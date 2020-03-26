«Давай же, Ирландия!» Конор отдал € 1 млн на борьбу с пандемией и призвал закрыть страну

Пакьяо купил для людей на родных Филиппинах 600 тысяч масок, а Нганну прорекламировал антисептик. Противостояние бойцов с коронавирусом.

Мир бокса и смешанных единоборств, как и другие виды спорта, продолжает пребывать на паузе. Лишь Дэна Уайт предпринимает отчаянные усилия ради возможности проведения турнира UFC 249. И пока кто-то из бойцов UFC и боксёров просто отдыхает на карантине и проводит больше времени с родными, некоторые стараются внести свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Одни жертвуют деньги, другие развлекают подписчиков челленджами и тренировками в Сети, а кто-то борется с опасным заболеванием на передовой.

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Мэнни Пакьяо

Патриотизм Мэнни Пакьяо и его любовь к родине, пожалуй, уже не удивляют никого. Кто-то даже поговаривает, что он продолжает профессиональную карьеру лишь для заработка миллионов, которые помогут ему и дальше бороться с бедностью на Филиппинах. Народ страны ему отвечает взаимной любовью и несколько лет назад предоставил полномочия сенатора на выборах.

Потому нет ничего странного в том, что Пакмен воспринял известие о пандемии коронавируса как очередной вызов и принялся активно с ним бороться. Так, сенатор Пакьяо совместно с главой компании AliBaba Джеком Ма закупил для страны 50 тыс. экспресс-тестов для определения коронавируса. Кроме того, Мэнни оплатил 600 тыс. масок, за которые во многих странах мира едва ли не ведётся война. Чемпион мира подключил к борьбе с пандемией коронавируса все ресурсы и пользуется своим благотворительным фондом. На странице «Пакьяо Фаундейшн» в «Инстаграме» проводится работа по информированию населения о профилактике заражения коронавирусом.

Сам Мэнни озабочен возможными социальными последствиями инфекции и готов биться с проблемой на переднем краю.

«Если не будем помогать бездомным, то можем столкнуться с мародёрством. Не боюсь умереть от заражения коронавирусом. Если ты лидер, то должен быть на передовой. Должен вести за собой людей и давать им понять, что остаёшься с ними. Я рос в бедности и понимаю, что чувствуют люди», — говорит Пакьяо.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, судя по всему, близко воспринял к сердцу проблему с пандемией коронавируса. Он активно отслеживает статистику заболеваемости в стране и анализирует её динамику. Конор также уже несколько раз выступал с обращениями к народу Ирландии, а в последнем из них был крайне эмоционален, призвав правительство полностью закрыть границы страны.

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«Привет, Ирландия! Мне бы хотелось обратиться к нации. Ко всей Ирландии. Хочу обратиться к президенту страны, к министру здравоохранения, которых я очень уважаю.

В то время пока мы обсуждаем полное закрытие страны, оно должно начаться уже сейчас. Промедление недопустимо. Народ Ирландии, великий народ Ирландии должен объединиться сейчас. Мы должны дать сигнал себе и всему миру. Полное закрытие страны должно начаться сейчас, закрытие страны, аэропорта. Настало время полного локдауна, и страна к этому готова. Это моё предложение властям, и я молюсь, чтобы оно было принято. Ирландия, мы должны это сделать. Давай же, Ирландия, Давай же, мир. Стоим вместе. Полное закрытие. Да благословит всех нас Господь», — сказал Макгрегор.

Ну а последним шагом Конора стало пожертвование на борьбу с вирусом в размере € 1 млн. Об этом спортсмен сообщил в своём «твиттере».

Спортсмен пообещал предоставить деньги больницам. Макгрегор опубликовал скриншоты переписки с министром финансов Ирландии Паскалем Донохью.

«Я куплю средства индивидуальной защиты на € 1 млн для того, чтобы разместить их во всех больницах провинции Ленстер. Это наиболее пострадавший на данный момент регион», — написал Макгрегор в переписке, скрины которой он приложил в одном из последних постов.

Амир Хан

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан не слишком популярен среди болельщиков, а кое у кого вызывает и антипатию. Но его реакция на вызов мирового масштаба достойна уважения. Британец пакистанского происхождения готов переоборудовать под временный госпиталь своё здание на 60 тыс. квадратных метров, стоимость которого оценивается в $ 8 млн.

«Я понимаю, как сложно в столь трагическое время найти для себя больничную койку. Готов отдать здание в 60 тыс. квадратных метров, предназначенное для проведения свадеб и для розничных продаж, на переоборудование, чтобы помочь людям, заразившимися коронавирусом. Пожалуйста, берегите себя», — написал Хан на своей странице в «Инстаграме».

У экс-претендента на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе немного размытые понятия о помощи населению во время пандемии коронавируса. Француз камерунского происхождения на своей странице в «Инстаграме» начал рекламировать антисептик для рук.

Нганну заявил, что занимается его производством с партнёрами, и порадовал всех скидкой в 20%. Что ж, покупка средства для дезинфекции по заниженной цене, может быть, и приятна, но от элитного бойца UFC, пожалуй, можно было ожидать большего.

Владимир Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко не только воодушевляет людей постами в социальных сетях, но и решил подставить плечо своему брату, Виталию Кличко, который на посту мэра Киева ведёт непримиримый бой с коронавирусом.

Украинские власти максимально ограничили использование общественного транспорта в столице. Это в итоге спровоцировало коллапс и создало огромные проблемы для врачей, для которых поездка на работу стала настоящим испытанием. В этих условиях Владимир Кличко предложил разместить медицинский персонал в центре города.

«Сейчас перед нами не просто вызов, а историческое задание, которое можно преодолеть лишь общими усилиями. От каждого из нас, от нашей ответственности, небезразличия, чувства достоинства зависит то, как быстро мы справимся с вызовом. Я вместе с DEOL Partners вношу свой вклад в наше будущее и помогаю разместить врачей в центре города. Это наш долг, и мы должны сделать всё возможное, чтобы отблагодарить медперсонал, настоящих героев. Эти люди сражаются на передовой, рискуя своими жизнями и здоровьем ради нас. Мы никогда этого не забудем», — говорится в заявлении Владимира Кличко.

Жорж Сен-Пьер

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер откровенно заскучал в условиях карантина. Канадец следует рекомендациям ВОЗ и пытается дистанцироваться от всех. Вместе с тем изоляция заставила его придумать для себя новые развлечения. Сен-Пьер начал тренировки в домашнем режиме и предложил использовать их в качестве пособия своим подписчикам.

Если карантин затянется, то фаны Сен-Пьера обогатят свои познания в области физической культуры и тренировок. На данный момент Жорж выложил две тренировки и при этом постоянно подчёркивает важность соблюдения карантина.

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