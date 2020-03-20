Россиянин вырубил пятерых в UFC, но получил увольнение. Как такое возможно?

Также под раздачу попали экс-чемпион из России и перспективный боец из Австрии с чеченскими корнями. За что их всех?

Пока мир ММА обсуждает уже объявленную отмену трёх подряд турниров UFC (21, 28 марта и 11 апреля), а также возможный перенос самого ожидаемого боя в истории Абсолютного бойцовского чемпионата между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, от лиги пришли новости о прекращении взаимоотношений с целым рядом бойцов, среди которых двое россиян и один австриец чеченского происхождения.Речь о Майрбеке Тайсумове, Халиде Муртазалиеве и Исмаиле Наурдиеве.

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Майрбек Тайсумов

Всего компанию в этой партии уволенных покинуло 13 бойцов. Вернее, уволенными всех считать нельзя. Например, у Тайсумова и Наурдиева, по слухам, истекли контракты. Майрбек давно не может получить американскую визу, что сильно мешает его продвижению в UFC, а Исмаил решил, что истекший контракт с лучшей лигой мира — повод попробовать себя в месте попроще, чтобы набраться опыта и вернуться в компанию Дэны Уайта позже.

Тайсумов в UFC с 2014 года. С тех пор он провёл в компании девять боёв, в которых одержал семь побед (пять были добыты нокаутом) и потерпел два поражения. Майрбек ещё недавно вёл впечатляющую серию из шести успешных поединков. Оборвалась серия на сентябрьском турнире в Абу-Даби UFC 242, когда Тайсумов уступил единогласным решением судей Диего Феррейре. Тогда же закончилось и нынешнее соглашение Майрбека с UFC. Сегодняшние новости о том, что легковес чеченского происхождения прервал свои взаимоотношения с лучшей лигой мира после шести лет сотрудничества, могли бы показаться странными и даже удивительными. Да, последнее выступление Майрбека вышло неудачным, но, например, с 2014 по 2017 год Тайсумов вёл серию из пяти побед нокаутом подряд, чего в его дивизионе до того не делали.

Но у бойца, базирующегося в Австрии, всю его карьеру в UFC были проблемы: ему никак не могли выдать американскую визу, что существенно тормозило продвижение атлета в элите. Говорят, сейчас Тайсумов взял паузу, чтобы попытаться решить вопрос с въездом в Штаты, либо посмотреть другие варианты продолжения карьеры, если с визой так ничего и не получиться решить.

Наурдиев

Похожая ситуация с контрактом получилась у Исмаила Наурдиева. Но он решил не продлевать истекшее соглашение с UFC, чтобы набраться опыта в лигах попроще. Исмаилу всего 23 года, потому такой шаг вполне можно признать логичным. В лучшей лиге мира он начал классно: вышел на коротком уведомлении против Мишеля Празереса и одолел того единогласным решением судей. Однако дальше Исмаилу не удалось наладить стабильно успешные выступления, и в следующих трёх поединках он проиграл дважды.

Ченс Ренкоутре и Шон Брэйди сумели одолеть Наурдиева на земле, потому логично, что в первую очередь Исмаил собирается набирать именно в этом компоненте. Тем более, что Наурдиев за четыре боя в UFC зарекомендовал себя как зрелищный ударник. Благодаря этому качеству он наверняка запомнился фанатам и руководству UFC, так что проблем с возвращением у Исмаила возникнуть не должно в будущем.

Муртазалиев

Халид Муртазалиев был в UFC с сентября 2015 года. В дебютном бою он нокаутировал ветерана Си Би Доллоуэя на UFC Moscow, выйдя против американца на коротком уведомлении. Казалось бы, отличное начало для Халида в новом доме, однако прошло меньше месяца и у Муртазалиева начались проблемы. В его допинг-пробах от 3 октября, взятых USADA во внесоревновательный период, были обнаружены следы дростанола. За использование этого вещества россиянин был дисквалифицирован на два года.

Накануне же появились новости об уходе Муртазалиева из UFC. Его рекорд в лучшей лиге мира так и остался на отметке 1:0, а сам боец рассказал, что причиной его увольнения могли стать как раз те самые проблемы с допингом. По словам Муртазалиева, компания сейчас убирает многих когда-то пойманных на допинге атлетов.