UFC ищет Фергюсону нового соперника. Хабиба отправили из США и устраивают бой без него?

Подробно о том, что говорил Нурмагомедов в прямом эфире. Новости — так себе.

Полная версия разговора Хабиба с фанатами. Нурмагомедов вышел в прямой эфир и рассказал всё, что знает о UFC 249 и своей схватке с Тони Фергюсоне — в прямом эфире на своей странице в «инстаграме».

«По моей вине бой не срывался!» Хабиб вышел в эфир и поделился дурными новостями. LIVE Неужели поединок Нурмагомедова и Фергюсона снова сорвался?

Где сейчас Хабиб?

Этот вопрос волновал всех с тех пор, как стало известно, что зал в Сан-Хосе, в котором тренируется Хабиб, закрыли на карантин и боец отправился в Россию. Откуда начиная с 30 марта нет возможности выбраться.

«Как ваши дела? Как здоровье? Салам Алейкум всем! Всех интересует вопрос – где я нахожусь. Давайте вернёмся к началу. Находясь в AKA, мы тренировались последних 10 дней, не зная, где будет бой, когда он будет и так далее. И потом пришла информация, что бой сто процентов не пройдёт в Америке и 99 процентов пройдёт в Абу-Даби.

Мы, посоветовавшись с UFC, где-то за месяц до боя, кажется, 19 или 20 марта, надо посмотреть, решили улететь в Абу-Даби. Но когда прилетели, там сказали, что границы закрыты и никто без паспорта Эмиратов не может заезжать. Оттуда пришлось лететь в Россию. В данный момент нахожусь в России, в Дагестане. Тренируюсь, готовлюсь, только не знаю, к чему мне готовиться, к какому бою. Когда мы прилетели в Россию, нам запретили выезд. Точно так же запретили въезд и выезд в США и Европе. Весь мир ушёл на карантин, весь мир сейчас находится дома".

Видео вы можете посмотреть на «Чемпионате» по этой ссылке.

Что с боем против Фергюсона и турниром UFC 249?

Главный вопрос. Ответа на него пока не знает и сам Хабиб, но, кажется, дело плохо.

«Сейчас до меня дошла информация, что UFC готовит турнир уже в Америке, они в компании договорились с каким-то штатом и хотят сделать там турнир. В данный момент я не могу улететь из России и не могу влететь в США. Я нахожусь в изоляции, как и все вы, кто смотрит мой эфир.

Начались переговоры о том, чтобы провести турнир без меня, и знаю, что Тони Фергюсону уже ищут соперника. Пожалуйста. Я не противник этого. Пускай делают это по законам своей страны, если в Америке это возможно. Я сторонник того, чтобы бойцы выступали, зарабатывали деньги и имели возможность платить по счетам. Фергюсон в Америке, турнир в Америке. Тони нужен соперник, а я здесь, в России".

Пинок пояса, проблемы с психикой, прыжок из клетки: что хейтеры предъявляют Хабибу и Тони У фанатов накопилось вопросов к лучшим легковесам мира. Вспомнили всё, за что Нурмагомедова и Фергюсона чаще всего критиковали.

Кто виноват в сложившейся ситуации?

Нурмагомедов также рассказал, как так вышло, что он и его соперник за пару недель до боя находятся в разных частях света, хотя именно сейчас по планете практически невозможно перемещаться.

«И здесь я не по своей воле. Я посоветовался с UFC, поговорил, мне сказали, что 99 % бой пройдёт в Абу-Даби. А если и не там, то 100% — не в Америке, а в другой части света. К тому моменту, как я всё это знал, я уже пять недель провёл в АКА, был в отличной форме. Оттуда мы с командой вылетели, посоветовавшись с UFC. Сейчас я в недоумении, а также не знаю, что пройдёт, как пройдёт, в каком формате. Как и у вас, у меня много вопросов сейчас».

Неадекватные тренировки Фергюсона. Как Тони до сих пор не травмировался — уму непостижимо Эль Кукуй похож на безумца, когда работает в полном одиночестве в своём собственном зале. Брэйкданс, джинсы, солнечные очки — всё это норма.

В каком Хабиб состоянии?

Многих интересовало, насколько адекватным будет физическое состояние Нурмагомедова, учитывая обстоятельства, в которых проходила подготовка последнее время. Карантин, постоянные слухи об отмене и ужесточившиеся правила жизни в это непростое время — Хабиб едва ли когда-то готовился к схватке в настолько тяжёлых условиях.

«Ещё было тяжело тренироваться последнее время, потому что когда ты готовишься к главному бою в жизни и не знаешь, пройдёт он или нет, когда во всём мире на карантине, а тебе нужно гонять 12-13 килограммов и оставаться сфокусированным, это нелёгкое дело. Но всевышний лучше знает. В моей карьере было много тяжёлых моментов: когда получал тяжёлые травмы, когда меня госпитализировали, когда мне присылали контракт на титульный бой, а потом этот бой забирали. Было много моментов, когда казалось, что всё плохо, а в итоге всё получалось хорошо. Так что я не унываю в любом положении. Я являюсь действующим чемпионом UFC. По моей вине бой не срывался. Я готовился и готовлюсь до сих пор. И только что я закончил тренировку, потому готов драться в любое время, в любом месте с любым соперником. Я действующий чемпион и действующий спортсмен. Просто скажите: вот место – деритесь там. Я готов, но есть некоторые вещи, которые от нас не зависят. Большое спасибо всем!»

Важное послание

«Хочу пожелать здоровья и берегите себя и свои семьи. Слушайте, что говорят врачи, потому что сейчас тяжёлое время. Я нахожусь в Дагестане, и мне кажется, тут есть недооценка этой болезни. Я считаю, что всё очень серьёзно. Надо быть внимательным, соблюдать все меры предосторожности, беречь себя и родителей. На сто процентов убеждён, что всё это наказание от всевышнего. Не знаю, как вы на это смотрите, но я думаю, это наказание, а не испытание. Мы должны вернуться к всевышнему и просить прощения, потому у меня, у вас, у всех нас много, скажем так, косяков. Пусть всевышний нас простит и даст здоровья нашим близким».

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