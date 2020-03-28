У фанатов накопилось вопросов к лучшим легковесам мира. Вспомнили всё, за что Нурмагомедова и Фергюсона чаще всего критиковали.

Пинок пояса, проблемы с психикой, прыжок из клетки: что хейтеры предъявляют Хабибу и Тони

Пояс может быть только один

Мартовская пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона получилась огненной. Чемпион обвинял Эль-Кукуя в тупости, претендент же припомнил представителю России почти все скандалы, в каких оказался непобежденный легковес за последние годы. Национальный вопрос, уличные драки, наследие — страсти накалились настолько, что хладнокровный Хабиб не сдержался. Во время дуэли взглядов Орёл пнул чемпионский пояс американца, который Фергюсон, как бы предлагая поставить всё на кон, положил к ногам соперника.

Поклонники американца тут же обвинили россиянина в непрофессионализме и неуважении к оппоненту: «Тони удалось залезть ему в голову!»

Видео принадлежит компании UFC. Его вы также можете посмотреть на странице UFC в «Инстаграме».

Сумасшедшие тренировки Тони

Уродуя лица соперников в октагоне, Фергюсон творит безумие и на тренировках. Вот только без спарринг партнёров: Тони совершенствует ударную технику на железных столбах, кувыркается в джинсах и ботинках на склеенных ящиках, отрабатывает броски на тяжеленых шинах и вытворяет невообразимые акробатические этюды. Все это впечатляет и одновременно выводит поклонников ММА: травмоопасный подход к тренировкам может в пятый раз сорвать бой с Хабибом!

Видео вы можете посмотреть на «Чемпионате» по этой ссылке.

Хабиб vs Тимати и Егор Крид

Незадолго до поединка с Конором Макгрегором россиянин спровоцировал мощный скандал, вышедший далеко за пределы спортивного медиапространства. Хабиб порадовался отмене концерта Егора Крида в Махачкале, после чего глава лейбла Тимати в крайне дружественной манере попросил чемпиона UFC не решать за других, что им слушать, а что – нет.

Ответ спортсмена оказался обескураживающим. Нурмагомедов в жёсткой форме проехался по рэперам, а фраза «каждая тварь ответит за свои слова» в момент разлетелась по заголовкам прессы.

Хабиб не хочет концерта Крида в Дагестане. За Егора заступился Тимати Реальный биф.

Скандальный спектакль в Дагестане

В феврале 2019-го Нурмагомедов вновь возмутился падением культуры на родине в связи с показом в Дагестане спектакля «Охота на мужчин», в котором присутствовали откровенные сцены.

«Кто вообще несёт ответственность за это? – негодовал Хабиб. — Кто организовывает подобного рода мероприятия у нас, в Дагестане… Я ещё раз хочу отметить — у нас! Это наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия никто не должен. Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться».

В итоге актёры извинились перед теми, кого оскорбила постановка, а общественность раскололась на два лагеря. Одни поддержали звезду спорта; другие, наоборот, призвали атлета не препятствовать свободе творчества.

Тони упрекнул Нурмагомедова в употреблении допинга. Это было глупо

Кто хоть раз смотрел интервью Эль-Кукуя знает, насколько нескладными получаются беседы Фергюсона с журналистами. Он прыгает по темам, не отвечает на поставленные вопросы и зачастую теряет связь с реальностью. Так было и 2016 году, когда американец, комментируя предстоящий поединок с Хабибом, обвинил Нурмагомедова в приёме запрещённых препаратов. Аргументация, скажем прямо, была не менее абсурдной: затяжные простои Орла были связаны исключительно с травмами.

«Не знаю, что там происходит с допингом в России, сколько раз их тестируют… Но когда парень дерётся, а потом берёт большой перерыв перед каждым новым поединком — это подозрительно. Ощущение, что он принимает допинг. Но если его тестируют, то хорошо», — цитировал Фергюсона Flocombat.

Хабиб очень скоро может подраться в России, но вы всё равно не увидите этого живьём Бой Нурмагомедова и Фергюсона пытаются спасти всеми силами: UFC 249 могут перенести из США. Вариантов несколько, среди них — Россия.

Хабиб ударил фаната в живот. По просьбе самого фаната

Во время пребывания в Таджикистане Нурмагомедов провёл встречу с болельщиками. Один из поклонников чемпиона UFC решил испытать себя и попросил бойца нанести удар по корпусу. Хабиба дважды просить не пришлось: после отвлекающего разговора спортсмен проверил пресс парня на прочность. И пускай затем Нурмагомедов обнял пострадавшего, а болельщики отреагировали на случившееся аплодисментами, в соцсетях поступок россиянина многим пришёлся не по вкусу.

Видео вы можете посмотреть на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

«Где твой сын?!» Как Фергюсон довел товарища до слёз

В 2011 году Тони крушил всех оппонентов на реалити-шоу The Ultimate Fighter, заслуженно став победителем сезона. Но была небольшая проблема: на TUF Эль-Кукуя откровенно не взлюбили. Всему виной инцидент, случившийся на вечеринке после одной из тренировок: партнер Фергюсона по команде Чарли Рэйдер решил разыграть Тони и вылил товарищу воду на голову. Безобидный розыгрыш поняли все, кроме самого Эль-Кукуя: американец полез в драку, после чего переключился на трешток.

«Где твой сын, а?! Где ребенок? Бей меня, а не своего сына!»

Стоит отметить, что не сумевший сдержать слёз Рэйдер в тот момент был лишён родительских прав и безумно скучал по сыну.

«Любишь заставлять бездомных отжиматься?»

Очень похожий скандал на ситуацию с ударом фаната. На сей раз ММА-сообщество набросилось на Хабиба из-за ролика, на котором россиянин вместе с братом Абубакаром дают бездомному деньги… За отжимания. Как потом объяснил сам Нурмагомедов, «спортсменом» оказался их знакомый попрошайка, которому они постоянно помогают, а происходящее на видео никак не задело бездомного. Но поток критики было не остановить.

«Любишь заставлять бездомных отжиматься в Нью-Йорке? Любишь смеяться над ними? Я врежу тебе дважды и заставлю отжиматься, но буду делать это вместе с тобой, когда ты проиграешь», — грозил Фергюсон сопернику на пресс-конференции.

Страшное начало 2019-го для Эль-Кукуя

«Я и моя мать находимся в постоянном страхе из-за опасного поведения Тони. Он в любой момент может вспыхнуть, как спичка! Его неустойчивое поведение постоянно ухудшается и становится более угрожающим. Я боюсь, что однажды Тони убьёт меня и сына… Либо же сам покончит с собой», — встревоженно признавалась жена Фергюсона.

Погромы в доме и кражи сына, религиозные крики и поиски вражеских чипов – лишь малая часть причин, по которым Тони выписали ордер о запрете приближаться к семье и ребенку.

Все неравнодушные американцы тогда встали на сторону несчастной супруги Эль-Кукуя, поражаясь, почему спортсмена до сих пор не взяли под свой контроль полицейские и врачи.

К счастью для болельщиков, Тони быстро взял себя в руки. Уже в июне Фергюсон перемолол Дональда Серроне и, одержав 12 победу кряду, в пятый раз начал готовиться к бою с Хабибом.

Самый опасный соперник Хабиба, кажется, потерял рассудок Тони Фергюсон крушит дом, а его семья обращается в полицию. Что происходит со звездой UFC?

«Орлы в клетках не сидят!»

Ставшей крылатой фразой россиянин объяснил один из самых обсуждаемых поступков на своём спортивном пути. Дело было на UFC 229: Хабиб поймал Конора Макгрегора на болевой приём и после того, как ирландец постучал в знак сдачи, в ярости прыгнул из октагона на команду оппонента.

За массовой дракой последовали штраф и 9-месячная дисквалификация. Нурмагомедов трактовал случившееся как расплата за грязный трешток Печально Известного, в то время как критики сошлись во мнении, что, поддавшись эмоциям, Хабиб попросту перечеркнул победу в величайшем поединке XXI века.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона всё ещё в силе. UFC 249: LIVE Всё — о следующем поединке чемпиона мира в лёгком весе из России.