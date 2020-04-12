Бывшие чемпионы легчайшего веса в жутком кризисе. Но шансы на возвращение по-прежнему есть.

Диллашоу, Круз и Гарбрандт были королями UFC. Сейчас их высмеивает Пётр Ян

Ти Джей Диллашоу

Владел поясом: 2014-2016, 2017-2019

Причина падения: самоуверенность, допинг

Перспективы: скорое возвращение, титульный шанс

Из-за скандальной смены тренировочного лагеря в своё время Диллашоу очень долго обвиняли в придательстве. Но так или иначе решение оказалось верным: под руководством Дуэйна Людвига Ти Джей стал двукратным чемпионом UFC и был близок к тому, чтобы повесить на плечи сразу два золотых пояса.

Вдобавок те перемены в карьере Кобры положили начало громкой вражде с бывшими спарринг-партнёрами, позже сыгравшей на руку не только бойцу, но и всем поклонникам смешанных единоборств. Ведь конфликт с Коди Гарбрандтом (остроты взаимной ненависти придавал тот факт, что во времена совместных тренировок два спортсмена были близкими друзьями) выйдет за рамки оскорблений и подарит организации одну из самых интересных дилогий в истории промоушена.

В итоге в ноябре 2017-го Диллашоу нокаутирует No Love на нью-йоркском UFC 217 и вернёт титул. А затем, в августе 2018-го, добьёт заклятого врага вторым нокаутом и бросит вызов всему наилегчайшему дивизиону.

«Дэна Уайт нанял киллера, чтобы прикончить «мухачей», — такой девиз выбрал Диллашоу для боя с Генри Сехудо. Ти Джей чувствовал себя на коне, разбрасывался обещаниями и грезил о первом месте в рейтинге бойцов вне зависимости от весовых категорий.

Однако мечты чемпиона разбились о кулаки оппонента за считаные секунды: Сехудо размазал по клетке несостоявшегося убийцу дивизиона и сохранил наилегчайший вес. А Ти Джей, погнавшись за двумя зайцами, и вовсе остался ни с чем. В марте 2019-го спортсмен провалил допинг-тест (из-за жуткой весогонки Кобра прибегнул к помощи запрещённого эритропоэтина (ЭПО)) и был изгнан из спорта на два года.

«Добровольно отказываюсь от титула». Ещё один чемпион UFC пойман на допинге Дела Ти Джея Диллашоу – хуже не придумаешь.

Ситуация у Ти Джея далеко не так плачевна, как казалось поначалу. Диллашоу пашет в зале, проводит время с подрастающим сыном и, похоже, совсем не утратил былой мотивации. Атлет не сомневается, что в январе 2021-го сразу получит титульный поединок или хотя бы сразится за статус претендента №1.

«Мне гарантировали тайтлшот по возвращении в октагон. Но вряд ли это что-то значит. Я сделал ошибку, у меня нет прав что-то требовать. Думаю, если бы у меня был выбор, я бы провёл «титульник» или поединок с топом дивизиона. Так бы я смог доказать, что заслуживаю чемпионского боя», — заявил на днях опальный боец.

Доминик Круз

Владел поясом: 2011-2014, 2016

Причина падения: непрекращающиеся травмы

Перспективы: мгновенный претендентский бой/схватка с Сехудо

Бесспорно, величайший чемпион легчайшего дивизиона UFC. Доминатор появился в промоушене в 2011-м, сразу прибрал пояс к рукам и долгое время с ним не расставался. Спустя три года из-за продолжительного простоя, связанного с проблемами со здоровьем, Круза лишили титула, но Доминик залатал раны и, одолев практически в равном поединке Диллашоу, вновь захватил золото.

Коса нашла на камень в декабре 2016 года, когда в октагон против чемпиона вышел непобеждённый проспект Коди Гарбрандт. На UFC 207 претендент несколько раз отправил именитого соперника в нокдаун и, переиграв Круза по всем статьям, заявил о себе как о новой звезде промоушена.

Доминика же после того проигрыша болельщики ММА больше в клетке не видели.

На заре 2010-х в UFC заправляли великие чемпионы. Спустя десять лет они всё ещё на слуху Сен-Пьер заглядывается уже на третий пояс UFC, а Алду — вскоре подерётся за второй. Как изменилась вершина MMA за 10 лет.

Вместе со статусом легенды смешанных единоборств за Крузом закрепилось клеймо самого неудачливого бойца UFC. Острый на язык американец достиг бы куда больших высот в восьмиугольнике, если бы не постоянные командировки в лазарет. Порванные связки на коленях, боли в паху, проблемы с правым плечом – порой у фанатов складывается впечатление, что Доминатор больше лечится, чем выступает.

На данный момент продолжительность отсутствия Доминика в октагоне достигла 3,5 года. Но завершать карьеру Круз не собирается. Прекрасно чувствующий себя в роли комментатора спортсмен верит, что ещё сможет вернуться на былой уровень и ввязаться в претендентскую гонку:

«Как я и говорил после последнего боя, я не ухожу… Проигрыш — лишь очередной жизненный урок, который поможет мне учиться, расти, эволюционировать как атлету и мужчине. Я все ещё на ногах!»

И организация, понятное дело, не имеет ничего против возвращения ветерана. Фанатская база, внушительный послужной лист и изощрённый трешток – все эти факторы сподвигли руководство дать Крузу титульный шанс.

На UFC 250 (запланированный на 9 мая турнир пока не отменён) представитель США, вероятно, заменит Жозе Алду, запертого из-за пандемии коронавируса в родной Бразилии. Но даже если очередной ивент сорвётся и поединок с Сехудо достанется кому-то другому, Доминик останется в шаге от тайтлшота. Потребуется лишь победить Кори Сэндхагена, Алджамейна Стерлинга или нашего Петра Яна, который уже подогревает интерес к потенциальной схватке.

«Доминик Круз – настоящий кошмар для своего физиотерапевта, но не для меня», — признается россиянин, провоцирующий словесные перепалки ничуть не хуже Доминатора.

Коди Гарбрандт

Владел поясом: 2016-2017

Причина падения: безумные размены

Перспективы: смена весовой категории

30 декабря 2016 года – историческая дата в летописи UFC. В тот вечер была не только отправлена на пенсию Ронда Роуза, но и уничтожен великий Доминик Круз.

Коди Гарбрандт тогда провёл лучший поединок в своей карьере. Как потом рассказывал чемпион, его вдохновил мальчик Мэддокс Мэпл, в упорной борьбе победивший онкологию и вернувшийся к прежней жизни. Счастливый подросток вывел американца на бой за руку и буквально окрылил своего друга: No Love деклассировал Доминатора, параллельно с этим танцуя по октагону и словесно унижая терпящего крах фаворита.

Кто бы мог подумать, что безупречный рекорд 11-0 так быстро превратится в 11-3?

Львица добивает Ронду, Крокоп побеждает в Гран-при Молдавский выбывает на стадии полуфинала Гран-при Rizin, Ронда проигрывает за 48 секунд, а Коди Гарбрандт забирает пояс у Доминика Круса.

Можно долго рассуждать, почему карьера No Love пошла на дно. Подвела психология, дал слабину опыт или прельстил UFC, который начал ковать из Коди второго Конора Макгрегора? Но то, как провёл три последних поединка Гарбрандт, просто не поддаётся объяснению. Имея в арсенале отличное кардио и бронебойный удар, американец не находил ничего лучше, кроме как сломя голову нестись на Диллашоу и Педро Муньоса с первых минут…

Те провальные размены ещё не скоро забудутся в ММА-сообществе: болельщики уже окрестили представителя США Коди Разменом, а всё тот же Ян, обращаясь к экс-чемпиону через СМИ и соцсети, не перестаёт напоминать Гарбрандту о трёх поражениях нокаутом.

«Ни челюсти, ни логики», — иронизирует Пётр над возможным оппонентом.

Спасение положения Коди видит в наилегчайшем дивизионе. По плану атлета, он проведёт еще один поединок в легчайшем весе против Рафаэля Ассунсао, а уже затем пойдёт «спасать мухачей». Но это всё на бумаге. На деле же Гарбрандт балансирует на грани: четвёртое поражение с наибольшей вероятностью поставит крест на будущем звёздного американца в главном промоушене мира.

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