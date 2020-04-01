Чемпионскую защиту Нурмагомедова пока не отменили официально, но уже мало кто верит, что Орёл подерётся 18 апреля.

Хабиб — Фергюсон и другие великие противостояния, которые мы так и не увидим

30 марта чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о ситуации, которая на данный момент складывается вокруг его поединка с Тони Фергюсоном, запланированного на 18 апреля. Пандемия коронавируса заставила россиянина покинуть США, а теперь, когда лига всё же готовится организовать шоу UFC 249 именно там, Хабиб просто не в состоянии отправиться в Северную Америку из-за закрытия границ.

В итоге, по словам бойца, UFC ищет нового соперника Фергюсону, вследствие чего уже выстроилась очередь, которую возглавляют Джастин Гэтжи и Дастин Порье. Сейчас почти очевидно, что бой Хабиб – Тони не состоится и в пятый раз. Это заставило нас вспомнить о том, какие другие ожидаемые бои так никогда и не увидели фанаты ММА.

UFC ищет Фергюсону нового соперника. Хабиба отправили из США и устраивают бой без него? Подробно о том, что говорил Нурмагомедов в прямом эфире. Новости — так себе.

В минувшем десятилетии лучшим тяжеловесом мира по праву считался Фёдор Емельяненко. Его невероятная победная серия и ярчайшие бои говорили сами за себя. При этом он не состоял на контракте в UFC, а переговоры о таком переходе заканчивались ничем. А между тем тяжёлый вес UFC в те годы украшал своими боями легендарный Рэнди Кутюр, один из немногих чемпионов организации в двух весовых категориях. Неудивительно, что многие фаны хотели увидеть встречу двух бойцов высочайшего класса, интерес к схватке проявляли и сами спортсмены.

Но до дела так и не дошло. Как говорилось выше, Фёдор так и не смог подписать контракт с UFC, а Рэнди не сумел избавиться от контрактных обязательств с братьями Фертита и Дэной Уайтом. Позже Кутюр признавался, что потратил на суды с промоушеном около $ 0,5 млн, но покинуть его так и не смог.

Сравнительно недавно бой двух легенд пытались организовать в японской лиге Rizin. Но на тот момент Кутюру было уже 52 года, и он отказался от предложения промоушена из Азии, объяснив это именно солидным возрастом.

Конечно, поединок Емельяненко-младшего и Харитонова в мировом масштабе не так привлекателен, как встречи того же Фёдора с Кутюром или Хабиба с Тони, но в российском масштабе это грандиозное противостояние. Особенно с учётом острой неприязни, которую питают друг к другу бойцы.

Александр и Сергей уже дрались в 2006 году, тогда Емельяненко победил нокаутом, а Харитонов недавно признался, что не был готов к той встрече и выходил на неё фактически ради чека. Как бы то ни было, разговоры о возможном реванше возникали не раз. Подогревались они и скандальными заявлениями бойцов.

В последний год о повторной встрече тяжеловесов упоминает Камил Гаджиев, предлагающий бойцам неплохие гонорары. Но по тем или иным причинам идея пока не воплощена в жизнь. Учитывая, что у Емельяненко наполеоновские планы по боям со средневесами (Исмаилов, Шлеменко, Минеев), а также принимая во внимание возраст бойцов, возникают большие сомнения, что такая схватка когда-либо состоится вновь. Тем более и сам Харитонов всё ещё питает надежды достичь высот в Bellator и не горит желанием распылять силы на шоу.

Фёдор Емельяненко – Брок Леснар

Ещё один поединок с участием Емельяненко, который мы так и не увидели. Эта встреча была даже более осязаемой, чем противостояние Емельяненко с Кутюром. Ради организации этой схватки промоутеры М-1 Challenge в лице Сергея Матвиенко и Вадима Финкельштейна виделись с боссами UFC. Тогда Дэна Уайт предложил россиянам выкупить права на лигу М-1, а сам Фёдор мог получить контракт на три боя. Но сделка не состоялась, по сведениям источников, американская лига предлагала боссам М-1 $ 30 млн. Впоследствии Уайт говорил, что тогда не удалось договориться именно из-за финансовых разногласий. Таким образом, Емельяненко потерял шанс встретиться с Броком Леснаром, который тогда пребывал на пике популярности, и по задумке Уайта как раз с ним должен был встретиться Емельяненко.

Вторая попытка организовать встречу Брока и Фёдора предпринималась в 2012 году. Но и тогда бою не суждено было произойти.

«Единственный несостоявшийся бой из тех, которые мне бы хотелось видеть, — это поединок Брока Леснара с Фёдором Емельяненко. Мы собирались организовать эту встречу на арене Texas Stadium, но мне не удалось договориться с Фёдором. Так что этого не произошло», — совсем недавно рассказал Уайт.

Причина, по которой Емельяненко отказался от боя, заключалась в том, что у него умер отец и тогда он окончательно принял решение не возобновлять карьеру. Уже позже, когда Фёдор всё же вернулся в бои, эта схватка была неактуальной.

Жорж Сен-Пьер – Андерсон Силва

Рубеж минувшего десятилетия был эпохой тотального доминирования в своих весовых категориях чемпиона UFC в полусреднем дивизионе Жоржа Сен-Пьера и чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы. Именно в ту пору канадец и бразилец вписывали свои имена в историю промоушена золотыми буквами. Сен-Пьер не проигрывал в UFC с 2007 года и завершил карьеру на победной серии, Силва не проигрывал с 2006 по 2013 год, потому нет ничего удивительного в том, что ценители единоборств хотели увидеть очную дуэль двух кудесников единоборств.

Но в силу различных обстоятельств она так и не состоялась. Позже Сен-Пьер признавал, что, невзирая на весь ажиотаж вокруг потенциального противостояния, реальное предложение по нему он получил лишь один раз, да и то в 2013 году, когда в первый раз завершил карьеру.

«Мы много раз говорили о таком поединке с Дэной Уайтом. Я хотел провести его в промежуточном весе. Мне хотелось, чтобы в ВАДА провели дополнительные тесты, но мне кажется, что боссы UFC были не в восторге от такой идеи. Потом мне нужно было защищать титул с официальными претендентами, а затем я порвал ахилл и у меня не было возможности для боя с Силвой. В целом же правда в том, что настоящее предложение о бое с Силвой, настоящее, а не формальное, я получил лишь раз. Это случилось после боя с Хендриксом, когда я завершил карьеру. Но мне не хотелось драться, я был уставшим и нуждался в отдыхе», — говорил Сен-Пьер.

В 2017 году Жорж вернулся в клетку уже в среднем весе. Тогда он встретился с Майклом Биспингом и победил, а встреча с совсем сдавшим Пауком уже не была актуальной.

«Бой Хабиба и Фергюсона состоится где-то на Земле!» Куда перенесут UFC 249? Дэна Уайт продолжает гнуть свою линию: схватка Нурмагомедова и Фергюсона все ещё в силе.

Об отмене поединков Хабиба с Тони уже говорено-переговорено. Впервые лига попыталась организовать эту схватку в 2015 году. Тогда оба бойца шли на серии из шести побед и по праву считались одними из перспективнейших в весовой категории. Но травма ребра помешала россиянину выйти в клетку и заставила остаться вне боёв ещё на долгое время.

Первый срыв можно было воспринять как случайность, в конце концов, отмены в UFC не редкость. Второй эпизод произошёл уже в 2016 году. На этот раз здоровье подвело Тони, в его лёгких образовалось скопление жидкости и очевидно, что в таких условиях ни о каком поединке речи быть не могло. Это уже можно было назвать невезением. Когда в 2017 году противостояние сорвалось в третий раз, любители мистики стали утверждать, что сами высшие силы против него. Виной той отмены стала экстремальная весогонка Хабиба, приведшая к проблеме с почками.

Наконец, четвёртая попытка была предпринята уже в 2018 году. Соперники должны были встретиться в апреле 2018 года, но за неделю до боя Тони Фергюсон получил разрыв крестообразных связок, споткнувшись о провод. Тогда уже все нарекли этот бой проклятым, в том числе и Дэна Уайт. Тем не менее сумасшедшие серии в исполнении обоих бойцов заставили его предпринять пятую попытку организовать долгожданный поединок.

С вероятностью в 90% он также будет сорван, и здесь уж точно можно говорить о вмешательстве высших сил. На этот раз оба спортсмена готовились к схватке без приключений, но в дело вмешалась пандемия коронавируса.

Конечно, вероятность того, что Хабиб сможет найти вариант добраться до США, ещё остаётся. Но вопрос в том, стоит ли проводить ему поединок с самым сложным соперником в карьере, когда уже сейчас очевидно, что его тренировочный лагерь получился далеко не оптимальным.

Хабиб не может улететь из России, но UFC не собирается менять планы. Кто заменит чемпиона? Нурмагомедов признался, что будет не против, если Тони найдут другого оппонента, но мы будем в ужасе.