Вождь меркантильных. Уайт пошёл против всех и решил устроить UFC 249 в резервации индейцев

Менее 10 суток осталось до самого многострадального турнира UFC в истории, а место его проведения ещё не было объявлено официально. Сегодня все фанаты ММА живо фантазируют, как переполненный звёздами боёв самолет высаживает их на острове, посреди которого их уже ждёт установленный октагон. И это, на самом деле, ошибка, ведь президент UFC Дэна Уайт, говоря об островах, имел в виду совсем не то, о чём подумали многие.

UFC 249, бой за титул временного чемпиона: Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи. LIVE Дэна Уайт проявил невиданное упорство и объявил, что многострадальный турнир состоится. Подробности на «Чемпионате».

Где на самом деле пройдёт UFC 249?

Президент и правда говорил об аренде частного острова, но не для ближайшего турнира. Он, по слухам, состоится на территории индейской резервации внутри штата Калифорния. А именно — в казино, принадлежащем так называемым коренным жителям. Tachi Palace Resort Casino в своё время уже принимало турниры по смешанным единоборствам. Некогда поглощённая UFC компания WEC, считавшаяся когда-то достаточно престижной, проводила шоу на территории этого казино, а также к услугам игорного заведения в разное время обращались устроители вечеров бокса.

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Почему индейская резервация?

Эта территория не подпадает под юрисдикцию Атлетической комиссии Калифорнии, давно запретившей любые спортивные состязания, а также там не действуют законы штата в принципе. В компании говорят, что все участники UFC 249 уже находятся на территории США, что значит — проблем с их доставкой на племенную территорию возникнуть не должно.

При этом, каждый из них будет проверяться на коронавирус — и речь тут не только о бойцах: тесты будет сдавать также весь задействованный персонал. Его, кстати, будет меньше, чем обычно. Например, известно, что комментаторы, которые всегда располагаются прямо у октагона, UFC 249 проведут из отдельной комнаты на арене. Также говорилось об удвоенном количестве врачей на турнире и запрете для персонала на посещение раздевалок бойцов. И, само собой, на турнире не будет фанатов. Более того, Уайт утверждает, что ни в одном из нужных для шоу помещений казино одновременно не будет находиться больше 10 человек.

Самое любопытное и вместе с тем обидное во всей этой истории, что Tachi Palace находится в паре часов езды от Сан-Хосе, где свою подготовку к боям обычно проводит Хабиб Нурмагомедов. То есть, новое место проведения турнира было бы даже более удобным для Хабиба, но он, как говорят в его команде — по указанию UFC, улетел из Штатов полторы недели назад, поставив тем самым крест на пятой попытке организовать его поединок с Тони Фергюсоном.

Что за острова?

Тоже очень любопытный момент. Дэна Уайт действительно говорил о частных островах для проведения там поединков, но с ближайшим ивентом эта информация никак не связана.

«Мы планируем заключить сделку по аренде частного острова. На его территории мы сможем проводить турниры с участием бойцов из других стран. Сейчас я не могу собрать иностранных бойцов в США, но у меня будет частный остров, куда их будет доставлять самолёт. С 18 апреля мы опять в деле и будем проводить бои каждую неделю. У нас есть собственные самолёты, и всё остальное, чтобы доставить бойцов на остров».

То есть, фанаты, мечтающие увидеть своими глазами живое воплощение культовой игры Mortal Kombat, вскоре могут получить уникальный подарок от президента лучшей лиги мира, который в данном случае выступает эдаким Шан Цзуном (если играли, знаете, о ком речь). Единственной серьёзной проблемой UFC на пути к организации исторического шоу могут стать многочисленные активисты и организации, горячо и публично осуждающие Дэну Уайта прямо сейчас.

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Почему UFC прёт против всего мира?

По слухам, Абсолютный бойцовский чемпионат на этот год наметил 42 турнира, из которых осталось «добить» 35. И в случае, если компания не успеет справиться с этой задачей, по итогам года она рискует не досчитаться суммы порядка $ 750 млн. Потому Уайт, которого очень многие за его жизнь (порой небезосновательно) в том числе и публично называли неимоверно жадным, так цепляется за каждую возможность спасти бои во время всеобщей самоизоляции. Безусловно, Дэна может войти в историю как величайший промоутер в истории смешанных единоборств, если ему удастся провернуть всё без последствий для здоровья бойцов и персонала. Однако в пору, когда мир буквально замер, ежедневно наблюдая за страшной статистикой распространения мировой заразы, риск, на который идёт Уайт, совсем не выглядит благородным.

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