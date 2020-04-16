Искупать в крови и задушить. Фергюсон предъявит Хабибу свой коронный приём. Видео

Если их бой, конечно, состоится. Тони лучше всех в истории UFC исполняет легендарный Д'Арсе.

Удушающий приём Д'Арсе называют так в честь бойца Джо Д'Арсе, который носил чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу и как боец ММА добился рекорда 1-1. Не он придумал этот приём, но он исполнял его так, что позже к этому элементу прилила именно этого мастера единоборств из Нью-Йорка. По этой логике Д'Арсе (ещё эту «удушку» называют Брабо-чоук) скоро могут переименовать в Фергюсон-чоук, ведь в последнее время этот способ заставить соперника сдаться в большей степени ассоциируется у фанатов боёв именно с Тони.

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Не Фергюсон первым в UFC исполнил Д'Арсе. Это достижение принадлежит средневесу Кендалу Гроуву. Высоченный мастер болевых и удушающих победил нестандартным приёмом Алана Белчера 7 апреля 2007 года на UFC 2007. Дважды поучаствовал в боях, где исход решился благодаря Брабо-чоук, Дастин Порье.

Сначала 15 мая 2012 года Бриллиант попался на этот удушающий в поединке с Корейским Зомби Чаном Сунгом Джуном. А спустя всего полгода, 15 декабря 2012 года Порье сам поймал на Д'Арсе Джонатана Брукинса.

Дэна Уайт провалил кучу топовых боёв, но схватку Фергюсон — Хабиб ещё можно спасти! Случай с отменой турнира UFC 249 далеко не первый, когда президент UFC нарушает «железобетонные» обещания.

Д'Арсе удачно исполняли в своих боях Тайрон Вудли, Хорхе Масвидаль, Крис Вайдман и ещё не такое уж большое количество бойцов UFC. Вудли этим приёмом заставил сдаться Даррена Тилла и таким образом защитил пояс чемпиона в полусреднем весе четвёртый раз. Масвидаль удачно применил Брабо, когда в 2013-м проводил поединок с Майклом Киезой, а Вайдман победил этим приёмом Лоулора. А самым главным мастером удушающего Д'Арсе принято сегодня считать Тони Фергюсона.

Фергюсон побил в UFC больше людей, чем Хабиб. Победа 19 апреля сделает Тони лучшим в мире Эль Кукуя называют самым опасным соперником Нурмагомедова. Не просто так их боя пять лет ждёт весь мир.

Эль Кукуй — единственный боец UFC, кому удалось «прикончить» троих бойцов Брабо-чоук. Первым постучал Майк Рио, потом был Эдсон Барбоза, а последним на сегодня — Лэндо Ванната.

Фергюсон отлично освоил этот элемент из бразильского джиу-джитсу и прекрасно применяет в боях — особенно опасен этот приём против борцов, опускающих руки в попытках пройти в ноги. Именно опустившие голову Барбоза и Ванната были пойманы на Д'Арсе быстрее, чем успели что-то понять, а Барбоза перед этим был ещё и неслабо избит.

Наставник Фергюсона по БЖЖ и легенда этого вида единоборства Эдди Браво много раз отмечал эффективную работу Тони из позиции снизу. Специалист отмечал, что условный Хабиб Нурмагомедов, конечно, всегда имеет хорошие шансы перевести Эль Кукуя на землю, но в партере после этого он, скорее всего, столкнётся с новой порцией неприятных приключений. Одним из коронных приёмов у Тони все как раз отмечают Д'Арсе, который Фергюсон может исполнить как из стойки, так и связать плечо с шеей соперника, уже лёжа на земле.

Неадекватные тренировки Фергюсона. Как Тони до сих пор не травмировался — уму непостижимо Эль Кукуй похож на безумца, когда работает в полном одиночестве в своём собственном зале. Брэйкданс, джинсы, солнечные очки — всё это норма.