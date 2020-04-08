«Я был быком. Бил всех, кто не нравился». Все известные уличные драки Хабиба

Ровно два года назад Нурмагомедов стал чемпионом UFC. Для этого он побил 25 человек в клетке и бог знает сколько за её пределами.

Окончательное решение о том, что Хабиб Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире UFC 249, было принято накануне некоей даты, который отмечает Орёл. Минувшим вечером Хабиб напомнил болельщикам, что ровно два года назад он завоевал свой первый титул в главной бойцовской лиге мира.

«Ровно 2 года назад, как же быстро время проходит, история продолжается», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Несмотря на то что путь к очередной защите пояса прервался досрочно, Хабиб подарил болельщикам много ярких моментов при подготовке к ней. Чего только стоит пресс-конференция, на которой Тони Фергюсон попытался вывести Орла из себя. По ходу словесной перепалки Эль Кукуй бросил в адрес чемпиона много неосторожных слов и выражений. Но по-настоящему разозлили Хабиба слова о том, что он никогда не дрался на улицах. Жёсткий ответ последовал незамедлительно:



«Эй, солнечные очки, на улице я могу тебя съесть. Ты понял? Ты кто? Ты никогда не дрался на улице. Ты – американец. В Америке ты не можешь драться на улице. Я родом из настоящих гор. Я могу тебя съесть в уличном бою. Ты о чём вообще говоришь?».

«Ты — американец, вам нельзя драться на улицах. На улице я бы тебя сломал» Лучшее с пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона к UFC 249, плюс видео с переводом.

И Хабиба можно понять – очевидно, что для человека, прошедшего десятки уличных драк, такие слова звучали как настоящее оскорбление.



Буквально через несколько дней после перепалки на пресс-конференции журналист Шахин аль-Шатти встретился с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым, чтобы услышать несколько историй про те самые уличные драки в России.

«Когда в Дагестане ты возвращаешься домой после драки, мать спросит тебя: «Ты выиграл или проиграл?»

Ислам и Хабиб немного рассказали репортёру о жизни в Дагестане и о том, что собой представляет тамошняя молодёжь. Парни с гордостью вспоминали о родине, отмечая, что 80-90 процентов детей в их республике непременно занимается спортом, и чаще всего это боевые дисциплины. Именно поэтому, считает Нурмагомедов, драки в залах лишь часть общей боевой подготовки молодых дагестанцев: многое они получают из уличных стычек.



«Это как часть нашей культуры: таковы наши традиции, и мне это нравится. В Дагестане, когда ты возвращаешься домой после драки, мать обязательно узнает у тебя: «Ты выиграл или проиграл?».



По словам Махачева, Нурмагомедов был одним из самых уважаемых бойцов и иногда выполнял роль старшего товарища, который всегда был готов прийти на помощь.



«Всякий раз, когда сходились сотня на сотню, от нашей школы мы выдвигали вперёд Хабиба, и именно он с кем-то дрался от нас», – подтвердил Ислам.

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Нурмагомедову частенько приходилось сражаться с абсолютно незнакомыми людьми и решать проблемы, с ним самим никак не связанные. Скажете, не самая завидная роль для будущего чемпиона? Но он был лидером, за спиной которого стояла вся школа и огромная компания близких друзей («Если у тебя много друзей – у тебя нет друзей» — мудрость не о Дагестане. В этой республике близко дружить привыкли толпами). Кроме того, большую роль в статусе Хабиба сыграл его отец. Абдулманап был главным тренером зала, в котором будущий лидер лёгкого веса UFC проводил со своими друзьями большую часть времени после школы.



«Я был одним из лучших. Словно старший брат для всех своих. Если у кого проблемы – я в любом случае должен был позаботиться, даже если никак не связан. Вот так и получалось, что дрался ни за что», — признался Орёл.

Непобеждённый рекорд в уличных драках

Исторически Нурмагомедов не слишком любил распространяться о своих уличных подвигах, лишь отмечая, что его рекорд в обычных драках ничуть не хуже рекорда в октагоне. Порой создавалось впечатление, что Хабиб несколько искусственно сдерживает себя, вспоминая бурную молодость, лишь бы не сказать лишнего. Он понимает, что должен быть примером для молодых, да и отцу едва ли понравится подобного содержания интервью от Хабиба. И всё же порой Нурмагомедов не выдерживал и не отказывал себе в удовольствии козырнуть былыми победами.

«На улице мой рекорд — больше, чем 22-0, — говорил Хабиб в одном из интервью шесть лет назад. – Но на данный момент уже года три прошло с последней моей стычки, всё это в прошлом».



Надо отметить, что когда Нурмагомедов вспоминает о своих уличных приключениях, соперники в них всегда спортсмены. То есть на улице Хабиб не искал лёгких путей и не бросался на людей неподготовленных.



«Я дрался в основном с такими же уверенными в себе спортсменами: у нас тут все чем-нибудь занимались. Вольники, дзюдоисты, боксёры; серьёзные, тяжёлые, смешные — разные попадались», — вспоминает чемпион.

«Хабиб не хочет драться — его позиция понятна». Западные СМИ – об отмене главного боя года Далеко не все отнеслись к Нурмагомедову с пониманием.

Настоящей кладезь занимательных приключений Хабиба – его книга #KHABIBTIME, где будущий чемпион UFC куда охотнее вспоминает разные ситуации на улицах Дагестана. Особенно много красок в школьных рассказах. В ней Нурмагомедов признаётся, что с учёбой дела у него не всегда обстояли гладко, чего не скажешь о построении уличной репутации.

«Мы с братьями стали серьёзной силой в районе. Никто лишний раз с нами не связывался. Я смело шёл на разборку с любым, понимая, что в случае чего за мной целая футбольная команда, каждый из членов которой при необходимости сделает отбивную из моего обидчика и его дружков», — откровенничал Нурмагомедов.



По ходу повествования и дальнейшей рефлексии Хабиб даже использует термин «бык».

«Короче, я был быком»

«Короче, я был быком, как говорят у нас в Дагестане. Дрался почти каждый день. Бил всех, кто не нравился. Один в драке не тянул – подключался младший двоюродный брат Абубакар. Вдвоём уделывали кого угодно, даже если противников было чуть больше».



Иногда уличные поединки шли вразрез с наставлениями отца и даже могли мешать спортивным результатам. Несколько раз Хабиб был сурово наказан Абдулманапом Нурмагомедовым. Сам Орёл рассказывал, что случилось, когда он проигнорировал звонок отца, участвуя в очередной потасовке на улицах Махачкалы:

«Отец отделал меня, будто я был тренировочным манекеном. Я даже опомниться не успел. «Отец в отличной форме», – поймал я себя на мысли».

Абдулманап Нурмагомедов сегодня считается не только одним из самых уважаемых тренеров в своей области, но и одним из самых строгих и тяжёлых в работе. Но он никогда не выделял сына среди прочих учеников. Наоборот – Хабибу от отца доставалось даже больше остальных. «Манап» вспоминал историю о том, как строго настрого наказал отправившемуся в Махачкалу Хабибу не драться. И уже через несколько часов знакомые сообщают о бое возле одной из школ. Будущего чемпиона в буквальном смысле спас его дядя.

Ещё одну историю рассказывал уже сам Орёл в эфире MMA Junkie в августе 2015 года.

«Помню, мы дрались в супермаркете пять на пять. Мои друзья взяли одеколон, и к нам подошла охрана. Потом мой друг и охранник немного вышли из себя. Нас было пятеро, а охранник был один. Он сказал: «Хорошо, сейчас» — и кому-то позвонил. Подошли ещё четверо. Теперь было пятеро против пятерых. Началась безумная драка. Одна женщина, которая там работала, ударила меня чем-то два или три раза. Но я был в порядке. Потасовка длилась минут десять. Вокруг была куча народу, сумасшествие».

Нурмагомедов дрался не только на родине. Приключения находили его и в США, где он с 2012 года проводит очень много времени. Речь о массовой драке в Лас-Вегасе, той самой знаменитой потасовке команды Нурмагомедова с командой братьев Диаз.



Россиянин зацепился с ними на турнире WSOF, где выступали одноклубники с обеих сторон. И надо отметить, что на тот момент (осень 2015-го) Нэйт и Хабиб активно переписывались в «Твиттере», и диалог их был далеко не дружеским. Видео последующей драки и разгрома одного из отелей облетело весь интернет. Спустя несколько лет в своей книге Хабиб расскажет, что сумел нокаутировать одного из соперников.

«Турнир близился к завершению, когда мы с младшим из братьев пересеклись недалеко от октагона. Столкнувшись с ним взглядом, я выпалил на русском языке: «Чего смотришь?». Хотя он и не понимал, что я говорю, но по выражению моего лица младший Диаз мог однозначно предположить, что мои слова явно не были приглашением выпить кофе. Слова последовали друг за другом. Стоявший рядом с Нэйтом парень возмущался и ругал меня так, будто я разговаривал с ним. Мне это показалось ненормальным, и я его просто-напросто… вырубил. Да, вырубил. Он свалился с ног. Я нигде не афишировал это обстоятельство, но вам со страниц книги признаюсь: я выключил свет тому парню».

Нурмагомедов и Фергюсон могли подраться ещё в 2015-м. Как изменились их жизни с тех пор У Хабиба и Тони серии одинаково крутые серии из 12 побед. Но первый — звезда, а второй – самый недооценённый боец UFC

Примерно в этот момент, по воспоминаниям Хабиба, ему в голову что-то прилетело – это была пластиковая бутылка, пущенная в россиянина старшим из Диазов – Ником. С этого и началась потасовка в казино «Планета Голливуд», где шёл турнир. В компании Нурмагомедова было порядка десяти человек и примерно столько же было со стороны Диазов. В таком составе они устроили одну из самых известных потасовок профи-бойцов в истории MMA.

В своей книге Хабиб рассказывает, что победа была на стороне его «мобчика», а также что финальная точка конфликта была поставлена Исламом Мамедовым, а также известным по участию в потасовке с командой Макгрегора Эседуллой Эмирагаевым.



«Ислам погнался за Диазом-младшим и отвесил ему смачный пинок «по пятой точке». Как выяснилось после, Ислам даже не знал, кого бьёт. Увидев это, я обрадовался: хоть кто-то из нас достал этого черта. Эседулла швырнул в убегающего поганца Диаза стул. К этому моменту в фойе появились парни из службы безопасности, которых на подкрепление вызвали организаторы турнира. Тот эпизод со стулом произошёл прямо у них на глазах, и они тут же уложили Эседа на пол, заломив ему руки и прижав голову к полу. Вот это было зрелище! Тысячи людей, выходивших из арены после окончания боев, стали его свидетелями».

Впрочем, Нэйт Диаз придерживается другой версии.



«Я избил Макгрегора и дал леща Хабибу. Я отпустил Хабибу пощёчину прямо по лицу, а он ничего не сделал. Он испугался за свою жизнь, как и все его русские кореша. Они жалкие трусы», — заверил Нэйт.

Вообще, поединок Нурмагомедова и Диаза где-нибудь в подворотне Лас-Вегаса тот же Дэна Уайт мог бы продать за нисколько не меньшие деньги, чем схватку в октагоне с тем же Фергюсоном. Нам же остаётся надеяться на то, что Орёл подарит нам ещё немало захватывающих минут.

«100 миллионов за реванш с Конором? Слово «реванш» уберите». Отец Хабиба ставит условие Абдулманап Нурмагомедов — о миллионах за реванш с Макгрегором, подготовке к Фергюсону и подозрительном бое Конора с Серроне.