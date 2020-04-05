Тони не собирается сниматься с UFC 249. И он очень рискует: выход на замену Джастина может оставить Эль Кукуя ни с чем.

Хабиб и Фергюсон не подерутся 18 апреля. Гэтжи может лишить нас этого боя навсегда

По состоянию на 5 апреля злополучный турнир UFC 249 не отменен. У ивента нет локации, нет главной звезды, но Дэна Уайт не сдаётся: ни пандемия коронавируса, ни критика со стороны СМИ не мешают президенту биться за номерной турнир.

«Я верю, что бой с Фергюсоном состоится. Клянусь!» Хабиб готов лететь в Америку? LIVE Новое интервью Нурмагомедова окончательно запутывает ситуацию. Теперь чемпион говорит, что может улететь, если будет знать, куда.

Вместе с поиском места для проведения мероприятия организация подыскивает ещё и замену Нурмагомедову, который при бушующем в мире коронавируса не рискует покидать Россию. Кто есть у промоушена? Конора Макгрегора вычёркиваем сразу (тренер ирландца Джон Кавана накануне объяснил, что Печально Известный из-за карантина не сможет покинуть родную страну); Дастин Порье – маловероятно, так как американец дрался за пояс в сентябре. Сразу давать очередной претендентский поединок Бриллианту явно не в планах UFC.

Остался один вариант — Джастин Гэтжи. Представитель США изначально планировал подготовиться к середине апреля на случай срыва «проклятого противостояния». И вот, по-видимому, судьба вознаградит Хайлайта за рассчётливость.

Гэтжи был на грани краха. Его нокаутировали Альварес и Порье

Американца подписали в UFC как сформировавшуюся звезду ММА: яркий ударник, непобеждён (17-0), в WSOF (ныне PFL) долгое время удерживал чемпионский пояс и провёл пять убедительных защит. От Джастина в промоушене ждали урагана эмоций, что в итоге он и устроил. Бой 2018 года по версии Sherdog, MMAJunkie и других авторитетных порталов – настолько умопомрачительным получился победный дебют Гэтжи в UFC. И на то были причины. Майкл Джонсон включил «режим трештокера» и не сумел вовремя остановиться: обзывать оппонента жертвой инцеста и психически больным — не лучшая раскрутка противостояния.

Однако затем шикарно стартовавший Джастин чуть не сошёл с рельс. Экс-обладатель пояса Эдди Альварес и будущий временный чемпион Дастин Порье по очереди отправляли в нокаут дерзкого новичка, почти поставив крест на претендентских перспективах Хайлайта.

Но Гэтжи не сломался и как нельзя лучше извлёк выгоду из неприятного опыта. К чему идти с открытым забралом в размены и рисковать? Ведь защищаться в октагоне не запрещено правилами. В итоге Джастин изменил свои взгляды на тактику боя, но ничуть не изменил образу самого яркого бойца организации. Все три последующие схватки американец завершил нокаутами в первых раундах, потратив на разборки с Джеймсом Виком, Эдсоном Барбозой и Дональдом Серроне всего 8 минут 18 секунд.

Кстати, основная база Гэтжи – это вольная борьба. Он дважды побеждал в первенстве штата, становился седьмым на чемпионате США и даже удостаивался престижного звания All-American. Оттого и удивительно, что за столько поединков в UFC Джастин при 460 пропущенных ударах ни разу (!) не переводил соперников на канвас.

Похоже, Хайлайта любят все. Кроме руководства UFC

Неважно, выигрывает Гэтжи или проигрывает, но он всегда дарит фанатам зрелище. Поразительный показатель: за шесть поединков в главном ММА-промоушене мира Джастин получил… семь бонусов по $ 50 тыс. за лучшее выступление или бой вечера!

Три триумфа кряду, поддержка болельщиков и вернувшаяся уверенность — в глазах поклонников смешанных единоборств и экспертов Гэтжи превратился из безумного рубаки в тёмную лошадку дивизиона. Того спортсмена, который совсем скоро сможет разделить октагон как с Макгрегором, так и с чемпионом.

«Я постараюсь добраться до Хабиба. Просто не могу позволить ему остаться непобеждённым, по крайней мере не попробовав свои силы против него.

Дело в том, что я считаю себя одним из самых опасных легковесов в мире: у меня есть качества, с которыми Нурмагомедову не приходилось сталкиваться. Сумасшедшая сила в руках и ногах, высокий уровень работы в партере… Да я борюсь так же долго, как и он. Поэтому в конечном итоге я пытаюсь получить этот поединок», – цитировал Гэтжи BJPenn.

Но какое дело Уайту до желаний третьего номера в лёгком весе? В UFC мечтают о реванше Хабиб – Макгрегор, а самого Джастина и его менеджера Али Абдель-Азиза (да-да, он также представляет интересы Нурмагомедова) просят постоять в сторонке и подождать, когда звёзды наконец доделают свои дела и наскучат друг другу.

Фергюсон – лучший вариант для Гэтжи. А вот Тони рискует

Что интересно, все эти достижения ничуть не пугают Эль Кукуя. Семь бонусов? У Фергюсона их на один меньше. Три нокаута к ряду? Избиения от Тони будут похуже любого финиша. Зрелищные бои? Уж не Эль Кукуя запугивать перформансами в клетке.

«Бой с Гэтжи — это просто лёгкий способ получить гонорар. Это как поединок в школе на заднем дворе. А вот бои с Хабибом или Макгрегором смотрятся гораздо лучше», – приводил ТАСС слова одного из членов команды Эль-Кукуя.

Неадекватные тренировки Фергюсона. Как Тони до сих пор не травмировался — уму непостижимо Эль Кукуй похож на безумца, когда работает в полном одиночестве в своём собственном зале. Брэйкданс, джинсы, солнечные очки — всё это норма.

Вот только недооценка Джастина, у которого на носу главный бой в карьере, – это прямой путь Фергюсона к поражению. Как-никак, поединок с Эль Кукуем — лучший сценарий для Джастина в сложившейся ситуации, но никак не для Тони. Он, конечно, безусловный фаворит, первый номер, обязательный претендент. Но слишком уж много стоит на кону: поражение попросту лишит смысла попытку в шестой раз организовать бой Хабиб – Фергюсон.

Гэтжи, в свою очередь, не рискует ничем. И если уж не блистающий в последние годы Энтони Петтис и проваливший 2019-й Серроне умудрялись попадать по Эль Кукую, какова вероятность того, что Фергюсон не понесёт урона от взрывного Хайлайта?