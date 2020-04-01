Хабиб — Фергюсон и другие великие противостояния, которые мы так и не увидим

30 марта чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о ситуации, которая на данный момент складывается вокруг его поединка с Тони Фергюсоном, запланированного на 18 апреля. Пандемия коронавируса заставила россиянина покинуть США, а теперь, когда лига всё же готовится организовать шоу UFC 249 именно там, Хабиб просто не в состоянии отправиться в Северную Америку из-за закрытия границ.
В итоге, по словам бойца, UFC ищет нового соперника Фергюсону, вследствие чего уже выстроилась очередь, которую возглавляют Джастин Гэтжи и Дастин Порье. Сейчас почти очевидно, что бой Хабиб – Тони не состоится и в пятый раз. Это заставило нас вспомнить о том, какие другие ожидаемые бои так никогда и не увидели фанаты ММА.
Фёдор Емельяненко – Рэнди Кутюр
В минувшем десятилетии лучшим тяжеловесом мира по праву считался Фёдор Емельяненко. Его невероятная победная серия и ярчайшие бои говорили сами за себя. При этом он не состоял на контракте в UFC, а переговоры о таком переходе заканчивались ничем. А между тем тяжёлый вес UFC в те годы украшал своими боями легендарный Рэнди Кутюр, один из немногих чемпионов организации в двух весовых категориях. Неудивительно, что многие фаны хотели увидеть встречу двух бойцов высочайшего класса, интерес к схватке проявляли и сами спортсмены.
Но до дела так и не дошло. Как говорилось выше, Фёдор так и не смог подписать контракт с UFC, а Рэнди не сумел избавиться от контрактных обязательств с братьями Фертита и Дэной Уайтом. Позже Кутюр признавался, что потратил на суды с промоушеном около $ 0,5 млн, но покинуть его так и не смог.
Сравнительно недавно бой двух легенд пытались организовать в японской лиге Rizin. Но на тот момент Кутюру было уже 52 года, и он отказался от предложения промоушена из Азии, объяснив это именно солидным возрастом.
Александр Емельяненко – Сергей Харитонов
Конечно, поединок Емельяненко-младшего и Харитонова в мировом масштабе не так привлекателен, как встречи того же Фёдора с Кутюром или Хабиба с Тони, но в российском масштабе это грандиозное противостояние. Особенно с учётом острой неприязни, которую питают друг к другу бойцы.
Александр и Сергей уже дрались в 2006 году, тогда Емельяненко победил нокаутом, а Харитонов недавно признался, что не был готов к той встрече и выходил на неё фактически ради чека. Как бы то ни было, разговоры о возможном реванше возникали не раз. Подогревались они и скандальными заявлениями бойцов.
В последний год о повторной встрече тяжеловесов упоминает Камил Гаджиев, предлагающий бойцам неплохие гонорары. Но по тем или иным причинам идея пока не воплощена в жизнь. Учитывая, что у Емельяненко наполеоновские планы по боям со средневесами (Исмаилов, Шлеменко, Минеев), а также принимая во внимание возраст бойцов, возникают большие сомнения, что такая схватка когда-либо состоится вновь. Тем более и сам Харитонов всё ещё питает надежды достичь высот в Bellator и не горит желанием распылять силы на шоу.
Фёдор Емельяненко – Брок Леснар
Ещё один поединок с участием Емельяненко, который мы так и не увидели. Эта встреча была даже более осязаемой, чем противостояние Емельяненко с Кутюром. Ради организации этой схватки промоутеры М-1 Challenge в лице Сергея Матвиенко и Вадима Финкельштейна виделись с боссами UFC. Тогда Дэна Уайт предложил россиянам выкупить права на лигу М-1, а сам Фёдор мог получить контракт на три боя. Но сделка не состоялась, по сведениям источников, американская лига предлагала боссам М-1 $ 30 млн. Впоследствии Уайт говорил, что тогда не удалось договориться именно из-за финансовых разногласий. Таким образом, Емельяненко потерял шанс встретиться с Броком Леснаром, который тогда пребывал на пике популярности, и по задумке Уайта как раз с ним должен был встретиться Емельяненко.
Вторая попытка организовать встречу Брока и Фёдора предпринималась в 2012 году. Но и тогда бою не суждено было произойти.
«Единственный несостоявшийся бой из тех, которые мне бы хотелось видеть, — это поединок Брока Леснара с Фёдором Емельяненко. Мы собирались организовать эту встречу на арене Texas Stadium, но мне не удалось договориться с Фёдором. Так что этого не произошло», — совсем недавно рассказал Уайт.
Причина, по которой Емельяненко отказался от боя, заключалась в том, что у него умер отец и тогда он окончательно принял решение не возобновлять карьеру. Уже позже, когда Фёдор всё же вернулся в бои, эта схватка была неактуальной.
Жорж Сен-Пьер – Андерсон Силва
Рубеж минувшего десятилетия был эпохой тотального доминирования в своих весовых категориях чемпиона UFC в полусреднем дивизионе Жоржа Сен-Пьера и чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы. Именно в ту пору канадец и бразилец вписывали свои имена в историю промоушена золотыми буквами. Сен-Пьер не проигрывал в UFC с 2007 года и завершил карьеру на победной серии, Силва не проигрывал с 2006 по 2013 год, потому нет ничего удивительного в том, что ценители единоборств хотели увидеть очную дуэль двух кудесников единоборств.
Но в силу различных обстоятельств она так и не состоялась. Позже Сен-Пьер признавал, что, невзирая на весь ажиотаж вокруг потенциального противостояния, реальное предложение по нему он получил лишь один раз, да и то в 2013 году, когда в первый раз завершил карьеру.
«Мы много раз говорили о таком поединке с Дэной Уайтом. Я хотел провести его в промежуточном весе. Мне хотелось, чтобы в ВАДА провели дополнительные тесты, но мне кажется, что боссы UFC были не в восторге от такой идеи. Потом мне нужно было защищать титул с официальными претендентами, а затем я порвал ахилл и у меня не было возможности для боя с Силвой. В целом же правда в том, что настоящее предложение о бое с Силвой, настоящее, а не формальное, я получил лишь раз. Это случилось после боя с Хендриксом, когда я завершил карьеру. Но мне не хотелось драться, я был уставшим и нуждался в отдыхе», — говорил Сен-Пьер.
В 2017 году Жорж вернулся в клетку уже в среднем весе. Тогда он встретился с Майклом Биспингом и победил, а встреча с совсем сдавшим Пауком уже не была актуальной.
Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон
Об отмене поединков Хабиба с Тони уже говорено-переговорено. Впервые лига попыталась организовать эту схватку в 2015 году. Тогда оба бойца шли на серии из шести побед и по праву считались одними из перспективнейших в весовой категории. Но травма ребра помешала россиянину выйти в клетку и заставила остаться вне боёв ещё на долгое время.
Первый срыв можно было воспринять как случайность, в конце концов, отмены в UFC не редкость. Второй эпизод произошёл уже в 2016 году. На этот раз здоровье подвело Тони, в его лёгких образовалось скопление жидкости и очевидно, что в таких условиях ни о каком поединке речи быть не могло. Это уже можно было назвать невезением. Когда в 2017 году противостояние сорвалось в третий раз, любители мистики стали утверждать, что сами высшие силы против него. Виной той отмены стала экстремальная весогонка Хабиба, приведшая к проблеме с почками.
Наконец, четвёртая попытка была предпринята уже в 2018 году. Соперники должны были встретиться в апреле 2018 года, но за неделю до боя Тони Фергюсон получил разрыв крестообразных связок, споткнувшись о провод. Тогда уже все нарекли этот бой проклятым, в том числе и Дэна Уайт. Тем не менее сумасшедшие серии в исполнении обоих бойцов заставили его предпринять пятую попытку организовать долгожданный поединок.
С вероятностью в 90% он также будет сорван, и здесь уж точно можно говорить о вмешательстве высших сил. На этот раз оба спортсмена готовились к схватке без приключений, но в дело вмешалась пандемия коронавируса.
Конечно, вероятность того, что Хабиб сможет найти вариант добраться до США, ещё остаётся. Но вопрос в том, стоит ли проводить ему поединок с самым сложным соперником в карьере, когда уже сейчас очевидно, что его тренировочный лагерь получился далеко не оптимальным.
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