Россиянин вырубил пятерых в UFC, но получил увольнение. Как такое возможно?

Пока мир ММА обсуждает уже объявленную отмену трёх подряд турниров UFC (21, 28 марта и 11 апреля), а также возможный перенос самого ожидаемого боя в истории Абсолютного бойцовского чемпионата между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, от лиги пришли новости о прекращении взаимоотношений с целым рядом бойцов, среди которых двое россиян и один австриец чеченского происхождения.Речь о Майрбеке Тайсумове, Халиде Муртазалиеве и Исмаиле Наурдиеве.
Майрбек Тайсумов
Всего компанию в этой партии уволенных покинуло 13 бойцов. Вернее, уволенными всех считать нельзя. Например, у Тайсумова и Наурдиева, по слухам, истекли контракты. Майрбек давно не может получить американскую визу, что сильно мешает его продвижению в UFC, а Исмаил решил, что истекший контракт с лучшей лигой мира — повод попробовать себя в месте попроще, чтобы набраться опыта и вернуться в компанию Дэны Уайта позже.
Тайсумов в UFC с 2014 года. С тех пор он провёл в компании девять боёв, в которых одержал семь побед (пять были добыты нокаутом) и потерпел два поражения. Майрбек ещё недавно вёл впечатляющую серию из шести успешных поединков. Оборвалась серия на сентябрьском турнире в Абу-Даби UFC 242, когда Тайсумов уступил единогласным решением судей Диего Феррейре. Тогда же закончилось и нынешнее соглашение Майрбека с UFC. Сегодняшние новости о том, что легковес чеченского происхождения прервал свои взаимоотношения с лучшей лигой мира после шести лет сотрудничества, могли бы показаться странными и даже удивительными. Да, последнее выступление Майрбека вышло неудачным, но, например, с 2014 по 2017 год Тайсумов вёл серию из пяти побед нокаутом подряд, чего в его дивизионе до того не делали.
Но у бойца, базирующегося в Австрии, всю его карьеру в UFC были проблемы: ему никак не могли выдать американскую визу, что существенно тормозило продвижение атлета в элите. Говорят, сейчас Тайсумов взял паузу, чтобы попытаться решить вопрос с въездом в Штаты, либо посмотреть другие варианты продолжения карьеры, если с визой так ничего и не получиться решить.
Наурдиев
Похожая ситуация с контрактом получилась у Исмаила Наурдиева. Но он решил не продлевать истекшее соглашение с UFC, чтобы набраться опыта в лигах попроще. Исмаилу всего 23 года, потому такой шаг вполне можно признать логичным. В лучшей лиге мира он начал классно: вышел на коротком уведомлении против Мишеля Празереса и одолел того единогласным решением судей. Однако дальше Исмаилу не удалось наладить стабильно успешные выступления, и в следующих трёх поединках он проиграл дважды.
Ченс Ренкоутре и Шон Брэйди сумели одолеть Наурдиева на земле, потому логично, что в первую очередь Исмаил собирается набирать именно в этом компоненте. Тем более, что Наурдиев за четыре боя в UFC зарекомендовал себя как зрелищный ударник. Благодаря этому качеству он наверняка запомнился фанатам и руководству UFC, так что проблем с возвращением у Исмаила возникнуть не должно в будущем.
Муртазалиев
Халид Муртазалиев был в UFC с сентября 2015 года. В дебютном бою он нокаутировал ветерана Си Би Доллоуэя на UFC Moscow, выйдя против американца на коротком уведомлении. Казалось бы, отличное начало для Халида в новом доме, однако прошло меньше месяца и у Муртазалиева начались проблемы. В его допинг-пробах от 3 октября, взятых USADA во внесоревновательный период, были обнаружены следы дростанола. За использование этого вещества россиянин был дисквалифицирован на два года.
Накануне же появились новости об уходе Муртазалиева из UFC. Его рекорд в лучшей лиге мира так и остался на отметке 1:0, а сам боец рассказал, что причиной его увольнения могли стать как раз те самые проблемы с допингом. По словам Муртазалиева, компания сейчас убирает многих когда-то пойманных на допинге атлетов.
- 20 марта 2020
-
21:40
-
20:48
-
19:44
-
18:31
-
17:46
-
16:08
-
15:10
-
14:19
-
13:03
-
12:04
-
11:12
-
10:07
-
09:03
-
01:41
-
00:19
- 19 марта 2020
-
23:50
-
22:28
-
21:21
-
20:39
-
19:39
-
17:41
-
16:43
-
15:05
-
14:15
-
13:30
-
12:07
-
10:21
-
09:20
-
09:03
-
04:31
-
04:19
-
00:44
- 18 марта 2020
-
23:49
-
22:34
-
21:39