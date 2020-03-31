«Бой Хабиба и Фергюсона состоится где-то на Земле!» Куда перенесут UFC 249?

В UFC, по всей видимости, ещё пытаются спасти поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Как говорит Дэна Уайт, работа над проклятым боем ведётся, потому несмотря на заявления российского чемпиона о том, что он, по сути, по вине UFC улетел на родину и теперь не может вылететь из России, мы продолжаем следить за ситуацией и надеяться, что скоро всё окончательно станет ясно.
Пару недель назад, когда стало ясно, что UFC 249 точно не состоится в Нью-Йорке, в компании пытались передвинуть всю работу в Лас-Вегас. Там ситуация с распространением коронавируса поначалу позволяла организовать спортивные события без зрителей, но со временем и власти штата Невады закрыли все двери в своём регионе. Тогда впервые появились новости о том, что Хабиб и Фергюсон могут подраться за пределами США.
В качестве первых вариантов для переноса места проведения турнира UFC 249 назывались Арабские Эмираты и Россия. ОАЭ, как выяснилось, действительно могли принять многострадальный MMA-ивент, как позже поведал Нурмагомедов, но и тамошние власти в итоге решили не проводить на своей земле событие, из-за которого в одном большом помещении придётся размещать достаточно немало заграничных граждан. Дело в том, что по ходу своего тренировочного лагеря Нурмагомедов успел побывать в Абу-Даби, ведь его зал АКА в Сан-Хосе закрыли на карантин, и Хабибу нужно было в срочном порядке что-то решать.
«Мы, посоветовавшись с UFC, где-то за месяц до боя, кажется, 19 или 20 марта, надо посмотреть, решили улететь в Абу-Даби. Но когда прилетели, там сказали, что границы закрыты и никто без паспорта Эмиратов не может заезжать. Оттуда пришлось лететь в Россию. В данный момент нахожусь в России, в Дагестане. Тренируюсь, готовлюсь, только не знаю, к чему мне готовиться, к какому бою. Когда мы прилетели в Россию, нам запретили выезд. Точно так же запретили въезд и выезд в США и Европе. Весь мир ушёл на карантин, весь мир сейчас находится дома» — рассказал Хабиб вчера, когда вышел в прямой эфир в «инстаграме».
Также Нурмагомедов поведал, что если изначально UFC собирался устраивать турнир не в США, то теперь компании удалось договориться с каким-то одним штатом, так что 249-й номерной ивент по информацией на сегодня, скорее всего, пройдёт именно в Америке.
«Сейчас до меня дошла информация, что UFC готовит турнир уже в Америке, они в компании договорились с каким-то штатом и хотят сделать там турнир, — также произнёс Нурмагомедов в том же эфире. — В данный момент я не могу улететь из России и не могу влететь в США. Я нахожусь в изоляции, как и все вы, кто смотрит мой эфир.
Видео вы также можете посмотреть на "Чемпионате" по этой ссылке.
Начались переговоры о том, чтобы провести турнир без меня, и знаю, что Тони Фергюсону уже ищут соперника. Пожалуйста. Я не противник этого. Пускай делают это по законам своей страны, если в Америке это возможно. Я сторонник того, чтобы бойцы выступали, зарабатывали деньги и имели возможность платить по счетам. Фергюсон в Америке, турнир в Америке. Тони нужен соперник, а я здесь, в России".
Таким образом варианты с Россией, ОАЭ и Китаем, о котором также начали говорить недавно, можно считать неактуальными. Что касается США, то речь, по слухам, идёт о штате Флорида. Именно с его властями, похоже, договорились в UFC. Во Флориде находится главный зал команды American Top Team, в котором занимается большое количество известных бойцов со всей планеты. Если это правда, то собрать турнир именно во Флориде кажется наиболее реальным вариантом для промоушена в сегодняшних реалиях. Правда, ни словом об этом пока не обмолвился главный человек в организации. Дэна Уайт вообще очень тяжело переживает всё происходящее и во многих своих бедах сегодня обвиняет журналистов.
«Всё, над чем мы с командой усердно трудились последние дни, снова сломалось. Я проснулся и узнал, что Хабиб Нурмагомедов не может улететь из России, потому что в стране закрыли границы. Мы снова вернулись к чертёжной доске, и прямо сейчас, пока мы говорим, несколько люди работают, чтобы решить этот вопрос. Я не собираюсь сдаваться – я обещал вам бой 19 апреля, и я сделаю это при любом раскладе. Проблема в том, что большинство журналистов — полнейшие недоумки! Как только ты даёшь им информацию, так они начинают портить всё, над чем ты работал.
Я больше не собираюсь им говорить, что я делаю, и где я это делаю. Но можете быть уверены: бой состоится 19 апреля, где-то на планете 3емля. Когда будет нужно, я дам вам знать", — заключил президент UFC накануне. Что же, осталось совсем немного времени подождать и тогда мы узнаем, чем кончится история самого многострадального боя в истории MMA. Сегодня поединок Нурмагоммедова с Фергюсоном всё ещё в силе, но это может измениться в любую минуту. Продолжаем следить.
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