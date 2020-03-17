«Я опечален...» Бой Емельяненко с Исмаиловым перенесли на июль. Опять коронавирус

Смешанные единоборства упирались до последнего, но и тут коронавирус оказался сильнее. Самые ожидаемые в мире ММА события, запланированные на период с середины марта по начало апреля, сегодня начали отменяться. Под раздачу попали три турнира UFC, которые должны были состояться 21, 28 марта и 11 апреля. Их должны были возглавить поединки Вудли — Эдвардс, Нганну — Розенструйк и Оверим — Харрис.

Пока из ближайших ивентов в силе только самый ожидаемый — с участием Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. После четырёх отменённых боёв этих двоих для президента UFC Дэны Уайта, похоже, дело принципа обязательно устроить самое ожидаемое событие для компании с пятой попытки.

Бой Хабиба и Фергюсона отменят из-за коронавируса? Про это уже шутит президент UFC Пока Дэне Уайту весело, но скоро ситуация может поменяться.

А вот стараний организаторов турнира ACA 107, на котором должны были побиться тяжеловес Александр Емельяненко и средневес Магомед Исмаилов, оказалось недостаточно, чтобы спасти ивент, который ждали 3 апреля. Поначалу была надежда, что поединок состоится, но без запланированного количества зрителей — вместо этого устроители придумали новую билетную схему: подняли цены на проход внутрь ВТБ-Арены на бой и ограничили количество мест. Однако, учитывая осложняющуюся с каждым днём обстановку, и лиге «Ахмата» пришлось кардинально менять планы.

Александр Емельяненко собирается бить «Лысую голову». Нас ждёт очередной чудной поединок Который, впрочем, может закончиться для Александра плачевно.

«Турнир ACA 107, главным событием которого станет противостояние Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, из-за отмены массовых мероприятий перенесён на 24 июля и пройдёт в Москве на „ВТБ Арене“. Билеты, приобретённые зрителями, будут действительны на новую дату.

Желаю всем болельщикам крепкого здоровья и немного терпения, как и обещали ранее, бой состоится", — приводит слова президента ACA Алексея Яценко пресс-служба промоушена.

«За что посадили? Выпил вина и спел «Сектор Газа». А. Емельяненко появился на публике Емельяненко задавил Исмаилова харизмой на их первой пресс-конференции. Трость, костюм, анекдоты — Александр был в роскошной форме.

Об отмене также сообщили бойцы на своих страницах.

«Наш бой с Магомедом Исмаиловым перенесли на июль. Все турниры поотменяли из-за вспышки коронавируса. Вот такие неутешительные новости у меня. Я печален», — сказал Емельяненко в видеообращении в своём «инстаграме».

Отреагировал и Магомед Исмаилов.

«Наш бой перенесли на июль, но это мелочь! Вспышка нового гриппа забирает жизни людей! Нет неизлечимых болезней, скоро это всё закончится. Ин ша Аллах! Будьте здоровы!» — написал боец в «Инстаграме», прикрепив текст к видеообращению.

Также массовый перенос турниров коснулся и ACA 106 (Санкт-Петербург), и ACA 108 (Варшава). Первый по новому плану состоится 21 августа, а у второго пока новой даты нет. При этом, в компании намерены отработать весь, запланированный на 2020 календарь событий, но только, понятное дело, с вынужденными корректировками. Об этом сообщил основатель клуба «Беркут» Майрбек Хасиев.

В 2020 году ACA планирует провести все запланированные турниры, несмотря на короновирус:

Основатель лиги ACA Майрбек Хаcиев прокомментировал перенос турниров организации: «Мы планировали провести в этом году от 15 до 17 турниров в основной лиге и от 6 до 8 турниров ACA Young Eagles. Мы от этого количества не отказываемся, мы настроены их провести, но, вероятнее всего, в авральном режиме во втором полугодии этого года. Мы предполагаем, а Всевышний располагают. Но, если все будет идти благоприятно, как говорят специалисты в теплое время вирус будет полностью побежден, тогда у нас есть достаточно времени для маневра, и мы сделаем все возможное и от нас зависящее, чтобы выполнить наш график".

«Ну что, выпустили меня...» Александр Емельяненко на свободе. Говорит, всё прекрасно До боя с Магомедом Исмаиловым остаётся два месяца.

Что же, было очевидно, что и мир MMA в итоге постигнут неприятности, связанные с пандемией коронавируса. Всё это, конечно, очень грустно, но нужно понимать, что опасность, связанная с проведением массовым мероприятий, слишком высока на сегодня, чтобы слишком переживать из-за отмены боёв. Потому запаситесь терпением (оно в ближайшие недели понадобится вам не только для мучительного ожидания возобновления спорта в мире) и берегите себя и своих близких. Наверняка скоро всё будет хорошо! Главное — соблюдать правила, которые нам диктует нынешняя ситуация в стране и мире.