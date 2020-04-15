«Я хочу биться с вашим цыплёнком». Главные треш-токеры UFC. Видео

Все знаковые противостояния в ММА начинались с громких заявлений. Вспоминаем, кто за них ответил.

Пока весь мир остаётся на вынужденных каникулах, лучшие спортивные лиги и чемпионаты во всех видах спорта пытаются развлечь своих болельщиков. Формула-1 в свободном доступе транслирует этапы прошлых лет, ФИБА и НБА радуют фанатов баскетбольной классикой, не стал исключением и UFC. Сильнейшая бойцовская лига мира регулярно выкладывает записи ярких боёв и оригинальные ролики. Так, пресс-служба организации подготовила нарезку лучших вызовов в истории промоушена. Предлагаем посмотреть, как зарождались противостояния, ставшие легендарными.

UFC 136. Чейл Соннен – Андерсону Силве: ты полнейший слабак

8 октября 2011 года в Хьюстоне (штат Техас, США) прошёл турнир UFC 136. В его основном карде выступил Чейл Соннен, вернувшийся в октагон после более чем годичной паузы, связанной с допинговым скандалом. Тогда ему противостоял бывший морпех Брайан Стэнн, с которым он справился за два неполных раунда.

Сразу после того успеха Соннен вызвал на бой заклятого соперника Андерсона Силву.

«Андерсон Силва, ты полнейший слабак. Я вызываю тебя, Силва, и мы повышаем ставки. Если ты проиграешь, то покинешь дивизион. В случае моего поражения я навсегда покину UFC», — сказал Соннен, чем буквально заставил реветь заполненный зал «Тойота Центра».

Тогда Чейл вызвал на бой легендарного бразильца не только в погоне за титулом, но и с целью взять реванш. Впервые соперники встретились в августе 2010 года, и тогда американец был очень близок к успеху, но в последнем раунде дал слабину и попался на удушающий приём от Паука. Как бы то ни было, в UFC услышали пожелание Соннена и дали ему второй шанс. Бойцы встретились в июле 2012 года. Первый раунд прошёл под знаком тотального доминирования Чейла. Но во втором Силва сумел мобилизоваться и нокаутировал соперника. Так завершилась одна из самых ярких дуэлей начала десятилетия.

Жуткий перелом ноги убил карьеру великого чемпиона. Но Паук всё ещё в октагоне Андерсон Силва доминировал полтора десятилетия. Он пережил тяжёлую травму, допинговый скандал и в 45 вновь готов драться.

UFC 137. Ник Диас – Жоржу Сен-Пьеру: где ты, ублюдок?

«Где ты, Жорж Сен-Пьер? Где ты, ублюдок?» — это были первые слова Ника Диаса после того, как в октагоне было объявлено о его победе над Би Джеем Пенном на турнире UFC 137 в 2011 году.

Между тем Сен-Пьер наблюдал за происходящим, сидя в первых рядах, и готовился слушать дальнейшую порцию треш-тока от скандального Диаса.

«Думаю, что Жорж боится. Жорж боится биться со всеми. Ну что, где ты там, Жорж?» — вопрошал Ник.

Впрочем, уже через 1,5 года канадец доказал, что вовсе не боится Диаса-старшего, и победил его единогласным решением судей, проведя очередную успешную защиту пояса.

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UFC on FOX 17. Нэйт Диас – Конору Макгрегору: хочешь реального дерьма? Я здесь

В декабре 2015 года в Орландо (штат Флорида), прошёл ярчайший турнир UFC on FOX, в ходе которого выступили такие монстры лиги, как Рафаэль дос Аньос, Дональд Серроне, Алистар Оверим, Жуниор дос Сантос и Нэйт Диас. Именно последний устроил в клетке перформанс не только во время поединка с Майклом Джонсоном, но и после него. Гангстер обратился к Конору Макгрегору, положив начало этому жёсткому противостоянию.

«Конор Макгрегор, ты забрал всё, ради чего я работал, ублюдок. Теперь я буду биться с тобой. Ты знаешь, где настоящий денежный бой. Тебе нужен поединок со мной, а не с этими клоунами, которых ты опустил на пресс-конференции. Это лёгкие бои. Хочешь реального дерьма? Я здесь», — сказал тогда Нэйт.

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Уже в следующем поединке желание Диаса воплотилось в жизнь. В марте 2016 года он встретился со скандальным ирландцем и в одном из самых красивейших боёв последнего десятилетия нанёс тому первое поражение в UFC.

Уже в августе 2016 года зрители увидели продолжение этой дуэли. На этот раз решением большинства судей победил ирландец, но то решение до сих пор вызывает споры. Как бы то ни было, в последнее время в СМИ мелькают слухи о возможной трилогии Конора и Нэйта. Думается, зрители будут не против такого сценария.

UFC 205. Хабиб Нурмагомедов – о Коноре Макгрегоре: хочу биться с вашим цыплёнком

В ноябре 2016 года Хабиб Нурмагомедов провёл один из своих самых сложных поединков в карьере в UFC. Россиянин переломил ход неудачно складывающегося боя с Майклом Джонсоном и болевым приёмом остановил его в третьем раунде.

Это была уже восьмая кряду победа Хабиба в UFC, и к тому моменту его уже захлёстывала волна праведного гнева, связанного с несправедливой политикой лиги в отношении предоставления титульных боёв. Главным событием того же турнира была встреча Конора Макгрегора с Нэйтом Диасом.

Ирландец получил титульный шанс сразу после мартовского поражения и Хабиб дал понять, что считает всю эту ситуацию ненормальной, позволив себе жёсткие высказывания в октагоне.

«Я бы хотел оставаться скромным, но мне придётся говорить, потому что ваш парень слишком много болтает. Ваш паренёк в начале года постучал как цыплёнок. В конце года он бьётся за титул. Сумасшествие. Вы знаете, что это правда и не треш-ток. Я хочу биться с вашим цыплёнком, потому что это самый лёгкий бой в нашем дивизионе», — сказал тогда Хабиб.

Что было дальше, думается знают многие. После множества перипетий и конфликтов вне клетки Хабиб и Конор провели бой в октябре 2018 года. Нурмагомедов тотально доминировал на протяжении всего боя и заставил постучать того в четвёртом раунде. Президент лиги Дэна Уайт одержим идеей реванша, но перспектив его проведения в обозримом будущем пока не видно, да и предпосылок чисто спортивной составляющей для этого немного.

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UFC 216. Тони Фергюсон – Конору Макгрегор: где ты, Макнагетс? Выходи защищать пояс

В октябре 2017 года в UFC наконец отреагировали на то, что главная звезда лиги в лице Конора Макгрегора не защищает титул в лёгком весе на протяжении года и прислушались к критике большинства, дав возможность подраться за титул другим.

На тот момент Дэна Уайт не решился отбирать у ирландца пояс, но организовал бой за звание временного чемпиона между Тони Фергюсоном и Кевином Ли. Тогда Тони победил в третьем раунде и продлил победную серию, попутно став обладателем временного титула. Сразу после схватки всегда эмоциональный Эль Кукуй не стеснялся в выражениях и начал оскорблять Макгрегора.

«Где ты, Макнагетс, ты кусок дерьма. Я надеру тебе задницу. Выходи и защищай этот пояс. Защищай или оставляй его, ублюдок», — прокричал тогда Фергюсон.

К сожалению, этот бой до сих пор не состоялся. Вскоре из-за проблем вне октагона Тони лишился и временного титула и сейчас он снова находится на пути к вершине. При всей неоднозначности Фергюсона стоит признать, что он один из тех бойцов лиги, которые уже давно заслуживают статуса чемпиона.

UFC 226. Даниэль Кормье – Броку Леснару: твои дни в прошлом, 2010 год – это уже каменный век

7 июля 2018 года Даниэль Кормье завоевал титул чемпиона UFC в тяжёлом весе, нокаутировав Стипе Миочича. После этого в клетке началась вторая часть шоу. Новоиспечённый чемпион вызвал на бой экс-чемпиона лиги Брока Леснара, который только и ждал того и сразу же вышел в клетку.

«Послушайте Ди Си, послушайте Ди Си. Есть парень, которого я знаю долгое время. Он борец. Он чемпион страны и бывший чемпион UFC. Я и представить себе не мог, что мы побьёмся. Но Брок Леснар, тащи сюда свою задницу», — потребовал Кормье.

После этого в октагон эффектно вошёл фактурный и буквально рождённый для шоу Леснар, который принялся подогревать интерес толпы и сразу же толкнул Кормье. В ответ на это Ди Си попытался отплатить той же монетой и приправил всё это ещё несколькими острыми фразами.

«Ты можешь толкать меня сейчас, толкай меня, но позже ты уснёшь. Да, ты силён, но тут нет слабаков. Ты можешь толкаться сейчас, но потом ты уснёшь. Видишь пояс? Он не твой. Ты никогда его больше не примеришь. Твои дни в прошлом. 2010 год это уже каменный век», — сказал тогда Кормье.

Начало потенциальному противостоянию было организовано на высшем уровне, но продолжения, к сожалению, не последовало. Вскоре стало ясно, что Леснар не сможет вернуться в UFC и президент лиги Дэна Уайт вынужден был отказаться от идеи этой схватки.