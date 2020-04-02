Пора перестать хейтить Хабиба. Нурмагомедова фактически подставил американский промоутер

В этом году на 1 апреля было заметно меньше шуток, да и вообще 2020 год пока приносит всей планете не так много хороших новостей. Люди продолжают сидеть по домам и скучать по простым прогулкам в парке, не говоря уже о спорте и других развлечениях. Но изоляция и не думает прекращаться.

Просто три новости от 1 апреля, после которых стало понятно, что никаких шуток не будет: чемпионат по России не будет возобновлён раньше 31 мая, ЗАГСы приостановят регистрацию молодожёнов до 1 июля, Хабиб Нурмагомедов объявил об отмене поединка с Тони Фергюсоном.

Хабиб не хочет рисковать жизнью и отменяет бой с Фергюсоном. Кажется, всё. LIVE Нурмагомедов сделал заявление в своём «инстаграме». В нём он эмоционально признаётся, что не сможет вылететь на бой с Фергюсоном.

Подобная ситуация происходит уже в пятый раз, и дважды по каким-то неведомым причинам сердца болельщиков ММА разбивались именно 1 апреля. Но давайте не будем кривить душой – разве сегодняшнее разочарование соизмеримо с тем опустошением, которое было на вторую или третью отмену поединка? Едва ли.

Если отбросить весь слепой хейт в сторону Хабиба, все истеричные возгласы про «проклятый бой» и судорожные подсчёты виновных в сорванных поединках, можно понять несколько простых вещей.



Первая и главная мысль – турнир UFC 249 изначально было невозможно нормально провести 19 апреля. Ещё пару недель было вполне очевидно, что ситуация с пандемией коронавируса никак не улучшится к середине апреля. Но всё стало даже хуже – за это время США обогнали Италию по количеству заболевших, перебив отметку в 200 тысяч заражённых. Только за последние сутки (с 31 марта по 1 апреля) зафиксировано 830 смертей.

Тем удивительнее, что об отмене поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном объявляет Хабиб Нурмагомедов, а не президент UFC Дэна Уайт.

Давайте признаем одну вещь – Уайт облажался. Но, что гораздо хуже, он по-прежнему отказывается это признавать.



На момент выхода этого текста до турнира UFC 249 останется 16 дней, и никто даже не представляет, где и как всё это произойдёт. Более того, после заявлений Уайта об изменениях в главном карде мы даже не до конца понимаем, кто именно будет драться 18 апреля. Не факт, что это знают и сами бойцы.



Неизвестно ровным счётом ничего, кроме того, что Дэна Уайт презирает коронавирус, не собирается сидеть дома и хочет всеми силами спасти турнир. Со стороны это уже выглядит потерей здравого смысла и напоминает ситуацию, когда солдат тащит на себе тело давно погибшего товарища, выстрелив ему в голову всего несколько часов назад.

Нурмагомедов правильно сделал, что отказался от поединка с Фергюсоном. Объясняем К главному бою в жизни нужно быть готовым на все сто.

Ведь турнир UFC 249 можно было спасти. Его можно было просто перенести. Назвать UFC 254, 256, 259 – каким угодно. Достаточно было переждать пандемию и Рамадан, убрать все кабели и уже осенью весь мир получил бы то, чего ждёт уже почти 4,5 года.



Да, Нурмагомедов всё равно может встретиться с Фергюсоном осенью, но зачем было давать нам надежду? Зачем вообще проводить турнир именно 18 апреля в ситуации, когда остановился весь мир?

Вчера в прямом эфире в «инстаграме» UFC Russia Мурад Махмудов (который тоже должен драться на UFC 249) подтвердил, что он не знает, где именно пройдёт турнир, добавив при этом, что лично он не хотел бы лететь в США.



Так что же – Махмудов тоже «сливается» с боя? Или в нём говорит здравый смысл, а UFC не слишком здорово относится к своим бойцам, жертвуя их здоровьем (и их близких) в угоду того, что Дэна Уайт просто упёрся рогом?

Вообще отношение президента UFC к своим бойцам можно проследить на одном сравнении – если кто-то забыл, перед UFC 249 были перенесены, но на деле отменены три турнира. Вопрос на засыпку – вы слышали, чтобы хотя бы одному из бойцов, которые должны были выступать в Окленде, Портленде и Лондоне заплатили хоть что-то?

Орёл не улетел. Хабиб отказался драться с Фергюсоном либо странно пошутил на 1 апреля Немыслимо.

А вот бойцам Bellator, которые должны были драться 13 марта в Анкасвилле (штат Коннектикут) заплатили. Это подтвердил Анатолий Токов, который узнал об отмене своего поединка за несколько часов до выхода в клетку. Об этом же в недавнем интервью говорила Крис Сайборг, которая уже долгое время находится не в самых лучших отношениях с Дэной Уайтом.



«Когда Bellator заплатил своим бойцам, независимо от отменённых турниров, я поняла, что пришла в правильный промоушен. А ведь они тоже теряют деньги, сейчас все теряют деньги. Но они подумали о ближнем, а так поступают немногие. И в этом разница между Bellator и UFC».



Ещё раз – 13 марта турнир Bellator отменили за несколько часов до начала. Примерно в это время Дэна Уайт рассказывал, что непременно спасёт UFC 249.

И президенту UFC всё равно, что все залы и границы закрыты, а бойцы продолжают растерянно отжиматься на фоне своих спален и готовятся в домашних условиях, даже не зная, куда их выдернут в следующее мгновение. Кажется, это плохое отношение.



Дошло до того, что даже старина Боб Арум – глава промоутерской компании Top Rank и промоутер, который в разное время воевал со своими бойцами (Флойдом Мейвезером, Мигелем Котто, Майки Гарсией, Мэнни Пакьяо и другими) – выразил недоумение в связи с упёртостью Уайта.

«Не знаю, что он, чёрт побери, делает. Я не понимаю, почему у Дэны Уайта появилась идея провести этот бой, несмотря на то, что происходит вокруг, и смерти людей.



Зачем? Что стоит за этим? Он отменил все турниры, которые транслирует ESPN. Что не так с этим поединком, который даже не получается провести, поскольку россиянин не может покинуть свою страну. Зачем устраивать шоу в апреле? Должны быть экономические и другие причины, о которых я не знаю.

«Хабиб не хочет драться — его позиция понятна». Западные СМИ – об отмене главного боя года Далеко не все отнеслись к Нурмагомедову с пониманием.

Это не поможет UFC. Уайт выставляет себя дураком, особенно в ситуации, когда люди столкнулись с более серьёзными проблемами. Люди погибают. Они оказываются в изоляции, теряют работу. Бизнес находится в беде. Какова его мотивация придерживаться такой точки зрения? Я просто не знаю. Даже не могу предполагать.

Проводить ивент без адекватного тестирования — это неправильно. Ты подвергаешь съемочную команду и участников угрозе заражения вирусом. Для чего? По какой причине? Почему ты не можешь потерпеть и провести турнир через два месяца? В чём магия этой даты?»

Да, Крис Сайборг и Боб Арум – давние закадычные «друзья» Даны Уайта. Но в этот раз их слова выглядят максимально обоснованно. Президент UFC – возможно, один из лучших бизнесменов в истории ударных видов спорта, но на этот раз он переоценил себя. Так бывает, когда тебя называют лучшим промоутером в условиях абсолютной монополии, на кону стоит твоё слово и огромные деньги, а ты привык преодолевать любые вопросы, несмотря на все риски.



Деловая хватка, умение идти ва-банк и отодвигать личное и человеческое на задний план сделали из Уайта того, кем он стал.

Несносный босс. Почему президент UFC всё время ссорится с бойцами Дэну Уайта называли «сучкой», «мошенником», «болтуном», а собственная мать считает его ужасным человеком.

Турнир UFC 249 вполне может состояться 18 апреля, но он будет совсем не тем, чем должен было быть. И будет очень сложно отделаться от чувства, что все собравшиеся собраны здесь экстренно и на скорую руку. А где-то за всем этим из России будет наблюдать Хабиб Нурмагомедов – возможно, главная жертва недальновидной упёртости Дэны Уайта.

Конечно, к чемпиону UFC из России тоже есть вопросы. Например — зачем он вылетел из США в ОАЭ? Сам Хабиб утверждает, что ему сказали, что поединок на 99% состоится именно там, так что здесь тоже косвенный прокол со стороны Уайта и UFC. Непонятно лишь, зачем Нурмагомедов говорил про невозможность вылета из России в США и зачем тянул с решением отказаться от поединка до последнего.



Возможно, это стоило сделать гораздо раньше. Это было бы немного логичнее, но вряд ли бы позволило россиянину избежать такой же волны хейта и глупых обвинений в трусости. Суть останется неизменной – Нурмагомедов оказался в ситуации, в которой не было выигрышных вариантов. Вы же не считаете хорошей идеей бой с самым опасным соперником в своей карьере без нормального тренировочного лагеря, закрывшимся залом, несколькими трансатлантическими перелётами и полной неопределённостью на фоне предстоящей тяжелейшей весогонки? Вот и Хабиб не считает.



Россиянин выбрался из ситуации с минимальными потерями: волной народного негодования, но с чемпионским поясом, чистым рекордом и светлым будущим. В конце года, когда Нурмагомедов вернётся в октагон, все разговоры закончатся, а Хабиб получит возможность укрепить своё наследие и в нормальных условиях сделать то, что почему-то должен был делать, когда весь мир остановился.

Хабиб — Фергюсон и другие великие противостояния, которые мы так и не увидим Чемпионскую защиту Нурмагомедова пока не отменили официально, но уже мало кто верит, что Орёл подерётся 18 апреля.