UFC 249, бой за титул временного чемпиона: Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи. LIVE

Дэна Уайт проявил невиданное упорство и объявил, что многострадальный турнир состоится. Подробности на «Чемпионате».

Хабиб Нурмагомедов отказался от участия в главном событии турнира UFC 249. Об этом российский боец сообщил 1 апреля в своём «Инстаграме». К сожалению для всех поклонников смешанных единоборств, это заявление не было шуткой.

Хабиб опубликовал заявление, подтвердив отмену боя с Фергюсоном

Кто станет соперником Тони Фергюсона в главном событии UFC 249

После сообщения о том, что Хабиб Нурмагомедов не сможет принять участие в главном событии UFC 249, президент организации Дэна Уайт объявил о замене. За временный титул чемпионат в лёгком весе сразятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.

Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Обозреватель «Чемпионата» Иван Орехов предвосхитил выбор главы организации и подробно рассказал о том, что за боец выйдет против Тони Фергюсона. Эль Кукую будет крайне непросто в данном противостоянии, ведь Джастин лишь формально выходит на коротком уведомлении, по факту же он целенаправленно готовился именно к этому турниру, чтобы получить шанс в случае, если очередной бой этого «проклятого противостояния» вновь сорвётся.

Хабиб и Фергюсон не подерутся 18 апреля. Гэтжи может лишить нас этого боя навсегда Тони не собирается сниматься с UFC 249. И он очень рискует: выход на замену Джастина может оставить Эль Кукуя ни с чем.

Где посмотреть бой Фергюсон — Гэтжи в прямом эфире?

В пресс-службе российского телеканала «Рен ТВ» подтвердили, что покажут турнир по смешанным единоборствам UFC 249 в прямой трансляции, несмотря на то что на нём не выступит российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов.

«Рен ТВ» покажет турнир UFC 249, несмотря на замену Хабиба на Гэтжи

Полный кард UFC 249

Стал известен полный список участников турнира по смешанным единоборствам UFC 249, который запланирован на 18 апреля. Об этом сообщается в официальном «твиттере» UFC.