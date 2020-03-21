Хабиб получит за бой с Фергюсоном почти 800 млн рублей. Это больше, чем за карьеру в UFC

1. Камал Шалорус
Где/Когда: UFC on FX: Guillard vs. Miller / 20 января 2012 г.
Небитый россиянин (16-0) с трудновыговариваемой для американцев фамилией дебютировал в UFC восемь лет назад. Первый бой – и сразу досрочная победа: Принц Персии Камал Шалорус попался на удушение и сдался. Дебют первого россиянина в UFC за долгие годы удался.
Гонорар: $ 16 тыс.
2. Глейсон Тибау
Где/Когда: UFC 148 / 7 июля 2012 г.
Пожалуй, самый нелюбимый поединок Хабиба. Да, опытнейшего бразильца Тибау удалось одолеть единогласным решением судей, вот только триумф получился крайне спорным. Комментатор Джо Роган и многие другие зарубежные эксперты посчитали, что в том противостоянии россиянин никак не мог победить. В качестве аргумента приводилась статистика: это был единственный поединок Орла, где соперник перебил Нурмагомедова по ударам.
Гонорар: $ 20 тыс.
3. Тиагу Таварес
Где/Когда: UFC on FX: Belfort vs. Bisping / 19 января 2013 г.
Следующей жертвой россиянина стал ещё один бразилец Тиагу Таварес. Интересный факт: именно перед досрочной победой над обладателем чёрного пояса по БЖЖ Хабиб надел резонансную футболку с принтом «Если бы самбо было легким, оно называлось бы джиу-джитсу».
Гонорар: $ 24 тыс.
4. Абель Трухильо
Где/Когда: UFC 160 / 25 мая 2013 г.
Известная шутка про «Дагестанские авиалинии» родилась как раз после поединка Орла с Трухильо. Бедный Абель! Хабиб перевёл соперника на землю… 21 раз! По сей день этот показатель остается рекордным в организации.
Гонорар: $ 25 тыс.
5. Пэт Хили
Где/Когда: UFC 165 / 21 сентября 2013 г.
Несмотря на отказ Энтони Петтиса, Хабиб не стал дожидаться других «топов» и согласился на встречу с замыкающим десятку лучших легковесов Пэтом Хили. Бой забрал Хабиб, а его шикарный бросок с пробежкой через весь октагон продолжает мелькать в ярких ММА-подборках на Youtube.
Гонорар: $ 46 тыс.
6. Рафаэль дос Аньос
Где/Когда: UFC on FOX: Werdum vs. Browne / 19 апреля 2014 г.
Важнейший триумф на пути к поясу: не славящийся хорошей борцовской базой экс-чемпион дос Аньос без шансов проиграл Хабибу, о котором уже стали говорить как о «тёмной лошадке» лёгкого дивизиона.
Гонорар: $ 64 тыс.
7. Даррелл Хорчер
Где/Когда: UFC on Fox: Тейшейра — Эванс / 16 апреля 2016 г.
Но из-за перелома ребра Нурмагомедов пропал с радаров на два года. После такого простоя ворваться в титульную гонку можно было только благодаря доминирующей победе. Какой Хабиб и добился: во втором раунде перевел дебютанта Даррелла Хорчера в партер и довёл дело до технического нокаута.
Гонорар: $ 53 тыс.
8. Майкл Джонсон
Где/Когда: UFC 205 / 12 ноября 2016 г.
На эпохальном турнире в Нью-Йорке творилась история. Именно в самом большом мегаполисе США зародилась вражда Орла и Конора Макгрегора. Пока Ноториус добывал в бою с Эдди Альваресом второй чемпионский пояс, Нурмагомедов в андеркарде стирал в порошок Майкла Джонсона, чтобы затем под гул «Мэдисон Сквер Гардена» бросить вызов звёздному ирландцу.
Гонорар: $ 57 тыс.
9. Эдсон Барбоза
Где/Когда: UFC 219 / 30 декабря 2017 г.
Под такой же каток спустя год попал и Эдсон Барбоза. Хабиб изголодался по боям, и, вернувшись в октагон, вдоволь повозил по канвасу бразильца. Впереди россиянина ждал чемпионский бой.
Что интересно, за жестокий перформанс на UFC 219 отечественный спортсмен впервые получил бонус от промоушена.
Гонорар: $ 215 тыс. (включая бонус в $ 50 тыс. за «Выступление вечера»)
10. Эл Яквинта
Где/Когда: UFC 223 / 7 апреля 2018 г.
Травмировался Тони Фергюсон (бой сорвался в четвёртый раз!), Макса Холлоуэйя сняли с поединка из-за опасной весогонки – в итоге соперником Хабиба по чемпионскому бою стал мало кому известный боец-риэлтор Эл Яквинта. Американец достойно продержался в клетке с Орлом все пять раундов, но этого оказалось ничтожно мало для сенсации. Золотой пояс уехал в Россию.
Гонорар: $ 530 тыс.
11. Конор Макгрегор
Где/Когда: UFC 229 / 6 октября 2018 г.
Самый громкий бой в истории смешанных единоборств. Хабиб заставил Печально Известного ответить за трешток, проведя идеальный приём в четвёртом раунде. Но этого россиянину оказалось недостаточно: победитель вылетел из октагона на команду Макгрегора, поставив на уши не только Лас-Вегас, но и весь спортивный мир.
Гонорар: $ 2 млн
12. Дастин Порье
Где/Когда: UFC 242 / 7 сентября 2019 г.
Наконец, последний выход Хабиба в октагон случился полгода назад. На UFC 242 Нурмагомедов задушил Дастина Порье, довел рекорд до умопомрачительных 28-0 и вплотную приблизился к самому важному противостоянию на спортивном пути.
Гонорар: $ 6 млн (включая бонус в $ 50 тыс. за «Выступление вечера»)
* * *
Итог: за 12 боёв в главном мировом ММА-промоушене непобеждённый чемпион заработал чуть больше $ 9 млн. По нынешнему курсу это 702 миллиона рублей.
Следующий поединок: если UFC 249 всё-таки состоится, Орёл получит за эпичную схватку с Тони Фергюсоном самый большой гонорар в карьере — десять гарантированных миллионов долларов, или почти 800 миллионов рублей.
- 21 марта 2020
-
23:51
-
22:34
-
22:08
-
20:47
-
19:47
-
18:58
-
17:47
-
17:00
-
15:02
-
13:18
-
12:34
-
11:39
-
10:52
-
09:39
-
01:04
- 20 марта 2020
-
23:36
-
23:28
-
21:40
-
20:48
-
19:44
-
18:31
-
17:46
-
16:08
-
15:10
-
14:19
-
13:03
-
12:04
-
11:12
-
10:07
-
09:03
-
01:41
-
00:19
- 19 марта 2020
-
23:50
-
22:28
-
21:21