус COVID-19 коснулся семьи самого популярного бойца ММА на данный момент Конора Макгрегора. Ирландец рассказал подписчикам своего «инстаграма» о том, что коронавирус забрал жизнь его родственницы, тётушки Энн, как её называл сам Конор. Со слов бойца, он узнал о произошедшем во время съёмок в ТВ-программе.

«Хорошие привычки, которые мы приобретём от этой дикой атаки, в будущем сделают нас сильнее. Гигиена рук, гигиена лица — то, что мы все должны делать. Я всегда соблюдаю гигиену рук, но недостаточно. Люди часто говорят мне: «Пожалуйста, мне не нужна фотография, просто позвольте пожать вам руку». И я соглашаюсь, поскольку это более эффективно, чем делать фото. Но это слишком небрежно. Будьте бдительны в отношении личной гигиены и личного пространства.

Эти фотографии сделаны несколько дней назад в студии в центре Дублина. Я сидел и готовился к прямому эфиру, когда мне позвонили и сообщили, что моя любимая тетушка Энн скончалась. Жизнь для меня остановилась. Моя бедная тетушка. Этот тупой чёртов вирус. Что за хрень происходит?» — написал Макгрегор.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Макгрегора.

Как и многие известные люди, Макгрегор оставил призыв отнестись к сегодняшней ситуации ответственно и не пренебрегать правилами гигиены и борьбы с заразой. В частности боец написал, что его фанатам стоит меньше обращаться к нему с просьбой пожать руку. Информации о том, будет ли сам Конор и его семья взяты на карантин в связи с кончиной от вируса близкой родственницы, пока нет. Однако уже сейчас можно сказать, что пандемия и без того неслабо ударила по жизни одного из самых известных атлетов современности и главной звезды ММА прямо сейчас.

Бой Хабиба и Фергюсона отменят из-за коронавируса? Про это уже шутит президент UFC Пока Дэне Уайту весело, но скоро ситуация может поменяться.

Коронавирус продолжает наступление по всей планете и оказывает по-настоящему разрушительное влияние на спорт. Пока в мире повсеместно отменяются матчи в ведущих футбольных, баскетбольных и хоккейных лигах и приостанавливаются целые турниры, мир единоборств, словно соответствуя своей природе, пытается противостоять нарастающей панике и максимально держит удар, не исключая из графиков турниры столь массово. Но и здесь не обходится без потерь.

Первой ласточкой стало решение Атлетической коммисии штата Калифорния отменить до конца марта все турниры по боксу и ММА. Второй серьёзный звоночек прозвучал в первой половине дня 13 марта. Тогда стало известно об отмене вечера профессионального бокса, запланированного на 15 марта (по московскому времени), в главном событии которого должен был состояться титульный поединок одного из самых многообещающих американцев в профи Шакура Стивенсона и Мигеля Марриаги.

Но по-настоящему ощутимый удар по единоборствам был нанесён уже поздним вечером 13 марта. Президент Bellator Скотт Кокер принял решение отменить масштабный турнир Bellator 241, запланированный в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), в ходе которого должны были состояться два титульных поединка, в том числе, с участием звёздного Патрисиу Фрейре. Это случилось уже и после церемонии взвешивания и после того, как было принято решение проводить бои за закрытыми дверями, потому манёвр Кокера был вдвойне неожиданней и неприятней. Никакой дальнейшей информации о ближайших турнирах Bellator пока не поступает, между тем напомним, что 9 мая за титул чемпиона лиги планирует побороться Вадим Немков, которого ожидает битва с Райаном Бэйдером и будет обидно, если она в итоге сорвётся.

Самую твёрдую позицию в отставании интересов мира единоборств заняли в UFC. Конечно, всем понятно, что стойкость Дэны Уайта не связана с бескорыстной любовью к спорту, а в первую очередь продиктована финансовыми вопросами. Как бы то ни было, позиция функционера вызывает уважение.

Да, турнир UFC в Бразилии обошёлся без традиционного медиа-дня и пройдёт без зрителей, но, как бы то ни было, фаны не будут лишены возможности увидеть в клетке своих любимцев. Более того, невзирая на рост панических настроений в США, Уайт не намерен приостанавливать проведение турниров и у себя на родине.

Бои для пустых трибун. Турнир UFC в Бразилии пройдёт без зрителей. LIVE! В турнире участвуют россияне и украинцы.

Ради этого он готов переносить запланированные шоу в центр UFC в Лас-Вегасе, так, к примеру, уже случилось с турниром в Коламбусе, который запланирован на 28 марта. Дэна не стал лишать болельщиков возможности увидеть битву гигантов Фрэнсиса Нганну и Жаирзиньо Розенстрайка и отстоял шоу, пускай и оно также пройдёт без зрителей.



Конечно, прогнозировать ситуацию сложно и если коронавирус в США начнёт бушевать так, как и в Италии, то не исключено, что планы Уайта будут сорваны. Но пока всё указывает на то, что боссы UFC будут упираться до последнего, в том числе, это будет касаться и апрельского номерного турнира, в ходе которого встретятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Думается, что ради сохранения в календаре UFC этого долгожданного боя Уайт будет готов пойти на всё.