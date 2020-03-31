«Бой Хабиба и Фергюсона состоится где-то на Земле!» Куда перенесут UFC 249?

В UFC, по всей видимости, ещё пытаются спасти поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Как говорит Дэна Уайт, работа над проклятым боем ведётся, потому несмотря на заявления российского чемпиона о том, что он, по сути, по вине UFC улетел на родину и теперь не может вылететь из России, мы продолжаем следить за ситуацией и надеяться, что скоро всё окончательно станет ясно.

«Просто скажите: вот место – деритесь!» Хабиб пытается улететь на бой с Фергюсоном. LIVE Неужели поединок Нурмагомедова и Фергюсона снова срывается?

Пару недель назад, когда стало ясно, что UFC 249 точно не состоится в Нью-Йорке, в компании пытались передвинуть всю работу в Лас-Вегас. Там ситуация с распространением коронавируса поначалу позволяла организовать спортивные события без зрителей, но со временем и власти штата Невады закрыли все двери в своём регионе. Тогда впервые появились новости о том, что Хабиб и Фергюсон могут подраться за пределами США.

Хабиб очень скоро может подраться в России, но вы всё равно не увидите этого живьём Бой Нурмагомедова и Фергюсона пытаются спасти всеми силами: UFC 249 могут перенести из США. Вариантов несколько, среди них — Россия.

В качестве первых вариантов для переноса места проведения турнира UFC 249 назывались Арабские Эмираты и Россия. ОАЭ, как выяснилось, действительно могли принять многострадальный MMA-ивент, как позже поведал Нурмагомедов, но и тамошние власти в итоге решили не проводить на своей земле событие, из-за которого в одном большом помещении придётся размещать достаточно немало заграничных граждан. Дело в том, что по ходу своего тренировочного лагеря Нурмагомедов успел побывать в Абу-Даби, ведь его зал АКА в Сан-Хосе закрыли на карантин, и Хабибу нужно было в срочном порядке что-то решать.

«Мы, посоветовавшись с UFC, где-то за месяц до боя, кажется, 19 или 20 марта, надо посмотреть, решили улететь в Абу-Даби. Но когда прилетели, там сказали, что границы закрыты и никто без паспорта Эмиратов не может заезжать. Оттуда пришлось лететь в Россию. В данный момент нахожусь в России, в Дагестане. Тренируюсь, готовлюсь, только не знаю, к чему мне готовиться, к какому бою. Когда мы прилетели в Россию, нам запретили выезд. Точно так же запретили въезд и выезд в США и Европе. Весь мир ушёл на карантин, весь мир сейчас находится дома» — рассказал Хабиб вчера, когда вышел в прямой эфир в «инстаграме».

UFC ищет Фергюсону нового соперника. Хабиба отправили из США и устраивают бой без него? Подробно о том, что говорил Нурмагомедов в прямом эфире. Новости — так себе.

Также Нурмагомедов поведал, что если изначально UFC собирался устраивать турнир не в США, то теперь компании удалось договориться с каким-то одним штатом, так что 249-й номерной ивент по информацией на сегодня, скорее всего, пройдёт именно в Америке.

«Сейчас до меня дошла информация, что UFC готовит турнир уже в Америке, они в компании договорились с каким-то штатом и хотят сделать там турнир, — также произнёс Нурмагомедов в том же эфире. — В данный момент я не могу улететь из России и не могу влететь в США. Я нахожусь в изоляции, как и все вы, кто смотрит мой эфир.

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Начались переговоры о том, чтобы провести турнир без меня, и знаю, что Тони Фергюсону уже ищут соперника. Пожалуйста. Я не противник этого. Пускай делают это по законам своей страны, если в Америке это возможно. Я сторонник того, чтобы бойцы выступали, зарабатывали деньги и имели возможность платить по счетам. Фергюсон в Америке, турнир в Америке. Тони нужен соперник, а я здесь, в России".

Таким образом варианты с Россией, ОАЭ и Китаем, о котором также начали говорить недавно, можно считать неактуальными. Что касается США, то речь, по слухам, идёт о штате Флорида. Именно с его властями, похоже, договорились в UFC. Во Флориде находится главный зал команды American Top Team, в котором занимается большое количество известных бойцов со всей планеты. Если это правда, то собрать турнир именно во Флориде кажется наиболее реальным вариантом для промоушена в сегодняшних реалиях. Правда, ни словом об этом пока не обмолвился главный человек в организации. Дэна Уайт вообще очень тяжело переживает всё происходящее и во многих своих бедах сегодня обвиняет журналистов.

«Всё, над чем мы с командой усердно трудились последние дни, снова сломалось. Я проснулся и узнал, что Хабиб Нурмагомедов не может улететь из России, потому что в стране закрыли границы. Мы снова вернулись к чертёжной доске, и прямо сейчас, пока мы говорим, несколько люди работают, чтобы решить этот вопрос. Я не собираюсь сдаваться – я обещал вам бой 19 апреля, и я сделаю это при любом раскладе. Проблема в том, что большинство журналистов — полнейшие недоумки! Как только ты даёшь им информацию, так они начинают портить всё, над чем ты работал.

Я больше не собираюсь им говорить, что я делаю, и где я это делаю. Но можете быть уверены: бой состоится 19 апреля, где-то на планете 3емля. Когда будет нужно, я дам вам знать", — заключил президент UFC накануне. Что же, осталось совсем немного времени подождать и тогда мы узнаем, чем кончится история самого многострадального боя в истории MMA. Сегодня поединок Нурмагоммедова с Фергюсоном всё ещё в силе, но это может измениться в любую минуту. Продолжаем следить.

Хабиб не может улететь из России, но UFC не собирается менять планы. Кто заменит чемпиона? Нурмагомедов признался, что будет не против, если Тони найдут другого оппонента, но мы будем в ужасе.