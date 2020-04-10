Коронавирус нокаутировал UFC. Загадочный остров и индейская резервация не спасли

Ни непредвиденные обстоятельства, ни жёсткая критика со стороны СМИ, ни бушующая пандемия COVID-19 (по последним данным, только в США заразились более 450 тыс. человек, из которых поправились 25 тыс., а ещё 16 тыс. умерли) не останавливали главный ММА-промоушен мира. UFC во главе с Дэной Уайтом маниакально бились за 249-й номерной турнир, ища всё новые и новые лазейки как в законодательстве, так и в здравом смысле.

Образумить организацию удалось лишь влиятельным людям. Как сообщили в New York Times, точку в заигрываниях с коронавирусом поставил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюс — звонок «сверху» похоронил надежды болельщиков увидеть первое за последние недели спортивное событие, а также лишил UFC миллионной прибыли.



«С первого дня это была борьба, — признался Уайт. — Мы сражались с самого начала пандемии, чтобы 18 апреля сделать шоу. Однако сегодня мне позвонили с самого высокого уровня, который вы только можете представить в Disney и ESPN, и попросили не проводить мероприятия».

Давайте признаем: в случае с апрельским турниром всё изначально шло наперекосяк. И дело даже не в COVID-19.



Во-первых, непонятная ситуация с локацией. Нью-Йорк, Лас-Вегас, Объединённые Арабские Эмираты, Россия и даже Беларусь – каждый день в прессе появлялась новая информация о месте проведения мероприятия. Прервалась эпопея на двух вариантах: частный остров и казино «Tachi Palace Resort», где не действуют законы штата Калифорния.



Во-вторых, потеря главной звезды турнира и отмена ко-мэйн ивента. Хабиб Нурмагомедов не рискнул здоровьем и остался в России, тогда как экс-чемпионка Роуз Намаюнас из-за коронавируса потеряла двоих близких людей – думать о боях в такой период жизни для девушки было бы кощунственно.



Ну, и в-третьих, опыт других спортивных организаций. НХЛ и НБА вовремя поняли опасность происходящего и, предпочтя прибыли здоровье атлетов и фанатов, приостановили сезон-2019/2020 на неопределённый срок.



Казалось бы, сколько ещё нужно Уайту поводов, чтобы признать неуместность организации турнира в таких условиях?

Вождь меркантильных. Уайт пошёл против всех и решил устроить UFC 249 в резервации индейцев Коренные жители Америки снова чуть не уступили землю иммигрантам.

Но президент UFC пошёл на принцип. Прикрываясь желанием подарить поклонникам смешанных единоборств зрелище и отвлечь ТВ-аудиторию от страшных новостей, американский бизнесмен просто хотел воспользоваться мировым кризисом и подзаработать на глобальной проблеме.



«Пир во время чумы» — именно так многие окрестили злополучный турнир – сулил организации огромную выручку. Даже несмотря на отсутствие Хабиба (в бою с Тони



Фергюсоном его бы заменил не менее зрелищный Джастин Гэтжи) и большие затраты на организацию ивента, UFC 249 должен был продать не менее 1-1.5 млн платных трансляций, что по меркам промоушена является потрясающим показателем.



Естественно, при виде таких цифр капиталистическое мышление возобладало над рассудком. Уайт злился, ругался с журналистами, противоречил сам себе, но всё равно, словно одержимый, повторял одну и ту же фразу:



«Единственное место, где вы сможете посмотреть турнир — это ESPN. Это всё, что вам нужно знать».

Как итог, глава организации взвесил все «за» и «против». Но всё-таки проиграл: UFC вернётся в эфир не раньше мая. Коронавирус показал Уайту, что временами стоит мириться с трудностями и хоть ненадолго забывать о шелесте купюр.



Болельщики же поняли следующее: проводить встречу Фергюсона с Гэтжи теперь бессмысленно. А значит пройдёт несколько месяцев, завершится Рамадан, и шестая попытка организовать «проклятое противостояние» Хабиба с Эль Кукуем не заставит себя долго ждать.