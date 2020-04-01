Хабиб не хочет рисковать жизнью и отменяет бой с Фергюсоном. Кажется, всё. LIVE

Хабиб Нурмагомедов оставил в своём «инстаграме» важное послание. В нём он признаётся, что не улететь из России на поединок с Тони Фергюсоном ему, по всей видимости, не удастся.
«Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя. Получается, весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб освобождён от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру и рискуя жизнью ради боя?
Всё понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и у всех, было много планов после боя, но я не в силах контролировать всё это.
Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация непредсказуемо меняется. Но Хабиб всё равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на моё место», — написал в «Инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
Продолжаем следить за развитием ситуации.
23:40. Бывший боец UFC Бен Аскрен выразил сомнение в том, что поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона не состоится. Аскрен предположил, что это может оказаться первоапрельской шуткой.
23:15. Глава промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал отмену поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
«Громко сказано, что это главная потеря для спорта 2020 году. Да и в принципе я думаю, что бой состоится. С переносом или отменой они подзатянули, конечно, но ничего в этом такого не вижу. Тем более в сложившейся ситуации. Они давно уже говорили, что вот скоро прекратим, прекратим и постепенно готовилось всё к этому..."
22:50. Да уж, вот так новости. Остаётся одна надежда: что всё это — первоапрельская шутка от Хабиба.
22:40. В UFC пока что ничего не говорили по поводу заявлений чемпиона. Последнее, что говорил Уайт, касалось ещё возможного боя Хабиба и Фергюсона.
«Бой Хабиба и Фергюсона состоится где-то на Земле!» Куда перенесут UFC 249?
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