На днях Джон призывал людей проявить дух воина в борьбе с коронавирусом и сидеть дома.

Чемпион UFC и лучший боец мира Джонс пойман пьяным за рулём. Никто даже не удивлён

На фоне последних новостей новая выходка Джона Джонса кажется уже достаточно мелким событием. Хотя отчасти такое ощущение может появиться, потому что Боунс приучил нас к тому, что не стоит удивляться его очередным приводам в полицию.

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Накануне чемпиона UFC в полутяжёлом весе в его родном Альбукерке поймали пьяным за рулём около часа ночи по местному времени. Сообщается, что полиция прибыла на сигналы о выстрелах, а у бойца при себе было огнестрельное оружие. Полицейские заметили, что с Джонсом что-то не так, и Джон не стал отпираться: признался, что собирался ехать дальше и согласился отправиться на проверку. Алкотестер подтвердил, что Джонс был пьян, а его оружие было изъято для дополнительного осмотра. Сам атлет уже был выпущен на свободу.

Время Джонса уходит. Судьи подарили победу Джону, хотя Рейес бился не хуже чемпиона Фанаты гудели после объявления результата: мало кто согласился с решением отдать победу Джонсу.

Учитывая сложную ситуацию в мире, Джонс спокойно может заниматься очередными проблемами с законом — выступать он ещё наверняка не сможет долго. Последний раз Джон дрался в феврале: на UFC 247 он с большим трудом одолел спорным раздельным решением Доминика Рейеса и защитил свой титул. В следующий раз Боунс должен был побиться с Яном Блаховичем, либо дать реванш всё тому же Рейесу.

Джонс чуть не проиграл Рейесу, но остался на вершине. Хабиб может подвинуть его в апреле Как изменились рейтинги в феврале.

Буквально на днях Джонс выкладывал в соцсетях посты, посвящённые правильному поведению в период всеобщей борьбы с коронавирусом. «Все мы обладаем духом воина и сейчас время это показать», — призывал Джонс, добавив, что сейчас нам всем лучше оставаться дома.

Видео можно посмотреть на странице Джонса в «Инстаграме».

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Из-за своей склонности к буйному и беспорядочному образу жизни Джонс потерял не один год своей карьеры, но даже несмотря на это всё равно считается главным талантом в истории спорта, которого никто по-настоящему не победил в октагоне, пусть цифры в рекорде и высвечивают одно поражение.

Но тогда Джона признали проигравшим, потому что рефери его боя с Мэттом Хэммилом не понравилась траектория, по которой Костлявый добивал соперника локтями из маунта. Фактически, тогда Хэммил не победил Джонса. Джонса в этой жизни побеждают только его собственные слабости и внутренние демоны.

Напомним, Джон Джон ранее не раз попадал в неприятности из-за своей нездоровой склонности к приключениям. Были и аварии с участием беременных женщин, и трубки для курения незаконных вещей, и кокаин в анализах, и проваленные допинг-тесты. Чемпиона дважды лишали его титула — и оба раза не из-за поражений в клетке, а по причине дисквалификаций.

Допингисту и скандалисту №1 отменят единственное поражение. Джонсу можно всё Лучший боец своего поколения проиграл лишь раз — глухонемому парню, которого уже давно уволили из UFC.