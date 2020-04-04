«Печень — не самый сильный орган у Александра Емельяненко. Резонно бить в корпус»

Известный боец MMA, бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко стал очередным гостем разговора в прямом эфире «Инстаграма» с корреспондентом «Чемпионата». В очередном выпуске #ОСТАЁМСЯДОМА Александр рассказал, как не потерять форму, сидя дома, если ты боец ММА или хочешь им быть, что больше всего его бесит в это непростое время, а также обсудил отмену встречи Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном и прокомментировал переговоры по своему возможному бою с Александром Емельяненко.

«Бегать вокруг дома нельзя, а в магазин за пивом — можно. Это же ненормально»

Александр Шлеменко — ярый противник алкоголя, это известно всем, кто следит за его карьерой и общественной деятельностью. Разговор с «Чемпионатом» он начал обсуждением темы продажи алкоголя в это непростое время, когда расслабляться и собираться в компаниях — не самая лучшая идея. Шторм отметил большое количество желающих затариться в так называемых алкомаркетах, что выглядит несправедливо на фоне закрытия многих куда более полезных мест. При этом он отметил и положительные моменты: людей на улицах стало меньше.

«Всё хорошо, жизнь проходит нормально. Напрягает, что закрыты все залы, фитнес-клубы. Приходится тренироваться дома, что нехорошо для профессионального спортсмена. Но при этом не понимаю, почему у нас открыты алкомаркеты и тому подобное. Люди ходят, покупают, продажи алкоголя возросли на 40%, — как правильно отметил известный борец с алкоголем Султан Хамзаев. То есть пробежаться вокруг дома нельзя, а в соседний магазин за пивом сходить можно. Это же ненормально. Ещё стало значительно меньше людей на улицах. Будто попал в 1 января, движение стало у нас очень свободным.

Держать себя в форме легко, это не особо проблема. Но готовиться к профессиональным выступлениям практически невозможно. Для этого надо дома оборудовать личный спортзал. Обычным людям, не спортсменам, дома можно вообще спокойно тренироваться: гири, отжимания, подтягивания. В своё время я много занимался дома подобным образом. А профессионалам нужно бороться, драться. Однако чтобы выступать профессионально, нужную форму дома не наберёшь — необходимо контактировать с партнёрами по тренировкам, спарринговать и бить по лапам.

25 апреля Александр Шлеменко должен был подраться с Лиусом Тэйлором в Екатеринбурге. Бой с победителем гран-при PFL планировалось поставить во главе турнира компании RCC, которая организовала уже не один бой для Шлеменко. Победа над соперником уровня Тэйлора (даже несмотря на то, что американцу уже 40 лет) обязательно сыграла бы важную роль в переговорах с UFC. Однако запланированный на 25 апреля вечер боёв отменили из-за эпидемии коронавируса, о чём было объявлено 10 марта.

«Я расстроился, потому что никто ничего не отменял ещё на тот момент, а мой бой отменили. А потом все турниры сыпались один за одним: и в России, и в Bellator. Бой Хабиба и Фергюсона срывается уже в пятый раз».

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«Предполагал, что бой не состоится, был уверен в этом на 95%»

20 марта Шлеменко дал «Чемпионату» комментарий о тогда ещё не сорванном бое Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсону. Две основные мысли: а) было бы круто провести этот поединок, поскольку в такое время он вошёл бы в историю спорта одним из самых грандиозных; б) Александр склоняется к тому, что боя снова не будет. В эфире #ОСТАЁМСЯДОМА Шлеменко, по сути, продолжил тот недавний комментарий.

«Когда Хабиб улетел из США, это уже стало знаком для меня, что боя, видимо, не будет. Хабиб мог бы туда вернуться, ведь самолёты ещё есть. Но его команда привыкла просчитывать все риски: до боя остаётся уже не много времени, нужно снова лететь в США, акклиматизироваться, плюс у Хабиба есть проблема со сгонкой веса. Он его делает, но ему даётся это очень непросто. Видимо, его команда решила не рисковать. Если берем Тони и Хабиба, то у Хабиба больше рисков в этом бою. Он чемпион, ни разу не проиграл. Его команда выстраивала карьеру, чтобы оставаться непобеждённым. А когда ты ставишь цель не проигрывать, надо очень чётко всё просчитывать. Я бы на их месте, наверное, тоже бы перестраховывался.

К тому же, когда ты делаешь вес, ты ослабляешь свой иммунитет. При ослабленном иммунитете заболеть коронавирусом или другим вирусом очень легко. Поэтому, возможно, человек просто не хочет рисковать своим здоровьем. Я предполагал, что бой не состоится, был уверен в этом на 95%. Я видел наблюдения Александра Лютикова (журналист, канал «Разрешите вас перебить». — Прим. «Чемпионата»). Раз Хабиб не хотел лететь в Америку, значит и боя не будет, я так рассуждал".

«Лишать Хабиба титула — перебор»

Также Александр выразил уверенность в том, что Хабиба не за что лишать титула, хотя Тони Фергюсон требует на кон в своём поединке (UFC 249 всё ещё хотят провести, только непонятно — где) именно настоящий пояс чемпиона.

«Во всём есть элемент шоу. Но я могу понять Тони, его ведь лишили титула в своё время. Сейчас он просит лишить Хабиба титула. Тут он, на мой взгляд, перегибает. Потому что в ситуации Тони не было пандемии. А здесь человек просто не хочет рисковать своим здоровьем. Я бы с удовольствие послушал, что скажет Дэна Уайт.

Крутая была бы тема, когда все люди сидят дома, и провести такой турнир. Сейчас профессиональный спорт не проводится совсем. Ведь бои можно проводить чисто для телевизионщиков, там не надо большого количества человек. Бой Хабиба и Тони мог войти в историю, в том числе из-за пандемии. Такого бы больше никто не повторил, потому что мы впервые в своей жизни сталкиваемся с пандемией. Она наверняка больше в нашей жизни не повторится. Поэтому я могу понять разочарование Тони, Уайта. Но лишать титула – это перебор".

«Гэтжи готов доставить проблемы любому сопернику. У меня похожий стиль — ударный»

Александр Шлеменко прикинул, кто мог бы стать заменой Хабибу Нурмагомедову в поединке с Тони Фергюсоном. Основные кандидаты: Джастин Гэтжи, Дастин Порье и до вчерашнего дня — Конор Макгрегор.

«UFC сто процентов разыграет титул, нужен громкий бой. Порье сразу отпадает, какой смысл с ним разыгрывать титул? Он дрался с Хабибом за титул, проиграл досрочно. Одно дело – если бы провёл равный бой. А вот Гэтжи и Конор хорошо подходят, именно если на кону будет стоять титул. Предположим: Порье выиграет и что дальше? Опять ему с Хабибом драться, где будет понятно сразу, кто победит. Если ставить Порье, то есть один вариант – победа Тони. Тогда можно ещё раз устроить бой с Хабибом. А при Гэтжи – следующий бой Хабиба можно продать при любом варианте. У Гэтжи много фанатов и дерётся он красиво.

Гэтжи готов доставить проблемы любому сопернику, у меня похожий стиль – ударный. Но этот стиль нестабильный. Когда ты постоянно идёшь вперед, наносишь удары, в любой момент можешь пропустить удар, и всё может закончиться. Но с точки зрения красоты, это очень красивые бои.

Видео вы также можете посмотреть на «Чемпионате» по этой ссылке.

«Бздило картонное!» Емельяненко бросил вызов Шлеменко. Шторм дал развёрнутый ответ Александр Емельяненко решил выкосить весь средний вес в России. И почему-то хочет драться с тёзкой по правилам бокса.

«Александр Емельяненко? В ближайшее время бой с ним не состоится»

Главная тема, касающаяся самого Александра Шлеменко — его потенциальный поединок со скандальным тяжеловесом Александром Емельяненко. Последний вызвал тёзку на бой в грубой форме. Шлеменко не мог не ответить на вызов согласием, однако пандемия коронавируса, а также методы работы промоутеров, решивших заняться организацией этого боя, отодвигают это большое событие на неопределённый срок.

«Когда мой бой с Емельяненко обсуждался, я ещё тренировался в своём зале. Сейчас я не могу себе этого позволить. Изначально мы не договорились с организаторами ни о чём — с Емельяненко только договорились. Но в ближайшее время этот бой не состоится. Это не тот бой, который нужно делать впопыхах. Вывеска Шлеменко – Емельяненко – очень громкая для России, сложно найти что-то похожее. Это очень большой и недешёвый бой для организаторов. Организовывать его нужно длительное время. Он может привлечь внимание всей страны и других стран. Это очень громкая афиша, другие бои такими не являются.

Если команда РЕН-ТВ захочет организовать бой, они смогут это сделать, но переговоры нужно провести по-другому. Они провели пока только один турнир – по боксу. Там очень много осталось недосказанного после этого турнира. Мне проще организовать выступления в России, а Емельяненко сложнее. Тяжеловесов хороших меньше, поэтому он и переключился на средний вес. А то я смотрю, что Мага занервничал: «Отстаньте от Александра». Я к нему не приставал, он меня вызвал, я согласился.

Сейчас у всех бойцов кризис, как и в других сферах. Неизвестно, когда всё разрешится. Только с этой точки зрения, можно было бы провести громкий бой. Но только, если все условия будут соблюдены. После этой ситуации, я собираюсь развиваться в боях. Большого интереса, драться с Емельяненко в тяжелом весе из-за того, что он меня обозвал, у меня нет.

«Голова у Александра Емельяненко крепче, чем печень. Логично бить в туловище»

Шлеменко раскрыл часть тактики на вероятный бой с Емельяненко-младшим. Рост тяжеловеса 193 сантиметра, а вес, если верить свежему контенту в его «Инстаграме», примерно 115 килограмм. Шторм дерётся в категории до 84 кг, а его рост — 180 см. Безусловно, в таком бою без тактики нельзя.

«Тупо налетать на него, пытаться взять сразу – глупо. Нужно грамотно наносить удары, сделать так, чтобы он защищался, отступал. У Емельяненко большие проблемы с обороной, ударов он пропускает много. Мне доводилось драться с высокими соперниками — в бою с Кендаллом Гроувом (это ещё было в Bellator, 2016 год. Рост Гроува — 198 см) я почувствовал, что до головы я в бою не достаю, а вот по печени могу… Так и выиграл. Поэтому Емельяненко резонно бить в корпус. К тому же – Александр иногда употребляет алкоголь, и очень серьёзно. Поэтому печень у него — не самый сильный орган. Сейчас он пытается восстанавливаться, но свой след всегда остаётся. Я могу предположить – голова у Емельяненко крепче, чем печень.

«Цель – попасть в UFC и забрать титул»

Александр Шлеменко давно собирается войти в ростер UFC, но заходить в лучшую лигу мира на условиях новичка экс-чемпион не хочет. В трёх из четырёх последних своих поединков омский боец добился досрочных побед над достаточно крепкими соперниками и ещё одно-два удачных выступления вполне могли бы позволить ему при переговорах с UFC просить те условия, которые ему интересны. К сожалению, пандемия коронавируса притормозило карьеру Шлеменко, как и все бои на планете. Но, видимо, задачу по попаданию в UFC Александр будет решать первым делом, когда мир заживёт прежней жизнью.

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«У меня есть большое желание попасть в UFC, и я уже полпути. Я сейчас не подписываю контракт ни с одной организацией только из-за одной цели – попасть в UFC и забрать титул. Я в себя верю, всё получится. Но у меня, конечно, будут требования по контракту. Это для молодых бойцов попасть в UFC — мечта и сказка, а я ещё в 2010 году мог подписаться туда. Но в силу условий и других моментов я выбрал Bellator. Считаю, я не ошибся. Но сейчас я не продлил контракт, хотя предлагали шикарные условия. Если бы я выбирал деньги, как в 2010-м, то не уходил бы. Но я проделал сложную работу, чтоб освободиться от контракта. Сейчас я свободен окончательно. Было желание зайти в UFC в этом году, но карты спутала пандемия. Сейчас много людей останется без работы, как и бойцы тоже».