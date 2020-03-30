«По моей вине бой не срывался!» Хабиб вышел в эфир и поделился дурными новостями. LIVE

30 марта примерно в 11:05 мск Хабиб Нурмагомедов вышел в прямой эфир в «Инстаграме» и ответил на несколько важных вопросов. Во-первых, он рассказал, где сейчас находится. В России, в Дагестане. Во-вторых, поделился подробностями вокруг турнира UFC 249: где его могут провести и так далее. В-третьих, сообщил, что в компании ищут Фергюсону нового соперника, ведь у Хабиба на данный момент нет возможности вылететь из России, а здесь поединка не будет уж точно.
12:10. Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что в настоящий момент пребывает в России. Напомним, с 30 марта Россия временно закрыла границы, поэтому Нурмагомедов лишён возможности покинуть страну. Бой Нурмагомедов — Фергюсон запланирован на 18 апреля. Пока неизвестно, где он пройдёт и пройдёт ли вообще.
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