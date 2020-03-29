Эль Кукуй похож на безумца, когда работает в полном одиночестве в своём собственном зале. Брэйкданс, джинсы, солнечные очки — всё это норма.

Неадекватные тренировки Фергюсона. Как Тони до сих пор не травмировался — уму непостижимо

В середине марта Тони Фергюсон показал подписчикам, как пашет в преддверии встречи с Хабибом Нурмагомедовым. На видео одетый в джинсы и ботинки американец как одержимый отрабатывает тейкдауны на двух склеенных ящиках.

Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз сразу раскритиковал методы тренировок Эль Кукуя, назвав претендента тупым.

Пинок пояса, проблемы с психикой, прыжок из клетки: что хейтеры предъявляют Хабибу и Тони У фанатов накопилось вопросов к лучшим легковесам мира. Вспомнили всё, за что Нурмагомедова и Фергюсона чаще всего критиковали.

«UFC 249 состоится. Единственное, о чём я переживаю, что этот недоумок себя травмирует. Он тупой! Фергюсону нужно перестать тренироваться со шкафами и банановой кожурой. Ему нужна настоящая команда, настоящий тренер, которые бы следили за ним. Чувак тренирует себя сам, вы понимаете? Он отличный боец, но он туп: он делает всё, чтобы травмировать себя», — цитировал Абдель-Азиза BJPenn.

Неужели тренировки этого американца настолько странные, спросите вы? Это ещё мягко сказано.

Видео вы можете посмотреть на «Чемпионате» по этой ссылке.

Сальто с гироскутера, железный столб и 150-фунтовая покрышка

«Мне не нужно заниматься в крутом зале. Я сам себе зал!» — в этих словах данность. Фергюсон показал абсолютно иное отношение к тренировочному процессу. Для него бои – это не только выступления в клетке. Его жизнь – вот настоящий поединок! Оборудованный тренировочный зал в подвале собственного коттеджа, постоянный просмотр боёв потенциальных соперников, изобретение всё новых и новых тренировочных «фишек» — с годами Фергюсон, как хорошее вино, становится только лучше.

А теперь совместим исключительный склад ума и эксцентричность Тони: становится понятно, почему Эль Кукуй большинство тренировок проводит в одиночку – он и боец, и тренер, и аналитик в одном лице.

Видео вы можете посмотреть на «Чемпионате» по этой ссылке.

«Мои навыки становятся всё совершеннее, я силен ментально и делаю всё это для удовольствия. Не ради денег и титула… Когда-то я сказал себе, что буду отдаваться процессу. И не могу поверить, куда я в итоге добрался! Многие думают, что я жестокий, но я просто развлекаю зрителей. И они гарантированно получают удовольствие: доказательство – бонусы за поединки. Я тот, кто дерётся для людей, которые работают по ночам, и для бездомных на улицах. Макгрегор назвал нас бомжами, хотя забыл, как сам получал пособие в Ирландии», — делится своими секретами Фергюсон.

Хабиб очень скоро может подраться в России, но вы всё равно не увидите этого живьём Бой Нурмагомедова и Фергюсона пытаются спасти всеми силами: UFC 249 могут перенести из США. Вариантов несколько, среди них — Россия.

Тренировка топового легковеса — аномалия. Она противоречит здравому смыслу и несёт в себе огромной вред как для суставов, так и для кровеносной системы. Но разве это смущает Тони: полная отдача любимому делу будто оберегает спортсмена. Иначе объяснить то, что представитель США продолжает выступать в 37 лет, нельзя.

Вот несколько упражнений на выносливость, силу и координацию из «инстаграма» Эль Кукуя — большинство из них не рекомендуется повторять даже профессиональным атлетам.

1. Удары ногами по железному столбу.

2. Стойка на голове.

3. Балансирование на резиновом мяче с параллельными ударами кувалдой по шине.

4. Набивание груши с повязкой на глазах.

5. «Наточка» локтей с помощью китайского манекена-макивары (манекен из цельного куска дерева).

6. Упражнения на верёвках в стиле человека-паука.

7. Бег по колесам.

8. Не поддающиеся объяснению сальто назад с гироскутера.

9. Помимо этого, сальто назад Фергюсон делает на прогулках с псом, отталкиваясь от деревьев.

10. Вездесущий брейк-данс.

11. Кувырки через различные предметы (например через стену из матов).

12. Приседания со 150-фунтовой покрышкой для тракторных колес.

13. Мостик со штангой на животе.

14. Также Эль Кукуй тягает штангу, стоя на платформе для баланса.

«Какого чёрта здесь происходит?!»

За сочетание фанатичности и холодного расчёта фанаты прозвали Эль Кукуя Джоном Уиком (герой известного боевика, главную роль в котором исполнил Киану Ривз); Тони сравнивается себя с Черепашкой Ниндзя, тогда как боец UFC Джереми Стивенс окрестил Фергюсона «профессором». Дело в том, что полулегковес стал одним из немногих, кому посчастливилось позаниматься с американцем. Месяц тренировок с Тони Джереми запомнил на всю жизнь.

Видео вы можете посмотреть на «Чемпионате» по этой ссылке.

«Поработать с таким парнем, как Фергюсон, было невероятно, — не скрывал восторга Стивенс на «ММА-шоу Ариэля Хельвани». — Мы тренировались по шесть с половиной часов подряд, а затем делали небольшой перерыв. Мы смотрели «Рокки 4», а в полночь отправлялись на пробежку… Парень удивителен. Он просто профессор!»

Не мог не упомянуть Джереми и забавный эпизод, который случился во время ночной пробежки по холму.

«Фергюсон говорит: «Мужик, беги спринт и выложись на полную». Я согласился, хотя уже бегал утром, а после этого провёл тренировку. Я чертовски устал. В общем, бегу я по холму, а бугимен кричит мне в след: «Сейчас поймаю! Сейчас поймаю тебя!». Я бегу из последних сил, но Тони и правда догоняет, пытается схватить и кричит: «Не дай себя догнать!». Фергюсон орёт на меня, а я думаю: «Да какого чёрта здесь вообще происходит?!».

Видео вы можете посмотреть на «Чемпионате» по этой ссылке.

Ради Хабиба Фергюсон изменил собственным принципам

Наконец, факт, который лучше всего описывает экстраординарность Эль Кукуя. Тони не проводил спаррингов пять (!) лет. Партнёрами по тренировкам для Фергюсона становились Эдсон Барбоза и Дональд Серроне, Кевин Ли и Энтони Петтис уже в восьмиугольнике. Но теперь всё иначе – борцы вошли в тренировочный лагерь американца, который готовится к главному бою в своей жизни.

Это можно сравнить с окончанием колледжа. Вы получили кучу знаний, и вам нужно использовать их в жизни, — говорил Фергюсон в разговоре с ESPN. — Теперь я могу планировать игру».

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона всё ещё в силе. UFC 249: LIVE Всё — о следующем поединке чемпиона мира в лёгком весе из России.