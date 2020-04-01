Нурмагомедов сделал заявление в своём «инстаграме». В нём он эмоционально признаётся, что не сможет вылететь на бой с Фергюсоном.

Хабиб не хочет рисковать жизнью и отменяет бой с Фергюсоном. Кажется, всё. LIVE

Хабиб Нурмагомедов оставил в своём «инстаграме» важное послание. В нём он признаётся, что не улететь из России на поединок с Тони Фергюсоном ему, по всей видимости, не удастся.

«Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя. Получается, весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб освобождён от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру и рискуя жизнью ради боя?



Всё понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и у всех, было много планов после боя, но я не в силах контролировать всё это.

Хабиб опубликовал заявление, подтвердив отмену боя с Фергюсоном

Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация непредсказуемо меняется. Но Хабиб всё равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на моё место», — написал в «Инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Продолжаем следить за развитием ситуации.

23:40. Бывший боец UFC Бен Аскрен выразил сомнение в том, что поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона не состоится. Аскрен предположил, что это может оказаться первоапрельской шуткой.

«А что если это первоапрельская шутка?» Аскрен высказался об отмене боя Хабиба и Фергюсона

23:15. Глава промоутерской компании М-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал отмену поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.



«Громко сказано, что это главная потеря для спорта 2020 году. Да и в принципе я думаю, что бой состоится. С переносом или отменой они подзатянули, конечно, но ничего в этом такого не вижу. Тем более в сложившейся ситуации. Они давно уже говорили, что вот скоро прекратим, прекратим и постепенно готовилось всё к этому..."

Финкельштейн: в принципе, я думаю, что бой Хабиба и Фергюсона состоится

22:50. Да уж, вот так новости. Остаётся одна надежда: что всё это — первоапрельская шутка от Хабиба.

22:40. В UFC пока что ничего не говорили по поводу заявлений чемпиона. Последнее, что говорил Уайт, касалось ещё возможного боя Хабиба и Фергюсона.

«Бой Хабиба и Фергюсона состоится где-то на Земле!» Куда перенесут UFC 249?