Нашествие латинских красоток! Самые горячие девушки в MMA, о которых вы ещё не слышали

Ближайшие недели поклонникам спорта придётся жить в ожидании возобновления чемпионатов и больших стартов. Это время можно провести по-разному, а самое главное — соблюдать правила, беречь себя и помнить, что скоро всё вернётся на свои места. И тогда можно будет снова следить за новыми мощными турнирами и рождением очередных звёзд. Подобрали для вас порцию потенциальных кандидаток на эту роль от смешанных единоборств. Даже в этом не самом добром виде спорта пробиться на вершину проще, если ты красотка. О таких примерах и пойдёт речь.

Нурмагомедов — Фергюсон на UFC 249. Дэна Уайт нашёл место для боя? Подробности. LIVE! UFC судорожно пытается спасти поединок. В США его не будет — американцы уже закрыли зал, в котором тренируется Хабиб.

Лусеро Акоста (1-1)

Американка с мексиканскими корнями начала профессиональную карьеру в октябре прошлого года, и в настоящий момент может похвастаться скромным, но сбалансированным рекордом 1-1.

Если вам кажется, что быстрое поражение может помешать успешной карьере Акосте, то хочется напомнить, что та же Рейчел Остович имела точно такую же статистику после двух профессиональных поединков.

Про Лусеро пока что не так много информации –занимается боксом с 14 лет, выиграла что-то на региональном уровне, после чего решила попробовать свои силы в ММА. Ла Лоба выходит на бои только с мексиканским флагом, а ещё ведёт немного скучноватый «Инстаграм», хотя там всё равно есть на что посмотреть.

Прямо сейчас очень сложно сказать, чего ждать от карьеры 26-летней Акосты, но, если помочь ей с правильным матчмейкингом, возможно, однажды мы всё-таки увидим её в UFC. Довольно легко представить, как через два-три года Ла Лоба и Остович сходятся в самом сексуальном поединке в истории ММА. Можно будет даже придумать какой-нибудь аналог BMF-поясу.

Валери Лоуреда (2-0)

Если перспективы первой героини по-прежнему не слишком ясны, то в случае с будущим Валери Лоуреды всё гораздо проще – мы говорим про будущую звезду.

Американка может похвастаться не только внешностью, но и большим любительским прошлым в тхэквондо.

С самого детства Валери была буквально обречена заниматься этим видом спорта – родители Лоуреды занимались тхэквондо и не представляли другой жизни для своей дочери.

«Мама была беременна мной во время экзамена на чёрный пояс», – рассказывала Валери, – «Я думаю, что можно говорить о том, что я била ногами ещё до своего рождения. Это у меня в крови. Я не провела ни одного дня в моей жизни без удара ногой».

Лоуреда была членом Олимпийской сборной США по тхэквондо, но так и не смогла добиться серьёзных побед на любительском уровне. В 20 лет обладательница четвёртого дана задумалась о переходе в ММА.

Чемпион UFC и лучший боец мира Джонс пойман пьяным за рулём. Никто даже не удивлён На днях Джон призывал людей проявить дух воина в борьбе с коронавирусом и сидеть дома.

За пять месяцев Валери провела три поединка в любителях и добилась рекорда 2-1. После этого американка подписала контракт с Bellator.

Лоуреда дебютировала в промоушене в феврале прошлого года и одержала победу техническим нокаутом в первом раунде. В июне американка улучшила свой рекорд до 2-0, но так и не смогла финишировать соперницу.

Пока что Валери разминается на домохозяйках с отрицательными рекордами, но ей всего 21 год, и у неё полно времени набраться опыта перед боями с реальными соперницами. Лоуреда тренируется в American Top Team, где часто может попробовать свои силы с бывшей королевой минимальной весовой категории UFC Йоанной Йенджейчик.



Пока что опасение только одно – хочется верить, что Валери не превратится в обычную инстаграм-модель (на секундочку – 211 тысяч человек) с типичными фотографиями своих прелестей. Для девушки, делавшей такие громкие заявления перед дебютным поединком, это может быть просто фатально.



«Я действительно хочу оставить своё наследие как лучшая девушка-мастер боевых искусств, которая когда-либо была на этой планете».

«Я мог бы добить его до смерти». Боец ММА вырубил пьяницу и выложил видео в «Инстаграм» Майка Перри частенько били в клетке последнее время. Кажется, боец решил мстить за это случайным людям.

Трейси Кортез (7-1)

Американка мексиканского происхождения пробилась в UFC через претендентскую серию Даны Уайта. В июле прошлого года Кортез нанесла первое поражение Марии Агаповой (не так давно всё-таки подписалась в UFC) единогласным решением судей. В ноябре Трейси успешно дебютировала в октагоне, одолев Ванессу Мело на карточках трёх судей.

Кортез всего 26 лет, у неё есть время, чтобы улучшить свои навыки и начать заканчивать бои досрочно. Всё остальное у неё уже есть – миловидная внешность и пронзительная история, которая должна быть у каждого медийного бойца.

Трейси пришла в ММА в 14 лет благодаря своему старшему брату Хосе, который мечтал попасть в UFC. В 2008 году Хосе победил бывшего бойца UFC Дрю Фиккетта раздельным решением судей и стал на один шаг ближе к своей мечте.

Как оказалось, это был последний поединок в карьере Хосе – в 2011 году боец скончался от рака. Трейси навсегда увековечила изображение брата – на левой руке девушки можно увидеть татуировку Хосе в футболке UFC. Чуть позже Кортез выполнила мечту своего родственника, и это был очень эмоциональный момент.

«Каждый раз, когда я чувствую усталость или начинаю сомневаться в себе, я думаю: «Чёрт возьми, мой брат боролся с раком, и он не сдавался». Он боролся. Я совершенно здорова, и я более чем способна делать то, что я делаю».

Это был долгий путь: депрессия, помощь от Генри Сехудо, который был знаком с Хосе ещё со времён школы. В 2016 году Трейси чуть не бросила ММА, когда её мать скончалась от рака щитовидной железы. Но девушка не сломалась и всё-таки добралась до UFC. Главная проблема для американки – пояс в её весовой категории принадлежит Валентине Шевченко, и пока не очень понятно, как Кортез сможет её победить. В любом случае, за этой девушкой будет интересно смотреть не только в «Инстаграме», но и в октагоне.

Бонус: Эбани Бриджес (4-0)

В профессиональном боксе тоже бывает весело. Девушка со сложным именем Ebanie (надеюсь, мы перевели его правильно) и интересной историей покоряет США и взрывает интернет фотографиями с церемоний взвешивания.

Эбани начала профессиональную карьеру в феврале прошлого и сделала это в 32 года. Интересно, что в главном бою того вечера дрался Тим Цзю.

За 365 дней Бриджес улучшила свой рекорд до 4-0 и успела выступить в США на вечере бокса, который транслировался медиа-гигантом DAZN. За сутки до выхода на ринг Эбани пришла на церемонию взвешивания в кружевном белье. Примерно так мы и узнали о девушке с прозвищем Блондинка-бомбардировщик.

«У меня есть девиз – «Хорошо выглядишь – хорошо себя чувствуешь». Я – женщина, я горжусь своим телом, и я уверена, что быть сексуальной – это нормально. Кроме того, раньше люди не видели женщин на взвешиваниях в нижнем белье – только на рекламных плакатах Victoria Secret. Позже вы сможете поблагодарить меня, когда другие женщины будут следовать моему тренду».

Интересно, что попутно со спортивной карьерой Эбани работает учительницей по математике и семь лет занималась бодибилдингом. Бриджес рассказывала, что участвовала в национальных и даже международных соревнованиях.

«Я была довольна своими успехами в бодибилдинге, и мне больше нечего было доказывать». Что касается работы в школе, по словам Эбани, дети лишь в восторге от другой деятельности своей учительницы.

«Я беру свои пояса в школу к детям, и им это очень нравится. Они постоянно спрашивают: «Мисс, когда будет ваш следующий бой?». Бриджес утверждает, что обладает неплохим любительским прошлым – например, она дважды выигрывала национальные золотые перчатки.

В своём «твиттере» Блондинка-бомбардировщик иногда тоже рассказывает какие-то интересные факты о себе – например, что она была одной из первых ринг-гёрлс в Австралии. Теперь Эбани сама выходит на ринг. Сразу же отвечаем вашему любопытному другу – да, вероятно, силикон, но сама Бриджес предпочитает не распространяться на эту тему.

Пинок пояса, проблемы с психикой, прыжок из клетки: что хейтеры предъявляют Хабибу и Тони У фанатов накопилось вопросов к лучшим легковесам мира. Вспомнили всё, за что Нурмагомедова и Фергюсона чаще всего критиковали.