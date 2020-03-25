У Хабиба и Тони серии одинаково крутые серии из 12 побед. Но первый — звезда, а второй – самый недооценённый боец UFC

Нурмагомедов и Фергюсон могли подраться ещё в 2015-м. Как изменились их жизни с тех пор

Июль 2014 года. Хабиб восстановился после разрыва крестообразных связок и вовсю готовился к дуэли с Фергюсоном. Но затем россиянин сломал ребро: так впервые сорвалась схватка с Эль-Кукуем и началась история проклятого противостояния. Прошло четыре года: Нурмагомедов и Фергюсон пережили ещё три отмены очных встреч. Оттого и ценно, что к пятой попытке сойтись в октагоне атлеты подошли в статусе лучших бойцов дивизиона.

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К 2020-му Хабиб и Тони зачистили дивизион. Им (почти) не с кем драться!

Россиянин с 2015 года провёл шесть поединков. Даррелл Хорчер, Майкл Джонсон, Эдсон Барбоза, Эл Яквинта, Конор Макгрегор и Дастин Порье – все капитулировали в клетке перед Хабибом. Не менее ярко блистал в восьмиугольнике Эль-Кукуй: безумным напором и острыми локтями Тони убрал с пути всё того же Барбозу, Рафаэля дос Аньоса, Лэндо Ваннату, Кевина Ли, Энтони Петтиса и Дональда Серроне.

Результат поразительный: 12 (6+6) поединков и 12 побед на двоих. Кого же ещё бросить на съедение этим парням? В топ-10 есть набравший отличный ход Джастин Гэтжи, пока не дравшийся ни с Орлом, ни с Эль-Кукуем. Но он будет следующим — в данную минуту все жаждут увидеть только одну встречу. Макгрегора оставим за скобками: ему, вероятно, скоро предстоит оспорить претендентский статус как раз с Гэтжи.

«Все мои предыдущие соперники не так сильны, как Тони. Вот почему сейчас я чувствую невероятную мотивацию. Фергюсон — самый сильный мой оппонент за всё время», — не скрывал Нурмагомедов в разговоре с TMZ.

Хабиб готовится к третьей защите. Фергюсон – к мести за унижение

Путь Хабиба – это вертикаль, по которой Нурмагомедов добирался к заветному чемпионству. Цепочка крайне логична: шикарный набор претендента из девяти побед в промоушене – титульный бой – две громкие защиты. Эль-Кукуй же просто топтался на месте. Лишь раз поднявшись на ступеньку выше, представитель США поймал на треугольник говорливого Кевина Ли и взял временный пояс… Комичности истории придает не столько тот факт, что Тони лишили промежуточного титула, сколько предложение от UFС подраться за звание временного чемпиона снова!

«Тони Фергюсон — это самая печальная история. У него был временный титул, а ему говорят: «Эй, хочешь ещё один титульник за временный пояс?» Вы издеваетесь что ли? Нет, вы издеваетесь?! Два боя за временный пояс без поединка за настоящий титул? Какой-то бред. Это зашло слишком далеко. И я рад за Тони. Он сказал им: «Нет, я хочу настоящий пояс». И он его заслуживает… Фергюсон заслуживает титульный поединок!» — так комментировал странную ситуацию экс-чемпион UFC Эдди Альварес.

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Мировая звезда vs звезда ММА

Скажем честно: папаха, труднопроизносимая фамилия и непревзойденный стиль перемалывания соперников в партере сколотили парню из Дагестана шикарный образ, который руководству UFC было выгодно продвигать. На западе Нурмагомедова любят за расправы над соперником в клетке, на востоке – за приверженность религиозным ценностям. Неудивительно, что к 2019 году россиянин стал звездой мирового масштаба, а слово Khabib — брендом: он ездит по различным форумам и встречается с президентом, дружит со знаменитостями и подписывает уйму рекламных контрактов, принимает участие в благотворительности и выпускает автобиографию. К слову, на «Инстаграм» Хабиба подписано 19,3 млн человек – это второй показатель как в UFC (у Макгрегора – 35,8 млн), так и в России (впереди планеты всей Ольга Бузова — 19,9 млн).

У Тони – 1,9 млн. Цифры отличные, но не сравнимые с уровнем оппонента. Объяснение простое: образ американца куда менее ценен для американской публики. За кровавые рубки в октагоне Эль-Кукуя полюбили лишь поклонники ММА — покорить массовую аудиторию, далекую от разборок в восьмиугольнике, чудной Фергюсон не сумел. Отсюда и неуважительное отношение промоушена, и, конечно же, относительно маленький заработок.

У одного в кармане – девять миллионов, у второго – в пять раз меньше

Пару слов о гонорарах. Россиянин за четыре года обогатился на $ 8,8 млн (гарантированные выплаты без учёта платных трансляций и рекламы), благодаря противостояниям с Макгрегором (около $ 2 млн) и Порье ($ 6 млн) став одним из самых высокооплачиваемых представителей промоушена. В среднем за каждый бой Нурмагомедов получил 1,3 млн. Не в последнюю очередь именно победы в клетке и доходы от боёв помогли Хабибу в 2019 году занять первое место в рейтинге самых успешных российских представителей шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии журнала Forbes.

А вот Фергюсону явно не до жиру. Показатель Тони и тут значительно ниже чемпионских чеков: всего лишь $ 1,6 млн (из которых $ 300 тыс. – это бонусы) за шесть поединков. Только представьте: если отбросить поощрения от UFC, получится $ 215 тыс. за бой – ещё одно доказательство тому, насколько уровень бойца не соответствует его положению в промоушене.

Хабиб попадал в новости хроники, Тони испытывал проблемы с психикой

За четыре года, прошедших между первой и пятой попытками организовать супербой, легковесы столкнулись с рядом проблем, которые, чего таить, чуть было не поставили крест на перспективах атлетов.

Во-первых, оба страдали от проблем со здоровьем. Хабиб, кроме вышеупомянутых повреждений, чуть не умер во время весогонки к UFC 209 (так бой сорвался в третий раз). Как признавался тогда россиянина, счёт шёл на минуты… Его соперник тоже попадал на больничную койку: Фергюсон страдал от жидкости в лёгких (вторая отмена) и порванных связок – в апреле 2018-го американец споткнулся о телевизионный кабель (четвёртый срыв).

Наконец, были у спортсменов и «неспортивные» проблемы. Пока Хабиб ссорился с Тимати и критиковал актёров за откровенный спектакль в Махачкале, Эль-Кукуй громил стены собственного дома в поисках вражеского чипа. И как же хорошо, что теперь это всё в прошлом: до главного боя 2020 года осталось каких-то 24 дня!

Необходимо лишь дождаться заявления UFC по поводу места проведения поединка и с пятого раза всё-таки свести заклятых противников в восьмиугольнике.

Самый опасный соперник Хабиба, кажется, потерял рассудок Тони Фергюсон крушит дом, а его семья обращается в полицию. Что происходит со звездой UFC?