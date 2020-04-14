Человек, навсегда изменивший мир единоборств. История успеха Дэны Уайта

В последние недели мир смешанных единоборств, впрочем, как и весь спорт, стоит на паузе. Единственным из всех, кто не останавливал попытки организовать хоть какое-то движение, был президент UFC Дэна Уайт. Намерения организовать турнир UFC 249 любой ценой сделали его одним из самых упоминаемых функционеров мира спорта в марте-апреле. Кто-то его критиковал, кто-то восхищался настойчивостью президента крупнейшего промоушена, но равнодушных почти не было. На фоне этого мы решили вспомнить, каким был UFC до прихода Дэны Уайта и что сделал с лигой лучший промоутер современности.

Вождь меркантильных. Уайт пошёл против всех и решил устроить UFC 249 в резервации индейцев Коренные жители Америки снова чуть не уступили землю иммигрантам.

Зарождение UFC

На сегодняшний день UFC является крупнейшей компанией мира в смешанных единоборствах и практически не имеет конкурентов. Между тем, в 1993 году даже организаторы первого в истории шоу сомневались, что создают продукт, который в XXI веке будет захватывать телевизионные рынки и отодвигать на задний план, казалось бы, вечный бокс.

Дебютное шоу промоушена состоялось 12 ноября 1993 года в штате Колорадо. Его главной звездой стал теперь уже член Зала славы UFC легендарный Ройс Грейси. Турнир проходил по олимпийской системе, то есть в классическом формате. Бразилец же и стал первым чемпионом UFC, победив в финале Жерара Гордо.

Жерар Гордо и Ройс Грейси Фото: Holly Stein/Getty Images

Невзирая на интересный, а главное, совершенно новый формат турнира, UFC 1 не собрал баснословной кассы. Даже по меркам того времени выручка от платных трансляций казалась очень скромной — $ 86 тыс., а арена в Денвере была заполнена едва ли на половину. Вместе с тем, непредсказуемое, а местами по-настоящему жестокое шоу оставило определённое послевкусие, и основатели лиги Арт Дейви и Джон Милиус решили продолжить.

Второй турнир также прошёл в штате Колорадо. Эта локация избиралась не случайно, здесь не существовало специальной атлетической комиссии, а потому лиге не требовалось получать разрешение на проведение жёстких шоу, в которых на тот момент разрешались практически все приёмы, разве что за исключением выдавливания глаз (удары в пах, затылок, спину — пожалуйста). И снова чемпионом UFC стал Ройс Грейси, пройдя турнирную сетку начиная с 1/16 финала.

Колёса механизма постепенно закрутились, и казалось, что новый вид спорта благополучно начинает свой путь. Но вмешались сильные мира сего. Сенатор от штата Аризона одиозный Джон Маккейн не был впечатлён новым видом спорта и организовал кампанию за полный запрет UFC на территории США. Политик назвал смешанные единоборства «петушиными боями для людей» и прервал начинающийся рост числа бойцов UFC.

Пора перестать хейтить Хабиба. Нурмагомедова фактически подставил американский промоутер Бой с Фергюсоном нужно было отменять сразу.

Руководство промоушена в лице менеджмента и главного телевизионного партнёра Semaphore Entertainment Group пошло на компромисс. В феврале 1997 года в UFC впервые провели турнир с весовыми категориями, а уже в июле того года обязательными к использованию стали перчатки. В то же время запрещался ряд самых жёстких приёмов – удары в пах, шею, по спине, таскание за волосы и работа с малыми суставами соперника. Это немного смягчило давление на организацию, но всё-таки проблемы сказывались, и Semaphore Entertainment Group оказался на грани банкротства.

Именно в этот момент на арену вышел тогда ещё 32-летний Дэна Уайт. Будущая звезда промоутерского дела связался с однокашником Лоренцо Фертиттой и порекомендовал тому присмотреться к лиге, которая нуждалась в инвесторе. Братья Фертитта (Лоренцо и Фрэнк) приобрели UFC, и в тот же момент её президентом был назначен Уайт. Это было началом новой эры.

Братья Фертита, дос Сантос и Дэна Уайт Фото: Jason Merritt/Getty Images

Спасение UFC

Невзирая на то что Лоренцо Фертитта является теневым руководителем лиги, его роль в развитии UFC была огромной. Бывший член Атлетической комиссии штата Невада сумел вывести компанию на рынок этого штата, а вскоре и обеспечил возвращение на платные кабельные каналы.

Всё это, вместе с умениями Уайта эффективно работать в сфере рекламы, помогло UFC выживать на первых порах после приобретения. Популярность лиги росла, но убытки продолжали оставаться главной проблемой компании.

Первым лучом надежды стало шоу UFC 40, главным событием которого стало противостояние давнего клиента Дэны Уайта Тито Ортиса и уже ветерана UFC Кена Шемрока. Та битва привлекла внимание американских телегигантов и принесла промоушену 150 тыс. покупок трансляций, что в три раза превышало средние показатели UFC. Невзирая на это, убытки промоушена составляли десятки миллионов долларов.

Тогда Дэна Уайт стал инициатором создания реалити-шоу The Ultimate Fighter. Боссам UFC с трудом удалось вывести свой продукт на телевидение, но успех был ошеломляющим. Шоу, в котором перспективные бойцы бились за контракт с UFC, стало одним из самых популярных. 9 апреля 2005 года состоялся финальный бой турнира в полутяжёлом весе. Битва Форреста Гриффина и Стефана Боннара получилась на загляденье и получила статус лучшего года боя. По словам Дэны Уайта, именно эта невероятная схватка спасла UFC от долгов и дальнейшей продажи. По завершении первого сезона Spike TV принял решение продолжать съёмки классного шоу. Таким образом, благодаря сотрудничеству с кабельным оператором Spike TV и реалити-шоу TUF лига вышла на новый уровень.

Форрест Гриффин Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Восхождение на Олимп и поглощение конкурентов

После прорыва 2005 года стало окончательно ясно, что UFC и смешанные единоборства — это всерьёз и надолго. Доходы лиги стали расти огромными темпами. Едва ли не каждый турнир ставил рекорд по продаже трансляций. Чак Лидделл, Рэнди Кутюр, Тито Ортис, Андрей Орловский и другие продолжали ковать успех промоушена. В 2006 году на турнир UFC 66 было продано 1,1 млн трансляций. Кроме того, расширялось сотрудничество промоушена с букмекерами, количество ставок на бои уверенно конкурировало с количеством ставок на бокс.

На фоне всего этого боссы лиги воспользовались проблемами главного конкурента – легендарного японского промоушена Pride. Азиатская компания в 2006 году потеряла главного телевизионного партнёра и попала в серьёзный кризис. В 2007 году UFC приобрёл Pride и, невзирая на обещания новых владельцев продолжить работу в прежнем формате, вскоре организация потерпела окончательный крах и прекратила существование.

Дэна Уайт подчеркнул, что именно японская сторона не хотела видеть функционирование Pride под руководством новых управленцев, так ли это в действительности, мы уже не узнаем, но факт в том, что конкурент UFC на рынке ММА был поглощён.

В том же 2006 году UFC приобрела калифорнийский промоушен WEC, фактически превратив его в своего сателлита. Уже в 2010 году Дэна Уайт объявил об окончательном поглощении компании и де-юре прекратил её существование. В целом UFC уже тотально доминировал в сфере ММА, а потому крах, едва зародившийся лиги Affliction, или приобретение братьями Фертитта и Уайтом легендарного Strikeforce уже никого не удивлял. За какие-то 10 лет после появления Дэны Уайта активы UFC выросли многократно, а сама компания, словно акула, проглатывала конкурентов.

Джо Роган и Дэна Уайт Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Первые женские бои, первые кроссовер-бои, глобализация

Когда UFC окончательно встал на ноги и окреп, у Дэны Уайта появилось время на внедрение новинок. В 2012 году президент лиги впервые организовал женский поединок в UFC. На турнире UFC 157 прославленная Ронда Роузи справилась с Лиз Кармуш и стала первой чемпионкой промоушена в истории. Стоит признать, что, невзирая на всю нелюбовь сильной половины человечества к женским боям, именно UFC доказал, что поединки девушек могут быть по-настоящему классные. На сегодняшний день в промоушене разыгрываются титулы в четырёх весовых категориях у женщин. А такие спортсменки, как Аманда Нуньес, Валентина Шевченко, Чжан Вейли, Йоанна Енджейчик, Роуз Намаюнас и другие, являются не менее узнаваемыми, чем топ-звёзды у мужчин.

Кроме того, Дэна Уайт ввёл в UFC практику поединков своих бойцов с боксёрами. По факту, на турнире UFC можно вспомнить лишь один такой бой. В 2010 году на шоу UFC 118 Рэнди Кутюр даже в свои 47 лет легко смял давно подуставшего Джеймса Тони.

Невзирая на то что самый большой кроссовер-файт в истории единоборств прошёл по правилам бокса, к нему также оказался причастен Уайт. Именно Дэна в 2017 году способствовал организации встречи своей главной звезды Конора Макгрегора с Флойдом Мейвезером. Недавние переговоры Дэны Уайта и Флойда Мейвезера, который, к слову, является и промоутером, говорят о том, что бои боксёров с представителями ММА далеко не закрытая тема.

Наконец, нельзя не отметить глобализацию UFC. С каждым годом компания осваивает всё больше рынков. Кажется, на сегодняшний день промоушен не проводил турниры лишь в Африке. Так, в 2019 году турниры UFC проводились в России, Китае, Южной Кореи, Сингапуре, Уругвае, Дании, Швеции, Германии, Чехии и это кроме традиционных локаций.

В минувшем году Дэна Уайт подтвердил, что останется президентом лиги ещё в следующие семь лет. Так что за будущее компании можно не переживать. Очевидно, что такую акулу бизнеса не остановит даже пандемия коронавируса и промоушен продолжит свой рост.

Ещё материалы

Несносный босс. Почему президент UFC всё время ссорится с бойцами Дэну Уайта называли «сучкой», «мошенником», «болтуном», а собственная мать считает его ужасным человеком.

Коронавирус нокаутировал UFC. Загадочный остров и индейская резервация не спасли Президент организации возомнил себя сверхчеловеком и решил обернуть ситуацию с пандемией в свою пользу. Неудачно.