Звонкие шлепки от ударов, крики секундантов и скандалы. Как выглядит ММА без зрителей

Турнир UFC FIGHT NIGHT 170 ещё за неделю до его начала было решено провести при пустых трибунах. Всему виной пандемия коронавируса, ударившая по спорту во всём мире. Ведущие футбольные, хоккейные, баскетбольные и прочие лиги планеты отменяют и переносят состязания на неопределённый срок, а следы заразы в организме начали находить у известных атлетов. Лига смешанных единоборств UFC — пока единственная большая организация своего рода, которая всё ещё пытается бороться за свой календарь, несмотря на дикие сложности. Первым среди «пострадавших» по расписанию оказался турнир в Бразилии, и прошёл он своеобразно.

В России — чемпион, а в UFC…

Алексей Кунченко переходил в UFC с чистым рекордом 18-0 и поясом М-1. Начало на новом месте получилось для российского бойца многообещающим: две победы в первых двух поединках, да ещё и над именитыми соперниками — Тиагу Алвесом и Юшином Оками — пусть и не были очень зрелищными, всё же должны были неслабо помочь Кунченко в продвижении. И, судя по выбору следующих соперников для Алексея, у UFC он уже был на хорошем счету.

Третьим боем в лиге номер один для Кунченко стало выступление против сегодняшнего топа полусреднего веса Гилберта Бёрнса. Именно с обретающего ныне вторую молодость бразильца у российского полусредневеса начались проблемы. Алексей проиграл Бёрнсу в конкурентной, равной схватке, и это стало первым поражением в его профессиональной карьере. На турнир в Бразилию в эти выходные Кунченко приехал решать чрезвычайно сложную задачу — ему нужно было не проиграть во втором подряд поединке. При этом положительного результата необходимо было добиться в схватке с бразильцем (Элизеу Залески дос Сантосом) на бразильской земле. Сделать это судейским решением при таком раскладе крайне тяжело, а умение побеждать досрочно — не самая сильная сторона Кунченко.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

В итоге ещё один равный бой Алексея закончился не в его пользу, хотя в этот раз такой результат казался по-настоящему спорным, в отличие от предыдущей схватки с Бёрнсом. Во втором и третьем раунде россиянин выглядел немного предпочтительнее соперника, но судей он своим выступлением впечатлил недостаточно и уступил единогласным решением. Второе поражение подряд ставит Кунченко в довольно скользкое положение. Нет сомнений, что из обоймы подающих определённые надежды бойцов Алексей ещё не выпал насовсем, однако, чтобы этого не случилось, следующий бой ему обязательно надо выигрывать.

Донецкий Шахтёр побеждает в Бразилии

Шахтёр — прозвище украинского бойца Никиты Крылова. В своё время этот парень переехал из Донецка в Москву, чтобы наладить подготовку к боям в месте, где для этого есть все необходимые условия. По происхождению Никита — русский, но в UFC числится как представитель Украины и сам он о своей родине не забывает, постоянно передавая туда приветы. В лучшей лиге мира Крылов выступает давно — с 2013 года, правда, был небольшой перерыв. После первых девяти боёв (рекорд Никиты в них был 6-3) Шахтёр решил приостановить выступления в UFC и почти на два года покинул самый сильный промоушен планеты ради пояса в российской компании Fight Nights.

Возвращение в элиту состоялось первом московском турнире UFC в истории в сентябре 2018 года. К сожалению, залететь в компанию красиво во второй раз Крылову не удалось: в октагоне СК «Олимпийский» он уступил нынешнему претенденту на титул Джона Джонса Яну Блаховичу. Дальше последовала яркая победа над ветераном Овинсом Сен-Прё, которому Крылов до этого проигрывал ещё в первый заход в UFC, и поражение раздельным решением от экс-претендента Гловера Тейшеры.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

С рекордом 1-2 после возвращения в UFC Никита приехал в Бразилию биться с 10-м номером рейтинга полутяжёлого веса и недавно считавшимся чуть ли не главным проспектом категории Джонни Уокером. Бразилец также выходил в клетку после поражения, потому был очень мотивирован. Оба бойца славятся своим ярким зрелищным стилем ведения боя, благодаря которому почти все их выступления до этого завершались досрочно — победами или поражениями. Зрители вправе были ждать от этих двоих фейерверка в октагоне, однако Крылов и Уокер умудрились довести сражение до судейского решения. Боковые решили отдать победу Никите, который выбрал на поединок нестандартную для себя тактику: при первой же возможности базовый каратист Крылов пошёл бороть Уокера и с переменным успехом делал это большую часть их трёхраундового боя. К слову, бой, несмотря на обилие борьбы, вышел достаточно нервным и смотриельным. Парни очень свирепо били друг друга, когда предоставлялась возможность. А как только их поединок закончился, Крылов и Уокер устроили реально очень приятную глазу сцену. Посмотрите сами.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице UFC Russia в «Инстаграме».

Добавляло изюминки к общей атмосфере и полное отсутствие зрителей на арене, из-за чего было очень хорошо слышно подсказки угловых во время боя. Особенно интересно звучали выкрики секундантов Крылова, среди которых был непобеждённый боец Bellator Ярослав Амосов, набравший сейчас очень серьёзный ход. Его подсказки из угла во время боя было особенно интересно послушать, учитывая, что Крылов впервые за свою карьеру в UFC так яростно сводил схватку к борьбе, а Амосов именно в этом аспекте считается редким специалистом.

«Я буду сидеть в первом ряду на бое Хабиба и Тони»

Ренато Моикано Карнейро долгое время был на хорошем счету в полулёгком дивизионе. В какой-то момент бразилец даже довольно близко подходил к титульному бою. Однако два поражения подряд в прошлом году — от Жозе Алду и Корейского Зомби — отбросили Моикано от перспектив подраться с чемпионом на неопределённый срок. На прошедшем турнире Ренато решил попробовать себя в лёгком весе, и дебют дался ему блестяще. Уже на 44-й секунде бразилец на глазах у своей публики набросил своему сопернику Дамиру Хадзовичу удушающий со спины и заставил того постучать в знак сдачи.

Эта победа настолько обрадовала Моикано, что какое-то время он вёл себя не особо адекватно. Он встал над поверженным соперником и начал что-то выговаривать Хадзовичу. Спор чуть было не перерос в потасовку, но бойцов удалось быстро успокоить и они даже пожали руки. Вернувшийся в октагон в качестве репортёра экс-чемпион UFC Майкл Биспинг уточнил у Карнейро, собирается ли тот оставаться в лёгком весе, или вернётся обратно в полулёгкий. Ренато сказал, что решения пока нет, но он обязательно посетит суперпоединок Нурмагомедова с Фергюсоном, если тот вообще состоится.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице UFC Russia в «Инстаграме».

75 лет на двоих

В соглавном событии вечера встретились два местных бойца — Дэмиан Майя, легенда джиу-джитсу и бывший двукратный претендент на титул UFC (в полусреднем и среднем весе), и Гилберт Бёрнс, выбравшийся на очень хорошую позицию в последнее время. Майе уже 42, и он вскоре закончит карьеру, но всё ещё представляет большую опасность. Дэмиан обладает уникальным навыком проведения болевых и удушающих приёмов, в этом ему нет равных чуть ли не во всём Абсолютном бойцовском чемпионате. Но всё же возраст берёт своё, и некогда безжалостный Майя, забравшись в свою любимую позицию (обхват соперника руками и ногами со спины), в первый раз за долгое время не смог довести дело до досрочной победы приёмом.

Более молодой (хотя тоже опытный — ему 33) Бёрнс после первой же опасной ситуации в клинче понял, что нужно как можно быстрее использовать своё преимущество в ударной технике, ведь из следующего клинча есть большой риск не выбраться. И ровно в середине первого раунда Гилберту удалось попасть точнейшим левым хуком точно в подбородок Майе. Дэмиан рухнул от этого удара на спину и приготовился ждать Бёрнса в партере, расставив ловушки, но Гилберт оказался слишком агрессивен в этой стадии боя и провёл настолько свирепое и стремительное добивание, что рефери почти сразу решил оттащить его от потрясённого ветерана. Пятая победа Бёрнса, и теперь он, скорее всего, попадёт минимум в топ-7 полусреднего веса.

Переоценённый феномен

Кевин Ли долгое время пытался вывести из себя Хабиба Нурмагомедова на расстоянии постоянными вызовами и подколами через прессу и соцсети, а попутно с этим набивал всё более и более статусные победы и рос в рейтинге лёгкого веса. В какой-то момент Феномен из Мотауна (прозвище Ли) даже дошёл до боя за временный титул. Правда, проиграл в нём Тони Фергюсону, достаточно сносно проявив себя в схватке с одним из самых страшных людей в истории дивизиона.

На тот момент казалось, что, даже несмотря его поражение этого болтливого парня, UFC в лице Кевина получил бойца с перспективой стать огромной звездой этого спорта, ведь до тех вершин Ли добрался ещё до наступления 25-летия. Тем более что после неудачи с Фергюсоном Ли в великолепном стиле разобрался с грозным Эдсоном Барбозой. Однако сразу после отличной победы над бразильцем в карьере Кевина наметился серьёзный кризис. Американец проиграл два боя подряд, параллельно с этим перестав укладываться в лимит лёгкого веса. После ему удалось частично реабилитироваться красивой победой над опасным Грегором Гиллеспи, однако в минувшие выходные Феномен из Мотауна опять разочаровал своих фанатов.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Ли возглавлял турнир в Бразилии поединком против опытного Чарльза Оливейры, набравшего отличный ход в последние несколько лет, и явного фаворита в этом противостоянии не было. Сам бой также показал, что соперники по уровню навыка вполне сопоставимы, только с выносливостью у снова провалившего взвешивание Ли возникли серьёзные проблемы. Кевин заметно устал уже в третьем раунде, и тот проход в ноги, который решил судьбу поединка (во время прохода от Ли Оливейра сумел удачно контратаковать, накинув сопернику на шею удушающий приём), выглядел мерой отчаяния со стороны американца.