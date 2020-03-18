Чёрная Мамба. Ушёл из жизни бывший чемпион мира по боксу Роджер Мейвезер

Похоже, високосный год подтверждает невезучий статус на все 100%. Планета охвачена пандемией коронавируса и порождённой в связи с этим паникой. Мировые рынки рушатся на глазах и пробивают минимальные показатели последних 30-40 лет. Но это никак не опровергает знаменитого и полного цинизма высказывания, что «одна смерть – трагедия, а тысячи – статистика». Пожалуй, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер будет последним, кто возьмётся с этим спорить.

За последние несколько дней легендарного боксёра поглотили трагедии личного характера. Сначала мёртвой была найдена его бывшая жена и мать троих детей, а вчера, 17 марта, стало известно, что из жизни ушёл его знаменитый дядя и тренер, экс-чемпион мира в двух весовых категориях Роджер Мейвезер. Подробнее о жизни легендарного специалиста в нашем материале.

Профессиональная карьера

Роджер Мейвезер родился 24 апреля 1961 года в Гранд-Рэпидс (штат Мичиган, США) в многодетной семье. Кроме известных братьев Флойда-старшего и Джеффа у него был ещё один брат, скончавшийся в раннем детстве, а также пять сестёр. Жизнь большой семьи была трудной, что объяснялось не только её величиной, но и тем, что мать воспитывала детей самостоятельно.

Очевидно, что это закалило характер Роджера, который с раннего возраста тяготел к боксу. К 20 годам он провёл в любителях 68 поединков, победив в 64 из них. Невзирая на очень неплохую статистику, больших успехов он не добился и в 20 лет принял решение перейти в профессионалы. Здесь его карьера развивалась стремительно.

Менее чем за два года он провёл 15 поединков (невообразимый показатель для нынешнего профессионального бокса топ-уровня) и стал чемпионом мира во втором полулёгком весе, справившись в титульном бою с Самуэлем Серрано. Затем были две успешные защиты пояса, а потом пришли и первые поражения. Мейвезер неожиданно проиграл Рокки Локриджу, упав в сокрушительный нокаут. В итоге Роджера буквально выносили ринга. Судя по всему, та неудача оставила свой отпечаток, так как сразу за этим случилось ещё одно поражение, на этот раз от Рокки Балтазара.

Фото: Holly Stein /Allsport

Как бы то ни было, это не выбило Мейвезера из списка топ-боксёров, после четырёх побед кряду и завоевания регионального титула Мейвезер вышел на бой за титул чемпиона мира с Хулио Сезаром Чавесом, но проиграл тому техническим нокаутом во втором раунде. Такая насыщенная карьера у Роджера сложилась уже к 24 годам, и это было лишь начало. Затем последовало 13 побед в 15 поединках (одно из поражений от легендарного Пернелла Уиттакера) и завоевание пояса чемпиона мира в первом полусреднем весе. Титул во второй весовой категории он получил в 1987 году и успел защитить четыре раза. Регалию Роджер утратил лишь в 1989 году и снова его обидчиком стал Хулио Сезар Чавес.

Если кому-то могло подуматься, что та осечка стала лебединой песней в карьере американца, то это было совсем не так. Чёрная Мамба (прозвище Роджера) боксировал ещё 10 лет, несколько раз выигрывал второстепенные титулы и, более того, ещё один раз пытался завоевать престижный пояс по версии IBF, но в 1995 году на пути 34-летнего боксёра встал Костя Цзю. Последний бой на профессиональном ринге Роджер провёл в 1999 году, с трудом одолев Хавьера Фернандо Мендеса, чей баланс побед и поражений был отрицательным. Что касается статистики самого Мейвезера, то за годы профессиональной карьеры он одержал 59 побед и потерпел 13 поражений.

Тренерская карьера

Невзирая на ярчайшую карьеру и титул чемпиона мира в двух весовых категориях, Роджер, прежде всего, известен как тренер. Специалист, по мнению большинства, сыграл важнейшую роль в становлении чемпиона мира в пяти весовых категориях, легендарного Флойда Мейвезера.

Роджер Мейвезер Фото: Ethan Miller/Getty Images

Собственно говоря, тандем начал работу ещё в 1993 году, когда отец Флойда загремел за решётку за дело о сбыте наркотиков. Таким образом, профессионалом Мейвезер-младший стал с лёгкой руки Роджера (в 1996 году). В 1998 году Флойд-старший вышел на свободу и взял сына под собственную опеку, но так длилось недолго. В 2000 году два Флойда разругались и старший лишился возможности принимать участие в тренировочном процессе своего отпрыска. Благо, у будущего чемпиона мира в пяти весовых категориях не было проблемы с поиском нового наставника, так как дядя Роджер всегда был рядом. Фактически с тех самых пор он являлся неизменным тренером Money. Даже примирение Флойда-младшего с отцом не изменило ситуации, и роль первой скрипки в подготовке Мейвезера-младшего к боям выполнял именно дядя.

За своего подопечного Роджер стоял горой. Чего стоит хотя бы эпизод в поединке с Забом Джудой в 2006 году. Тогда любитель грязного бокса Джуда пробил Флойду ниже пояса. Когда пострадавший согнулся, Заб добавил и удар в затылок. Не в силах смотреть на всё это безобразие, тренер вышел на ринг и спровоцировал массовую потасовку. Бой был доведён до конца, но Роджер был выведен из зала и не увидел триумфа племянника.

Впоследствии он был оштрафован за этот скандал на $ 200 тыс. и лишился возможности секундировать целый год. Как бы то ни было, после отсидки дисквалификации он продолжил плодотворное сотрудничество с Флойдом-младшим и стал соавтором богатейшего наследия племянника.

Проблемы со здоровьем и смерть

Проблемы Роджера со здоровьем ни для кого не были секретом. Да и в целом сложно было ожидать, что в какой-то момент они не появятся. Мейвезер провел очень непростую профессиональную карьеру, проиграл 12 поединков (6 из них досрочно) и в общей сложности провёл в боях 516 (!) раундов.

Ещё в 2015 году Флойд признал, что у его многолетнего тренера большие проблемы со здоровьем.

«У моего дяди серьезные проблемы с памятью из-за бокса. Ему только 50 лет, но складывается ощущение, что ему все 80», — говорил Флойд-младший.

Не скрывал проблем Роджера и его брат Джефф.

«Думаю, часть его проблем связана с диабетом, а часть – с деменцией. У него бывают хорошие дни и бывают плохие дни. В хорошие дни он очень разговорчивый, шутит и смеётся. А иногда он словно уходит в себя и невозможно понять, о чём он думает. Это тяжело, это очень тяжело. Не могу вам врать, мне тяжело видеть его таким. В то же время, это настоящее благословение, что он всё ещё с нами», — говорил Джефф.

В 2016 году состояние Роджера явно ухудшилось, в один из субботних дней он потерялся в Лас-Вегасе недалеко от зала Мейвезеров, но, к счастью, был найден уже на следующий день.

Теперь же великого тренера и экс-чемпиона мира в двух весовых категориях не стало. Вторая потеря за неделю ударит по Флойду-младшему значительно сильнее, чем смерть экс-супруги. На этот раз боксёр нашёл в себе силы для публичного заявления, отметив, что «эта потеря стала настоящим ударом для все семьи Мейвезеров».

Причина смерти 58-летнего Роджера не называется, отмечается лишь, что его состояние ухудшалось на протяжении последних нескольких лет.