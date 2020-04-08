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Все уличные потасовки чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова

Все известные уличные драки Хабиба Нурмагомедова
Андрей Буров
«Я был быком. Бил всех, кто не нравился». Все известные уличные драки Хабиба
Ровно два года назад Нурмагомедов стал чемпионом UFC. Для этого он побил 25 человек в клетке и бог знает сколько за её пределами.
Бокс/ММА / UFC 0

Окончательное решение о том, что Хабиб Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире UFC 249, было принято накануне некоей даты, который отмечает Орёл. Минувшим вечером Хабиб напомнил болельщикам, что ровно два года назад он завоевал свой первый титул в главной бойцовской лиге мира.

«Ровно 2 года назад, как же быстро время проходит, история продолжается», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Несмотря на то что путь к очередной защите пояса прервался досрочно, Хабиб подарил болельщикам много ярких моментов при подготовке к ней. Чего только стоит пресс-конференция, на которой Тони Фергюсон попытался вывести Орла из себя. По ходу словесной перепалки Эль Кукуй бросил в адрес чемпиона много неосторожных слов и выражений. Но по-настоящему разозлили Хабиба слова о том, что он никогда не дрался на улицах. Жёсткий ответ последовал незамедлительно:

«Эй, солнечные очки, на улице я могу тебя съесть. Ты понял? Ты кто? Ты никогда не дрался на улице. Ты – американец. В Америке ты не можешь драться на улице. Я родом из настоящих гор. Я могу тебя съесть в уличном бою. Ты о чём вообще говоришь?».

«Ты — американец, вам нельзя драться на улицах. На улице я бы тебя сломал»
Лучшее с пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона к UFC 249, плюс видео с переводом.

И Хабиба можно понять – очевидно, что для человека, прошедшего десятки уличных драк, такие слова звучали как настоящее оскорбление.

Буквально через несколько дней после перепалки на пресс-конференции журналист Шахин аль-Шатти встретился с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым, чтобы услышать несколько историй про те самые уличные драки в России.

«Когда в Дагестане ты возвращаешься домой после драки, мать спросит тебя: «Ты выиграл или проиграл?»

Ислам и Хабиб немного рассказали репортёру о жизни в Дагестане и о том, что собой представляет тамошняя молодёжь. Парни с гордостью вспоминали о родине, отмечая, что 80-90 процентов детей в их республике непременно занимается спортом, и чаще всего это боевые дисциплины. Именно поэтому, считает Нурмагомедов, драки в залах лишь часть общей боевой подготовки молодых дагестанцев: многое они получают из уличных стычек.

«Это как часть нашей культуры: таковы наши традиции, и мне это нравится. В Дагестане, когда ты возвращаешься домой после драки, мать обязательно узнает у тебя: «Ты выиграл или проиграл?».

По словам Махачева, Нурмагомедов был одним из самых уважаемых бойцов и иногда выполнял роль старшего товарища, который всегда был готов прийти на помощь.

«Всякий раз, когда сходились сотня на сотню, от нашей школы мы выдвигали вперёд Хабиба, и именно он с кем-то дрался от нас», – подтвердил Ислам.

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Нурмагомедову частенько приходилось сражаться с абсолютно незнакомыми людьми и решать проблемы, с ним самим никак не связанные. Скажете, не самая завидная роль для будущего чемпиона? Но он был лидером, за спиной которого стояла вся школа и огромная компания близких друзей («Если у тебя много друзей – у тебя нет друзей» — мудрость не о Дагестане. В этой республике близко дружить привыкли толпами). Кроме того, большую роль в статусе Хабиба сыграл его отец. Абдулманап был главным тренером зала, в котором будущий лидер лёгкого веса UFC проводил со своими друзьями большую часть времени после школы.

«Я был одним из лучших. Словно старший брат для всех своих. Если у кого проблемы – я в любом случае должен был позаботиться, даже если никак не связан. Вот так и получалось, что дрался ни за что», — признался Орёл.

Непобеждённый рекорд в уличных драках

Исторически Нурмагомедов не слишком любил распространяться о своих уличных подвигах, лишь отмечая, что его рекорд в обычных драках ничуть не хуже рекорда в октагоне. Порой создавалось впечатление, что Хабиб несколько искусственно сдерживает себя, вспоминая бурную молодость, лишь бы не сказать лишнего. Он понимает, что должен быть примером для молодых, да и отцу едва ли понравится подобного содержания интервью от Хабиба. И всё же порой Нурмагомедов не выдерживал и не отказывал себе в удовольствии козырнуть былыми победами.

«На улице мой рекорд — больше, чем 22-0, — говорил Хабиб в одном из интервью шесть лет назад. – Но на данный момент уже года три прошло с последней моей стычки, всё это в прошлом».

Надо отметить, что когда Нурмагомедов вспоминает о своих уличных приключениях, соперники в них всегда спортсмены. То есть на улице Хабиб не искал лёгких путей и не бросался на людей неподготовленных.

«Я дрался в основном с такими же уверенными в себе спортсменами: у нас тут все чем-нибудь занимались. Вольники, дзюдоисты, боксёры; серьёзные, тяжёлые, смешные — разные попадались», — вспоминает чемпион.

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Далеко не все отнеслись к Нурмагомедову с пониманием.

Настоящей кладезь занимательных приключений Хабиба – его книга #KHABIBTIME, где будущий чемпион UFC куда охотнее вспоминает разные ситуации на улицах Дагестана. Особенно много красок в школьных рассказах. В ней Нурмагомедов признаётся, что с учёбой дела у него не всегда обстояли гладко, чего не скажешь о построении уличной репутации.

«Мы с братьями стали серьёзной силой в районе. Никто лишний раз с нами не связывался. Я смело шёл на разборку с любым, понимая, что в случае чего за мной целая футбольная команда, каждый из членов которой при необходимости сделает отбивную из моего обидчика и его дружков», — откровенничал Нурмагомедов.

По ходу повествования и дальнейшей рефлексии Хабиб даже использует термин «бык».

«Короче, я был быком»

«Короче, я был быком, как говорят у нас в Дагестане. Дрался почти каждый день. Бил всех, кто не нравился. Один в драке не тянул – подключался младший двоюродный брат Абубакар. Вдвоём уделывали кого угодно, даже если противников было чуть больше».

Иногда уличные поединки шли вразрез с наставлениями отца и даже могли мешать спортивным результатам. Несколько раз Хабиб был сурово наказан Абдулманапом Нурмагомедовым. Сам Орёл рассказывал, что случилось, когда он проигнорировал звонок отца, участвуя в очередной потасовке на улицах Махачкалы:
«Отец отделал меня, будто я был тренировочным манекеном. Я даже опомниться не успел. «Отец в отличной форме», – поймал я себя на мысли».

Абдулманап Нурмагомедов сегодня считается не только одним из самых уважаемых тренеров в своей области, но и одним из самых строгих и тяжёлых в работе. Но он никогда не выделял сына среди прочих учеников. Наоборот – Хабибу от отца доставалось даже больше остальных. «Манап» вспоминал историю о том, как строго настрого наказал отправившемуся в Махачкалу Хабибу не драться. И уже через несколько часов знакомые сообщают о бое возле одной из школ. Будущего чемпиона в буквальном смысле спас его дядя.

Ещё одну историю рассказывал уже сам Орёл в эфире MMA Junkie в августе 2015 года.

«Помню, мы дрались в супермаркете пять на пять. Мои друзья взяли одеколон, и к нам подошла охрана. Потом мой друг и охранник немного вышли из себя. Нас было пятеро, а охранник был один. Он сказал: «Хорошо, сейчас» — и кому-то позвонил. Подошли ещё четверо. Теперь было пятеро против пятерых. Началась безумная драка. Одна женщина, которая там работала, ударила меня чем-то два или три раза. Но я был в порядке. Потасовка длилась минут десять. Вокруг была куча народу, сумасшествие».

Нурмагомедов дрался не только на родине. Приключения находили его и в США, где он с 2012 года проводит очень много времени. Речь о массовой драке в Лас-Вегасе, той самой знаменитой потасовке команды Нурмагомедова с командой братьев Диаз.

Россиянин зацепился с ними на турнире WSOF, где выступали одноклубники с обеих сторон. И надо отметить, что на тот момент (осень 2015-го) Нэйт и Хабиб активно переписывались в «Твиттере», и диалог их был далеко не дружеским. Видео последующей драки и разгрома одного из отелей облетело весь интернет. Спустя несколько лет в своей книге Хабиб расскажет, что сумел нокаутировать одного из соперников.

«Турнир близился к завершению, когда мы с младшим из братьев пересеклись недалеко от октагона. Столкнувшись с ним взглядом, я выпалил на русском языке: «Чего смотришь?». Хотя он и не понимал, что я говорю, но по выражению моего лица младший Диаз мог однозначно предположить, что мои слова явно не были приглашением выпить кофе. Слова последовали друг за другом. Стоявший рядом с Нэйтом парень возмущался и ругал меня так, будто я разговаривал с ним. Мне это показалось ненормальным, и я его просто-напросто… вырубил. Да, вырубил. Он свалился с ног. Я нигде не афишировал это обстоятельство, но вам со страниц книги признаюсь: я выключил свет тому парню».

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Примерно в этот момент, по воспоминаниям Хабиба, ему в голову что-то прилетело – это была пластиковая бутылка, пущенная в россиянина старшим из Диазов – Ником. С этого и началась потасовка в казино «Планета Голливуд», где шёл турнир. В компании Нурмагомедова было порядка десяти человек и примерно столько же было со стороны Диазов. В таком составе они устроили одну из самых известных потасовок профи-бойцов в истории MMA.

В своей книге Хабиб рассказывает, что победа была на стороне его «мобчика», а также что финальная точка конфликта была поставлена Исламом Мамедовым, а также известным по участию в потасовке с командой Макгрегора Эседуллой Эмирагаевым.

«Ислам погнался за Диазом-младшим и отвесил ему смачный пинок «по пятой точке». Как выяснилось после, Ислам даже не знал, кого бьёт. Увидев это, я обрадовался: хоть кто-то из нас достал этого черта. Эседулла швырнул в убегающего поганца Диаза стул. К этому моменту в фойе появились парни из службы безопасности, которых на подкрепление вызвали организаторы турнира. Тот эпизод со стулом произошёл прямо у них на глазах, и они тут же уложили Эседа на пол, заломив ему руки и прижав голову к полу. Вот это было зрелище! Тысячи людей, выходивших из арены после окончания боев, стали его свидетелями».

Впрочем, Нэйт Диаз придерживается другой версии.

«Я избил Макгрегора и дал леща Хабибу. Я отпустил Хабибу пощёчину прямо по лицу, а он ничего не сделал. Он испугался за свою жизнь, как и все его русские кореша. Они жалкие трусы», — заверил Нэйт.

Вообще, поединок Нурмагомедова и Диаза где-нибудь в подворотне Лас-Вегаса тот же Дэна Уайт мог бы продать за нисколько не меньшие деньги, чем схватку в октагоне с тем же Фергюсоном. Нам же остаётся надеяться на то, что Орёл подарит нам ещё немало захватывающих минут.

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