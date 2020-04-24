Экспрессия Ронды и очаровательная улыбка Джины. Чем сейчас занимаются главные красотки ММА

В 2012 году Дэна Уайт заверил фанатов и журналистов, что при нём промоушен никогда не будет организовывать женские бои.

Но прошло несколько лет, и организацию уже сложно представить без представительниц прекрасного пола.

«Я ошибался, потому что девушки действительно хороши! Вы должны помнить, что в то время я пытался заставить людей принять даже мужчин в восьмиугольнике. Это нельзя было показывать на ТВ…

Причина того, что женские ММА так взлетели? Девушки — легитимные бойцы. Они очень техничны. Никогда не думал, что это произойдёт: для большинства мужчин трудно принять то, что в наши дни женщина может надрать им зад. Как-никак 30 лет назад они играли в куклы, а мы занимались спортом», — признает в разговоре с Hashtag Sports президент UFC, комментируя доминирующую победу Аманды Нуньес над Крис Сайборг.

Так кто же заставил американца отказаться от своих слов и признать потенциал женских смешанных единоборств?

От рук Нуньес пострадала не только великая Киборг, но и первая женщина в UFC Ронда Роузи. И если поражение от Аманды поставило крест на карьере Крис в промоушене, то величайшая женщина в истории ММА после нокаута от Львицы и вовсе покинула спорт. Видеть то падение в декабре 2016-го было больно не только обожателям Роузи, но и всем любителям боёв: явно не такого завершения карьеры заслуживала икона смешанных единоборств.

Высококлассная дзюдоистка, призёр Олимпиады-2008 в Пекине, рекордсмен по количеству защит титула среди девушек (6) превратила UFC в своё королевство. Здесь ей заслуженно доставались самые большие гонорары и внушительная порция славы… Но свержение Роузи походило на катастрофу: сокрушительный хайкик от Холли Холм погасил свет легендарной атлетке, которая с трудом сумела оправиться от нокаута.

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«Я лежала во врачебной палате и думала: «Что я буду делать, если не это?» Я сидела там и думала о самоубийстве. Я думала, что не смогу заниматься этим больше и никому больше не будет до меня дела. И если честно, тогда я увидела своего молодого человека, который стоял рядом, и поняла, что должна родить ему детей. Я должна остаться в живых. Всё действительно было так! Я никому не говорила об этом, только ему», — ошарашила поклонников Ронда на программе The Ellen Degeneres Show.

Ронда Роузи органична в любом образе Фото: instagram.com/rondarousey

Реабилитироваться американка должна была на UFC 207, но ситуация только усугубилась: Нуньес забила популярную оппонентку и поставила жирную точку в красивом романе Роузи и UFC.

Ронда Роузи попробовала себя в роли модели Фото: instagram.com/rondarousey

Трудности не сломили члена Зала славы UFC: экс-чемпионка по-прежнему радует американцев своей харизмой и внешностью. Выступление на рестлинг-турнирах (Роузи была связана контрактом с World Wrestling Entertainment (WWE) до весны 2019-го) Ронда совмещала с фотосессиями в ведущих изданиях мира и съёмками в кино. В послужном списке актрисы уже есть такие блокбастеры, как «Неудержимые» и «Форсаж», а также громкие сериалы «Слепая зона» и «911».

Ронда Роузи попробовала свои силы в кино и на ТВ Фото: instagram.com/rondarousey

В настоящее время Ронда пропала с радаров. После официального ухода из спорта и перелома пальца, полученного в ходе съёмок, девушка решила сделать перерыв в творческой деятельности. Уже полгода она вместе с мужем наслаждается тихой фермерской жизнью и задумывается о рождении первенца.

Ронда Роузи живёт счастливой семейной жизнью на большом ранчо Фото: instagram.com/rondarousey

В отличие от Ронды, секс-символ смешанных единоборств Джина Карано брать паузу не собирается. Главная улыбка ММА продолжает светиться в новостных выпусках… Правда, уже не в спортивных.

Джина Карано была прекрасна в октагоне и за его пределами Фото: instagram.com/ginajcarano

Будем честны: в октагоне американская красавица толком и не блеснула. На профессиональном уровне она всего восемь раз выходила в клетку, до сделки с UFC дело не дошло, а поединок против единственного достойного конкурента Крис Сайборг закончился техническим нокаутом.

Но как же заметна была Джина в «околоспортивном» плане! Зачаровывающие улыбки в камеру на ивентах и взвешивания в нижнем белье просто не могли оставить девушку без миллионной армии поклонников.

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Фото: instagram.com/ginajcarano

«Джина классная! Она в каком-то смысле моя полная противоположность – брюнетка, с короткими волосами, красивой грудью и при этом хорошая ударница. Я же блондинка с длинными волосами, хорошая грэплерша с симпатичной попой. Мы созданы друг для друга!» — иронично отзывалась о потенциальной сопернице Ронда Роузи.

Фото: instagram.com/ginajcarano

Но громкому противостоянию не суждено было сбыться: разрываясь между ММА и Голливудом, Карано сделала выбор не в пользу смешанных единоборств. И не прогадала. Дебютировав в документалке «Девушки Ринга», атлетка начала стремительно набирать популярность. Так, к 2020 году бывшая спортсменка успела сняться в «Нокауте», «Форсаже», «Дэдпуле» и сериале «Мандалорец» по вселенной «Звёздных войн».

Фото: instagram.com/ginajcarano

Вместе с этим привлекательная актриса поработала на съёмочных площадках с Ченнингом Татумом, Робертом де Ниро, Вином Дизелем, Антонио Бандерасом, Дуэйном «Скалой» Джонсом, Жан-Клодом ван Даммом… Словом, спорт стал для Карано трамплином в мир, где она также бьётся за победу и проявляет волевые качества.

Только, в отличие от восьмиугольника, в боевиках и триллерах Джина не подвергает опасности своё милое лицо.