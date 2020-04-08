48-летний чемпион сменил бокс на кулачные бои. Бриггс дрался с Кличко и Форманом

Шеннон более 30 лет ведёт очень странную карьеру. Которая в итоге привела его в бои на голых кулаках.

6 апреля экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Шеннон Бриггс снова напомнил о себе. На этот раз ветеран спорта не стал пиариться на пустых вызовах Владимиру Кличко или кому-нибудь ещё, а наконец занялся делом. Американец в свои 48 лет подписал контракт с промоушеном кулачных боёв Bare Knuckle FC и уже ждёт контракта на дебютный бой.

Взлёт и первое падение Бриггса

Шеннон Бриггс родился в многодетной семье, и, как часто бывает в таких случаях, его детство не было благополучным. Некоторое время будущий чемпион мира даже был бездомным. Но он быстро смекнул, что вступление в самостоятельную взрослую жизнь без каких-либо умений и навыков в криминогенных районах Нью-Йорка не сулит больших перспектив, и взялся за ум.

С 17 лет Бриггс стал активно посещать секцию бокса, и скоро это принесло плоды. Так, он стал чемпионом штата и добыл победу на престижном турнире «Золотые перчатки» штата Нью-Йорк. В 1991 году он завоевал серебро Панамериканских игр, уступив лишь легендарному Феликсу Савону, а в 1992 году, в 21-летнем возрасте, Шеннон стал чемпионом США. Такой резкий прорыв вселил в него уверенность. Боксёр не стал задерживаться в любителях и вскоре дебютировал в профи.

Бриггс бился часто, но качество оппонентов оставляло желать лучшего. Что говорить, если в первых 25 боях 17 побед были одержаны над соперниками с отрицательным балансом побед и поражений, а кое у кого из них было по 30 и более неудач. Но «мешочная диета» помогла ему выйти на поединок с другим небитым проспектом хэаивейта Даррелом Уилсоном. И Шеннон тут же проиграл сопернику в третьем раунде.

Первая осечка никак не повлияла на боевой дух Пушки, и, одержав четыре победы подряд, он сумел добиться поединка с самим Джорджем Форманом. 48-летняя живая легенда, будучи старше соперника на 22 года, всё же сумела задать трёпку гораздо менее обученному Бриггсу. Но судьи посчитали иначе, отняв победу у ветерана. Таким образом, Шеннон стал линейным чемпионом мира и отправил на пенсию бывшего злейшего соперника Мохаммеда Али.

Уже в следующем бою Бриггс вышел оспаривать звание чемпиона мира по версии WBC у Леннокса Льюиса. И, как и в случае с Форманом, на фоне техничного соперника наш герой смотрелся слабовато. Шеннон создал проблемы сопернику лишь в дебюте поединка. Но британец, пережив стартовый натиск, разобрал противника на запчасти и добыл победу за пять раундов. Так что звезда Бриггса потухла так же быстро, как и зажглась.

Забвение, секунда славы и финал Бриггса-боксёра

После разгромного поражения от Льюиса Бриггс отошёл на второй план. Американец увяз в поединках с середняками, да ещё и умудрялся им периодически проигрывать. Но Шеннон не был бы тем, кем является, если бы не его маниакальная настойчивость и целеустремлённость. Вскоре в карьере Бриггса наметилась белая полоса. С марта 2003 года по май 2006 года он добился 11 побед подряд, в том числе над известными ветеранами Рэем Мерсером и Дикки Райаном. Благодаря этому он получил титульный бой с чемпионом мира по версии WBO Сергеем Ляховичем. Та схватка состоялась поздней осенью всё того же 2006 года.

Как бывало уже не раз, Бриггс, не сумев ошеломить соперника в первом раунде, обеспечил себе большие проблемы и объективно проигрывал бой. В 12-м раунде американец всё же сумел организовать решающий штурм. За 30 секунд до финального гонка он отправил белоруса в нокдаун, а на последней секунде буквально выкинул его за пределы ринга и завоевал победу нокаутом, а также титул чемпиона мира.

Но Шеннону не довелось купаться в лучах славы слишком долго. Уже в июне 2007 года он встретился с Султаном Ибрагимовым и проиграл тому по очкам в одну калитку. В 2010 году Бриггс, пройдя через допинговые скандалы и добившись нескольких сомнительных побед, получил ещё один шанс стать чемпионом мира. Виталий Кличко Виталий Кличко, не сильно перебирая варианты, выбрал для обязательной защиты пояса по версии WBC именно нокаутёра из США. Думается, что, знай Бриггс исход той встречи, он бы не согласился на неё. Да, он сумел достоять до конца, но проиграл по-настоящему разгромно, вдобавок получив перелом носа, перелом орбитальной кости и разрыв бицепса.

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Возвращение и рождение шоумена

В 2014 году Бриггс возобновил карьеру. Американец начал делать громкие заявления, обещая нокаутировать Владимира Кличко и отобрать у того титул. И здесь он снова включил режим маньяка, постоянно преследуя украинца. Шеннон врывался на тренировки, пресс-конференции, выискивал Кличко в ресторанах и во время отдыха, доходило даже до швыряния обувью. Всё это больше напоминало глупое шоу, даже самые провокационные попытки выдернуть украинца на бой успехом не увенчались.

В то же время Шеннон бил откровенных «мешков», оформляя одну досрочную победу за другой. Поняв, что большего ему не получить, Шеннон стал всё реже мелькать в информационном поле. Последний раз он боксировал в 2016 году, нокаутировав в андеркарде боя Дэвида Хэя Эмилия Эзикиеля Сарате (20-16-3, 11 КО). То была девятая кряду победа после разгрома от Виталия Кличко.

В последние годы казалось, что о Бриггсе и как о спортсмене, и о шоумене можно забыть, но здесь в дело вступил промоушен кулачных боёв Bare Knuckle FC.

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Перспективы Бриггса в Bare Knuckle FC

Зародившийся в 2018 году проект Bare Knuckle FC, пропагандирующий исключительно кулачные бои, на первый взгляд казался абсолютно маргинальным и не имевшим шанса на успех. Однако, как показывает время и современные тенденции, становится очевидно, что бокс на сегодняшний день сдаёт позиции всё больше, а смешанные единоборства по вкусу не всем. В свете этого новая лига может послужить для ценителей боевых искусств некоей альтернативой.

Пока большинство спортсменов лишь присматриваются к ней, некоторые «сбитые лётчики» пытаются ковать железо пока горячо и отхватить свой чемпионский титул на фоне небольшой конкуренции. Такой шанс может предоставиться и Бриггсу.

Да, Пушке уже 48 лет, и его седины в бороде лишний раз напоминают, что он далеко уже не мальчик. Но с учётом того, что он до сих пор удерживает рекорд по количеству побед нокаутом в первом раунде, представить можно всякое. Бриггс всегда славился именно сумасшедшим стартовым натиском и мощнейшим ударом. Представьте, что может сделать удар опытнейшего тяжеловеса весом в 100 с лишним килограмм без перчаток. Потому думается, что на этот раз Шеннон нашёл свою нишу для последней минуты славы. Тем более что чемпионом тут значится возрастной экс-боец UFC Джои Бельтран, который никогда не был чистым боксёром.

Что касается перспектив самого промоушена, то, даже невзирая на пандемию коронавируса, есть все основания полагать, что с возобновлением турниров болельщиков ждёт много интересного. По крайней мере, последние подписания говорят именно об этом. Напомним, что незадолго до появления в лиге Бриггса контракт с Bare Knuckle FC заключил экс-претендент на титул UFC, бывший соперник Жоржа Сен-Пьера Тиаго Алвес.

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