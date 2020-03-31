Хабибу не стоит бояться Фергюсона. Многие пугают чемпиона, но Тони вовсе не так страшен

Самый ожидаемый бой в истории UFC опять под угрозой. Раньше встречи Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона срывали проблемы со здоровьем одного из участников поединка. Сейчас отменить главное событие UFC 249, а с ним и весь турнир может глобальная проблема со здоровьем всего человечества. Но мы не унываем и верим, что Дана Уайт сдержит слово и организует встречу Хабиба и Тони 18 апреля. Хотя после вчерашнего прямого эфира от чемпиона такой расклад кажется фантастикой.

«Просто скажите: вот место – деритесь!» Хабиб пытается улететь на бой с Фергюсоном. LIVE Неужели поединок Нурмагомедова и Фергюсона снова срывается?

Где бы ни состоялся этот поединок, хоть в нейтральных водах, хоть в «зоне 51», в октагоне будет жарко. Фанаты Тони считают, что у Фергюсона есть всё для победы над российским чемпионом. Поклонники Орла, напротив, уверены, что Эль Кукуй не представляет для их любимца никакой опасности. Но кто же прав? Предлагаем поискать ответ в мире суровых и непреклонных цифр.

Фергюсон побил в UFC больше людей, чем Хабиб. Победа 19 апреля сделает Тони лучшим в мире Эль Кукуя называют самым опасным соперником Нурмагомедова. Не просто так их боя пять лет ждёт весь мир.

Общий анализ выступлений

Начнём с интересного и далеко не единственного совпадения в карьерах бойцов. Дело в том, что и Хабиб, и Тони начали профессиональные выступления в один тот же 2008 год. Однако 13 сентября, в день, когда Нурмагомедов дебютировал в ММА, на противоположной стороне глобуса Фергюсон довёл свой показатель до 3-0, победив известного кикбоксёра Джо Шилинга. Хабиб всё ещё не познал горечи поражения, одержав 28 побед, а его визави выиграл 26 раз и проиграл трижды: Карену Дарабедяну и Майклу Джонсону решениями, а Джейми Тони удушением «треугольником».

На самый высокий уровень выступлений Фергюсон попал немного раньше Нурмагомедова. Он начал зажигать на 13-м сезоне The Ultimate Fighter, в начале 2011-го, выдав одно из самых зрелищных выступлений в истории шоу (три досрочные победы). Уже к концу года на счету Эль Кукуя было три победы в октагоне и звание горячего проспекта. Хабиб впервые попал в клетку UFC в январе 2012-го и через год также входил в список главных надежд лёгкого веса.

Текущая форма соперников в главном мировом промоушене идентична – 12 побед подряд. Просто вдумайтесь, два бойца, которые выиграли 12 поединков к ряду. Такого в истории UFC ещё не было. Уровень оппозиции за время выступлений в октагоне тоже сходен. Достаточно сказать, что пять раз Хабиб и Тони встречались с одними и теми же бойцами.

В заключение отметим серьёзную разницу в выступлениях бойцов. Речь об общепринятом понятии зрелищности. В этом аспекте претендент может дать фору многим, а особенно Орлу. Фергюсон получал чек за «Бой вечера» пять раз в последних шести схватках. Нурмагомедов же не получал этот бонус ни разу. Однако является ли участие в большом количестве кровавых разборок преимуществом? Спорный вопрос.

Антропометрия и атлетизм

Природа щедро наградила Тони Фергюсона. Он входит в топ лёгкого дивизиона по росту (180 см) и размаху рук (193 см). Однако нельзя сказать, что работа на дистанции является козырем претендента. Всё же он предпочитает оказывать постоянное давление на соперников и очень часто сам идёт на сближение. Хабиб ниже своего оппонента (178 см) и не может похвастать серьёзным ричем (178 см), но эти недостатки ещё ни разу не доставляли чемпиону проблем. В конце концов, в горизонтальном положении все равны.

Выносливость является важной составляющей успеха соперников по главному бою UFC 249. Многие считают, что именно состояние кардио будет иметь решающее значение.

Стиль ведения боя, который проповедует чемпион, крайне энергозатратен, однако Хабиб прекрасно умеет выбрать момент для передышки и восстановления. Пересмотрите бой с Конором Макгрегором и поймёте, что это утверждение абсолютно верно.

А что же претендент? Он абсолютный феномен в части выносливости и поддержания темпа боя. Можно вспомнить бой с Рафаэлем дос Аньосом, который прошёл в Мехико на высоте 2250 метров над уровнем моря. Фергюсон не снижал давления и задавил своего оппонента именно в чемпионских раундах. Количество значимых попаданий по раундам: 1-й – 22, 2-й – 50, 1-й – 44, 1-й – 40, 1-й – 43.

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Работа в стойке

В то время когда Хабиб и Тони должны были встретиться в первый раз, их противостояние можно было подвести под классическое столкновение ударника и борца. Однако за пять лет Нурмагомедов действительно подтянул работу в стойке, так что записывать его в абсолютные аутсайдеры по этому параметру — ошибка. Но стоит отметить, что, несмотря на все тренировки, его навыки в ударке всё же уступают тем, что есть у Тони Фергюсона.

Претендент, который в среднем наносит 5,82 значимых удара в минуту, ожидаемо лидирует в скорости их нанесения. Отметим, что это четвертый показатель в легком весе, и он превосходит среднее значение по категории почти в два раза. Статистически Хабиб тоже хорош, и наносит 4,11 удара в минуту. Но цифры обманчивы, ведь важно отметить, что 56% всех своих ударов он наносит в партере.

По показателю «точность» преимущество уже на стороне российского бойца. 49% выброшенных им ударов попадают в цель. Но, как и в предыдущем пункте, дело в дистанции нанесения. Сложно промахнуться, лёжа на сопернике. Показатель Тони – 45% точных попаданий. Правда, стоит учесть общее количество значимых ударов (915, топ-6 в лёгком весе) и тот факт, что подавляющее большинство из них (89%) было выброшено с дистанции. Цифры подтверждают, что Фергюсон – ударник элитного уровня.

Разный стиль ведения боя серьёзно повлиял на статистику защитных навыков. Нурмагомедов пропускает всего 1,7 (33 % выброшенных) значимых удара в минуту. Это второй показатель в лёгком и шестой показатель в общем по ростеру UFC. Кстати, и там, и там лидирует Ислам Махачев – близкий друг и спарринг-партнёр Хабиба. У Фергюсона с защитой всё не так хорошо. Он пропускает 3,45 значимых удара в минуту, и это хуже, среднего показателя по лёгкому весу.

Ни чемпиону, ни претенденту не хватает динамита в кулаках, чтобы делать ставку на «шанс панчера». Однако у Тони есть пара лезвий в локтях, которыми он уже финишировал своих оппонентов.

Работа в партере

Если сравнивать статистику Нурмагомедова и Фергюсона в области переводов на канвас, то у претендента мало шансов остаться на ногах на всём протяжении боя. Но та же статистика говорит о том, что Тони не будет лежать на спине, безропотно принимая удары. Ему есть чем ответить в партере даже такому мастеру, как Хабиб. Нурмагомедов в среднем успешно переводит своих соперников 5,35 раза за 15 минут боя, и это невероятный результат, который превышает средний по дивизиону больше, чем в три раза. Неудивительно, что Орёл является рекордсменом дивизиона (57 тейкдаунов) и входит в топ-5 всего ростера UFC. Точность переводов 47 % — пятый показатель в легком весе. Фергюсон с 0,46 перевода за 15 минут боя и точностью в 42% в этой метрике Хабибу явно не конкурент.

Чемпиону вряд ли понадобится показывать свою защиту от тейкдаунов, но и она на солидном уровне — 84%. Кстати, в последний раз дагестанец оказывался на канвасе не по своей воле почти семь лет назад в бою с Абелем Трухильо. Тони защищается от 75% переводов в партер и это довольно средние цифры. Стоит отметить, что один из самых сложных боев Эль Кукуй провёл именно против базового борца Дэнни Кастильо.

В успешных приёмах лидерство за претендентом. На его счету шесть сдавшихся соперников, причём три из них после опасного для борцов удушения Д’Арсе. Фергюсон очень агрессивный грепплер и пытается провести 1,4 приёма за 15 минут боя, что больше чем в два раза превышает среднее значение по дивизиону (0,6). Нурмагомедов не пытается провести приём при каждой потенциальной возможности (0,73 приёма за 15 минут), но его попытки фатальны для соперников. В последних пяти боях он провёл пять попыток болевого или удушающего. Три из них оказались успешными.

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Фактор Х

Коронавирус. Всемирная пандемия превратила жизнь миллионов людей в настоящий хаос. Новые порядки ударили и по бойцам и их подготовке. Причём Хабиба ситуация коснулась в большей степени, ведь ему пришлось покинуть привычный зал AKA из-за введённого карантина. Для Тони же тренировочный процесс, завязанный на минимальное количество людей, особо не поменялся. Кроме того, иногда кажется, что хаос – привычная атмосфера для претендента.

Прогноз

Исходя из прошлых выступлений и статистики именно Хабиб – криптонит для Тони, а не наоборот. Однако не стоит сбрасывать со счетов фактор Х. Если бой всё же состоится и пройдёт на американском материке, то у Фергюсона будет серьёзное преимущество в адаптации, а его шансы на победу серьёзно возрастут.

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