Коронавирус нокаутировал UFC. Загадочный остров и индейская резервация не спасли

Ни непредвиденные обстоятельства, ни жёсткая критика со стороны СМИ, ни бушующая пандемия COVID-19 (по последним данным, только в США заразились более 450 тыс. человек, из которых поправились 25 тыс., а ещё 16 тыс. умерли) не останавливали главный ММА-промоушен мира. UFC во главе с Дэной Уайтом маниакально бились за 249-й номерной турнир, ища всё новые и новые лазейки как в законодательстве, так и в здравом смысле.
Образумить организацию удалось лишь влиятельным людям. Как сообщили в New York Times, точку в заигрываниях с коронавирусом поставил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюс — звонок «сверху» похоронил надежды болельщиков увидеть первое за последние недели спортивное событие, а также лишил UFC миллионной прибыли.
«С первого дня это была борьба, — признался Уайт. — Мы сражались с самого начала пандемии, чтобы 18 апреля сделать шоу. Однако сегодня мне позвонили с самого высокого уровня, который вы только можете представить в Disney и ESPN, и попросили не проводить мероприятия».
Давайте признаем: в случае с апрельским турниром всё изначально шло наперекосяк. И дело даже не в COVID-19.
Во-первых, непонятная ситуация с локацией. Нью-Йорк, Лас-Вегас, Объединённые Арабские Эмираты, Россия и даже Беларусь – каждый день в прессе появлялась новая информация о месте проведения мероприятия. Прервалась эпопея на двух вариантах: частный остров и казино «Tachi Palace Resort», где не действуют законы штата Калифорния.
Во-вторых, потеря главной звезды турнира и отмена ко-мэйн ивента. Хабиб Нурмагомедов не рискнул здоровьем и остался в России, тогда как экс-чемпионка Роуз Намаюнас из-за коронавируса потеряла двоих близких людей – думать о боях в такой период жизни для девушки было бы кощунственно.
Ну, и в-третьих, опыт других спортивных организаций. НХЛ и НБА вовремя поняли опасность происходящего и, предпочтя прибыли здоровье атлетов и фанатов, приостановили сезон-2019/2020 на неопределённый срок.
Казалось бы, сколько ещё нужно Уайту поводов, чтобы признать неуместность организации турнира в таких условиях?
Но президент UFC пошёл на принцип. Прикрываясь желанием подарить поклонникам смешанных единоборств зрелище и отвлечь ТВ-аудиторию от страшных новостей, американский бизнесмен просто хотел воспользоваться мировым кризисом и подзаработать на глобальной проблеме.
«Пир во время чумы» — именно так многие окрестили злополучный турнир – сулил организации огромную выручку. Даже несмотря на отсутствие Хабиба (в бою с Тони
Фергюсоном его бы заменил не менее зрелищный Джастин Гэтжи) и большие затраты на организацию ивента, UFC 249 должен был продать не менее 1-1.5 млн платных трансляций, что по меркам промоушена является потрясающим показателем.
Естественно, при виде таких цифр капиталистическое мышление возобладало над рассудком. Уайт злился, ругался с журналистами, противоречил сам себе, но всё равно, словно одержимый, повторял одну и ту же фразу:
«Единственное место, где вы сможете посмотреть турнир — это ESPN. Это всё, что вам нужно знать».
Как итог, глава организации взвесил все «за» и «против». Но всё-таки проиграл: UFC вернётся в эфир не раньше мая. Коронавирус показал Уайту, что временами стоит мириться с трудностями и хоть ненадолго забывать о шелесте купюр.
Болельщики же поняли следующее: проводить встречу Фергюсона с Гэтжи теперь бессмысленно. А значит пройдёт несколько месяцев, завершится Рамадан, и шестая попытка организовать «проклятое противостояние» Хабиба с Эль Кукуем не заставит себя долго ждать.
- 10 апреля 2020
-
20:45
-
19:57
-
18:02
-
16:00
-
15:41
-
15:08
-
15:06
-
14:51
-
14:32
-
13:46
-
12:39
-
11:15
-
11:10
-
10:49
-
10:19
-
09:39
-
09:35
-
08:56
-
04:53
-
03:30
-
03:13
-
02:21
-
01:32
-
00:50
-
00:34
- 9 апреля 2020
-
23:33
-
22:25
-
21:29
-
20:41
-
20:01
-
18:46
-
17:50
-
16:20
-
16:00
-
15:01