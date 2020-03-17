«Я опечален...» Бой Емельяненко с Исмаиловым перенесли на июль. Опять коронавирус

Смешанные единоборства упирались до последнего, но и тут коронавирус оказался сильнее. Самые ожидаемые в мире ММА события, запланированные на период с середины марта по начало апреля, сегодня начали отменяться. Под раздачу попали три турнира UFC, которые должны были состояться 21, 28 марта и 11 апреля. Их должны были возглавить поединки Вудли — Эдвардс, Нганну — Розенструйк и Оверим — Харрис.
Пока из ближайших ивентов в силе только самый ожидаемый — с участием Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. После четырёх отменённых боёв этих двоих для президента UFC Дэны Уайта, похоже, дело принципа обязательно устроить самое ожидаемое событие для компании с пятой попытки.
А вот стараний организаторов турнира ACA 107, на котором должны были побиться тяжеловес Александр Емельяненко и средневес Магомед Исмаилов, оказалось недостаточно, чтобы спасти ивент, который ждали 3 апреля. Поначалу была надежда, что поединок состоится, но без запланированного количества зрителей — вместо этого устроители придумали новую билетную схему: подняли цены на проход внутрь ВТБ-Арены на бой и ограничили количество мест. Однако, учитывая осложняющуюся с каждым днём обстановку, и лиге «Ахмата» пришлось кардинально менять планы.
«Турнир ACA 107, главным событием которого станет противостояние Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, из-за отмены массовых мероприятий перенесён на 24 июля и пройдёт в Москве на „ВТБ Арене“. Билеты, приобретённые зрителями, будут действительны на новую дату.
Желаю всем болельщикам крепкого здоровья и немного терпения, как и обещали ранее, бой состоится", — приводит слова президента ACA Алексея Яценко пресс-служба промоушена.
Об отмене также сообщили бойцы на своих страницах.
«Наш бой с Магомедом Исмаиловым перенесли на июль. Все турниры поотменяли из-за вспышки коронавируса. Вот такие неутешительные новости у меня. Я печален», — сказал Емельяненко в видеообращении в своём «инстаграме».
Отреагировал и Магомед Исмаилов.
«Наш бой перенесли на июль, но это мелочь! Вспышка нового гриппа забирает жизни людей! Нет неизлечимых болезней, скоро это всё закончится. Ин ша Аллах! Будьте здоровы!» — написал боец в «Инстаграме», прикрепив текст к видеообращению.
Также массовый перенос турниров коснулся и ACA 106 (Санкт-Петербург), и ACA 108 (Варшава). Первый по новому плану состоится 21 августа, а у второго пока новой даты нет. При этом, в компании намерены отработать весь, запланированный на 2020 календарь событий, но только, понятное дело, с вынужденными корректировками. Об этом сообщил основатель клуба «Беркут» Майрбек Хасиев.
В 2020 году ACA планирует провести все запланированные турниры, несмотря на короновирус:
Основатель лиги ACA Майрбек Хаcиев прокомментировал перенос турниров организации: «Мы планировали провести в этом году от 15 до 17 турниров в основной лиге и от 6 до 8 турниров ACA Young Eagles. Мы от этого количества не отказываемся, мы настроены их провести, но, вероятнее всего, в авральном режиме во втором полугодии этого года. Мы предполагаем, а Всевышний располагают. Но, если все будет идти благоприятно, как говорят специалисты в теплое время вирус будет полностью побежден, тогда у нас есть достаточно времени для маневра, и мы сделаем все возможное и от нас зависящее, чтобы выполнить наш график".
Что же, было очевидно, что и мир MMA в итоге постигнут неприятности, связанные с пандемией коронавируса. Всё это, конечно, очень грустно, но нужно понимать, что опасность, связанная с проведением массовым мероприятий, слишком высока на сегодня, чтобы слишком переживать из-за отмены боёв. Потому запаситесь терпением (оно в ближайшие недели понадобится вам не только для мучительного ожидания возобновления спорта в мире) и берегите себя и своих близких. Наверняка скоро всё будет хорошо! Главное — соблюдать правила, которые нам диктует нынешняя ситуация в стране и мире.
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