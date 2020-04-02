Орёл не улетел. Хабиб отказался драться с Фергюсоном, либо странно пошутил на 1 апреля

Кажется, Хабиб Нурмагомедов решил, что не сможет принять участие в главном поединке года. Его бой с Тони Фергюсоном, видимо, не состоится и в этот раз. Уже в пятый. Последние дни президент UFC Дэна Уайт пытался убедить мир в том, что ему ещё по силам устроить встречу внутри октагона для двух лучших легковесов в истории, но Хабиб в силу неоднозначных обстоятельств за три недели до турнира оказался в России. Из-за карантина Нурмагомедов, по его словам, не может покинуть родину, как не может и попасть в США, где UFC теперь планирует провести свой 249-й номерной турнир.

Хабиб не хочет рисковать жизнью и отменяет бой с Фергюсоном. Кажется, всё. LIVE Нурмагомедов сделал заявление в своём «инстаграме». В нём он эмоционально признаётся, что не сможет вылететь на бой с Фергюсоном.

По слухам, компания приняла решение устроить шоу во Флориде, где ситуация с коронавирусом пока не выглядит столь угрожающей, как в других штатах. Проблема в том, что Америка, как и Россия, закрыла свои границы. Так описал свою ситуацию Нурмагомедов в позавчерашнем прямом эфире.

Видео вы можете посмотреть на «Чемпионате» по ссылке.

«Просто скажите: вот место – деритесь!» Хабиб пытается улететь на бой с Фергюсоном. LIVE Неужели поединок Нурмагомедова и Фергюсона снова срывается?

Сегодня, 1 апреля Нурмагомедов сделал новое заявление в «инстаграме». В нём спортсмен довольно эмоционально ещё раз приводит свои аргументы, которые он считает достаточно вескими, чтобы всё-таки отказаться от поединка с Фергюсоном. Накануне журналист Александр Лютиков (Youtube-канал «Разрешите вас перебить») выяснил в одной авиакомпании, что 31 марта из России в США летали самолёты, хотя Нурмагомедов утверждал, что в Штаты нынче не добраться.

Российский журналист получил угрозы из-за критики Хабиба Нурмагомедова

Попытка журналиста отправить Хабиба за океан вызвала бурную и очень неоднозначную реакцию в Сети: Лютикову стали угрожать неизвестные от имени представителей Нурмагомедова. Вероятно, последнее заявление Хабиба в «инстаграме» — продолжение той самой реакции.

«Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя. Получается, весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб освобождён от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру и рискуя жизнью ради боя?



Всё понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и у всех, было много планов после боя, но я не в силах контролировать всё это.



Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация непредсказуемо меняется. Но Хабиб всё равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на моё место», — написал в «Инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Вот так российский чемпион похоронил самый крутой поединок в истории своей весовой категории в пятый раз. Таким образом Хабиб вышел вперёд в их импровизированном соревновании с Тони: Нурмагомедов отныне трижды становился причиной срыва их схватки, в то время как Фергюсон оказывался «виноват» дважды. На самом деле, считать виноватым Нурмагомедова язык едва ли у кого-то повернётся: устраивать в нынешних условиях вообще какой бы то ни было турнир — затея спорная.

Да и хватает у Хабиба бытовых причин отложить до лучших времён, вероятно, сложнейшую защиту титула из тех, которые у него могут быть.

Нурмагомедов перенёс на прошлой неделе два больших и сложных перелёта. Плюс наверняка были проблемы с акклиматизацией. И это за три с небольшим недели до главной схватки в жизни, да ещё и в самый разгар подготовительного лагеря. Когда стало понятно, что зал АКА, в котором проходит сбор Нурмагомедов, вот-вот закроют на карантин, мы связались с отцом Хабиба, чтобы узнать, есть ли у команды план Б.

UFC ищет Фергюсону нового соперника. Хабиба отправили из США и устраивают бой без него? Подробно о том, что говорил Нурмагомедов в прямом эфире. Новости — так себе.

«Зал Хабиба в Америке хотят закрыть? Не слышал такого. Если даже закроют, два человека — Хабиб и Хавьер Мендес останутся в зале. Нет, в Россию сейчас Хабиб не поедет. Зачем ему ехать в Россию, если бой в Америке? Это будет неправильно во время подготовки. А если совсем закроют зал, будет на свежем воздухе тренироваться индивидуально. Душ ему можно в Америке принимать? Это всё, что надо для подготовки. А что будет дальше, знает только Всевышний», — сказал Абдулманап Нурмагомедов две недели назад ровно.

Так что, когда 30 марта Нурмагомедов сказал в прямом эфире в своём «инстаграме», что он дома, в Дагестане, стало понятно, что шансов увидеть его в октагоне 19 апреля практически нет. И сейчас остаётся только надеяться, что в UFC не откажутся от идеи устроить встречу Хабиба и Фергюсона насовсем. Ведь после таких приключений это противостояние уже только ленивый не назвал его проклятым, а фанаты и компания всё активнее пытаются подбить своего чемпиона в лёгком весе на денежный реванш с Макгрегором. Так что, если свежий пост Нурмагомедова — это не первоапрельская шутка, то прямо сейчас мы, вероятно, навсегда лишись одного из крутейших боёв в истории смешанных единоборств.

Хабиб — Фергюсон и другие великие противостояния, которые мы так и не увидим Чемпионскую защиту Нурмагомедова пока не отменили официально, но уже мало кто верит, что Орёл подерётся 18 апреля.