Дэна Уайт всё ещё пытается спасти бой Нурмагомедова и Фергюсона. Если удастся, то событие станет одним из крупнейших в истории боёв.

Хабиб получит за бой с Фергюсоном почти 800 млн рублей. Это больше, чем за карьеру в UFC

1. Камал Шалорус

Где/Когда: UFC on FX: Guillard vs. Miller / 20 января 2012 г.

Небитый россиянин (16-0) с трудновыговариваемой для американцев фамилией дебютировал в UFC восемь лет назад. Первый бой – и сразу досрочная победа: Принц Персии Камал Шалорус попался на удушение и сдался. Дебют первого россиянина в UFC за долгие годы удался.



Гонорар: $ 16 тыс.

Дата боя Хабиба и Фергюсона может измениться. Где и когда поединок: подробности. LIVE! UFC судорожно пытается спасти бой. Похоже, в США его не будет — американцы уже закрыли зал, в котором тренируется Хабиб.

2. Глейсон Тибау

Где/Когда: UFC 148 / 7 июля 2012 г.

Пожалуй, самый нелюбимый поединок Хабиба. Да, опытнейшего бразильца Тибау удалось одолеть единогласным решением судей, вот только триумф получился крайне спорным. Комментатор Джо Роган и многие другие зарубежные эксперты посчитали, что в том противостоянии россиянин никак не мог победить. В качестве аргумента приводилась статистика: это был единственный поединок Орла, где соперник перебил Нурмагомедова по ударам.

Гонорар: $ 20 тыс.

3. Тиагу Таварес

Где/Когда: UFC on FX: Belfort vs. Bisping / 19 января 2013 г.



Следующей жертвой россиянина стал ещё один бразилец Тиагу Таварес. Интересный факт: именно перед досрочной победой над обладателем чёрного пояса по БЖЖ Хабиб надел резонансную футболку с принтом «Если бы самбо было легким, оно называлось бы джиу-джитсу».

Гонорар: $ 24 тыс.

Хабиб очень скоро может подраться в России, но вы всё равно не увидите этого живьём Бой Нурмагомедова и Фергюсона пытаются спасти всеми силами: UFC 249 могут перенести из США. Вариантов несколько, среди них — Россия.

4. Абель Трухильо

Где/Когда: UFC 160 / 25 мая 2013 г.

Известная шутка про «Дагестанские авиалинии» родилась как раз после поединка Орла с Трухильо. Бедный Абель! Хабиб перевёл соперника на землю… 21 раз! По сей день этот показатель остается рекордным в организации.

Гонорар: $ 25 тыс.

5. Пэт Хили

Где/Когда: UFC 165 / 21 сентября 2013 г.

Несмотря на отказ Энтони Петтиса, Хабиб не стал дожидаться других «топов» и согласился на встречу с замыкающим десятку лучших легковесов Пэтом Хили. Бой забрал Хабиб, а его шикарный бросок с пробежкой через весь октагон продолжает мелькать в ярких ММА-подборках на Youtube.

Гонорар: $ 46 тыс.

6. Рафаэль дос Аньос

Где/Когда: UFC on FOX: Werdum vs. Browne / 19 апреля 2014 г.

Важнейший триумф на пути к поясу: не славящийся хорошей борцовской базой экс-чемпион дос Аньос без шансов проиграл Хабибу, о котором уже стали говорить как о «тёмной лошадке» лёгкого дивизиона.

Гонорар: $ 64 тыс.

7. Даррелл Хорчер

Где/Когда: UFC on Fox: Тейшейра — Эванс / 16 апреля 2016 г.

Но из-за перелома ребра Нурмагомедов пропал с радаров на два года. После такого простоя ворваться в титульную гонку можно было только благодаря доминирующей победе. Какой Хабиб и добился: во втором раунде перевел дебютанта Даррелла Хорчера в партер и довёл дело до технического нокаута.

Гонорар: $ 53 тыс.

Орёл залетел в Forbes. Как Хабиб стал самым успешным человеком в России Позади остались Ольга Бузова и Александр Овечкин.

8. Майкл Джонсон

Где/Когда: UFC 205 / 12 ноября 2016 г.

На эпохальном турнире в Нью-Йорке творилась история. Именно в самом большом мегаполисе США зародилась вражда Орла и Конора Макгрегора. Пока Ноториус добывал в бою с Эдди Альваресом второй чемпионский пояс, Нурмагомедов в андеркарде стирал в порошок Майкла Джонсона, чтобы затем под гул «Мэдисон Сквер Гардена» бросить вызов звёздному ирландцу.

Гонорар: $ 57 тыс.

9. Эдсон Барбоза

Где/Когда: UFC 219 / 30 декабря 2017 г.

Под такой же каток спустя год попал и Эдсон Барбоза. Хабиб изголодался по боям, и, вернувшись в октагон, вдоволь повозил по канвасу бразильца. Впереди россиянина ждал чемпионский бой.

Что интересно, за жестокий перформанс на UFC 219 отечественный спортсмен впервые получил бонус от промоушена.

Гонорар: $ 215 тыс. (включая бонус в $ 50 тыс. за «Выступление вечера»)

10. Эл Яквинта

Где/Когда: UFC 223 / 7 апреля 2018 г.

Травмировался Тони Фергюсон (бой сорвался в четвёртый раз!), Макса Холлоуэйя сняли с поединка из-за опасной весогонки – в итоге соперником Хабиба по чемпионскому бою стал мало кому известный боец-риэлтор Эл Яквинта. Американец достойно продержался в клетке с Орлом все пять раундов, но этого оказалось ничтожно мало для сенсации. Золотой пояс уехал в Россию.

Гонорар: $ 530 тыс.

11. Конор Макгрегор

Где/Когда: UFC 229 / 6 октября 2018 г.

Самый громкий бой в истории смешанных единоборств. Хабиб заставил Печально Известного ответить за трешток, проведя идеальный приём в четвёртом раунде. Но этого россиянину оказалось недостаточно: победитель вылетел из октагона на команду Макгрегора, поставив на уши не только Лас-Вегас, но и весь спортивный мир.

Гонорар: $ 2 млн

12. Дастин Порье

Где/Когда: UFC 242 / 7 сентября 2019 г.

Наконец, последний выход Хабиба в октагон случился полгода назад. На UFC 242 Нурмагомедов задушил Дастина Порье, довел рекорд до умопомрачительных 28-0 и вплотную приблизился к самому важному противостоянию на спортивном пути.

Гонорар: $ 6 млн (включая бонус в $ 50 тыс. за «Выступление вечера»)

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Итог: за 12 боёв в главном мировом ММА-промоушене непобеждённый чемпион заработал чуть больше $ 9 млн. По нынешнему курсу это 702 миллиона рублей.

Следующий поединок: если UFC 249 всё-таки состоится, Орёл получит за эпичную схватку с Тони Фергюсоном самый большой гонорар в карьере — десять гарантированных миллионов долларов, или почти 800 миллионов рублей.