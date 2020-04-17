Ирландская певица назвала Макгрегора рабовладельцем. И посоветовала закрыться

В октябре 2019 года Конор Макгрегор прибыл в Россию, где позволил себе жёсткие и некрасивые высказывания в адрес народов Дагестана. Тогда это вызвало резонанс, а член Общественной палаты Султан Хамзаев подал заявление в прокуратуру, обвинив звезду смешанных единоборств в расизме. Теперь обвинения подобного рода прозвучали в адрес Макгрегора и в родной Ирландии. «Чемпионат» попробовал разобраться, насколько они были объективными.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор всё чаще пытается принимать участие в общественно-политической жизни родной для себя Ирландии. В период карантина это стало заметно ещё больше. Сначала боец эмоциональными спичами вдохновлял соотечественником соблюдать режим самоизоляции и поддерживал их, а затем начал помогать не только словом, но и делом. Так, Конор пожертвовал стране на борьбу с пандемией коронавируса $ 1 млн.
Но его недавний, казалось бы, вполне безобидный поступок привёл к яростному словесному баттлу с некогда известнейшей ирландской певицей Шинеад О’Коннор, наиболее прославившейся благодаря исполнению незабвенного хита 90-х Nothing Compares 2 you.
Всё началось с небольшой заметки в издании Irish Independent, в которой говорилось, что стране для завершения сбора урожая нужны будут тысячи иностранных рабочих. Позже объявление пропало с интернет-страниц газеты, но Конор обратил на него внимание и предложил занять рабочие места непосредственно ирландцам.
«Мы нанимаем. Мне нужно 1500 человек готовых работать в нашей прекрасной пищевой и агрокультурной промышленности. Отправляйте свои резюме премьер-министру Ирландии. Прибытие в страну 1500 рабочих из-за рубежа в такое время нарушит всю цепочку подчинения», — написал боец.
Тут-то в дело и вступила О’Коннор, усмотревшая в словах Макгрегора ксенофобию и расизм.
«Не мог бы ты объяснить, что имеешь в виду, когда говоришь о нарушении цепочки подчинения? Ты что, под чем-то? Ты говоришь, словно какой-то рабовладелец. Конечно, я тебя люблю, ты мне нравишься, но чёрт возьми, что за расистское дерьмо ты проглотил? Где настоящий Конор? Знаю, что твоя мать не растила тебя в традициях расизма. Если ты думаешь, что, повышая в нашем народе уровень ксенофобии, ты помогаешь, значит, тебе самому нужна серьёзная помощь», — написала певица.
Конор в своём ответе был на удивление сдержан, видимо, сказалось многолетнее знакомство. Именно Шинеад исполняла песню на турнире UFC 189, под которую боец выходил на бой за титул временного чемпиона лиги с Чедом Мендесом.
«Считаю, что приезд 1500 рабочих из-за рубежа в это время будет очень опасен. Кроме того, я уверен, что в стране и без того есть 1500 человек, которые нуждаются в работе, они готовы. Так что такие рекламы просто бессмысленны.
Так что мои слова не имеют ничего общего с трудовыми мигрантами. В нынешней ситуации было бы сумасшествием пускать сюда самолёты, если это не груз с медицинским оборудованием. Все полёты, вся доставка должна остановиться. Это касается даже еды. У нас есть своя еда. Шинеад, мы должны закрыться. На сейчас, а не навсегда», — заключил Конор.
Вполне здравые аргументы не нашли поддержки Шинеад, вместо этого она решила банально нахамить.
«Будет лучше, если закроешься ты. Чувак, меня просто бесят разговоры о мигрантах. Люди говорят, что не ксенофобы, в то время, когда они являются таковым на сто процентов. Мы должны быть благодарны каждому, кто считает, что к нам стоит прийти», — написала О'Коннор.
В общем, в этот раз обвинить Конора в накаливании ситуации не получится даже у его хейтеров. Макгрегор проявил инициативу и намекнул правительству, что в период пандемии коронавируса призывать в страну иностранную рабочую силу как минимум опрометчиво.
Что же касается откровенной агрессии Шинеад, то эта женщина с далеко не самой простой жизненной историей. На сегодняшний день она уже несколько раз сменила имя и с 2018 года, после принятия ислама, называет себя Шухадой Давитт.
В прошлом экс-звезда мировой эстрады страдала от проблем со здоровьем, в том числе у неё были глубокие депрессии. Позже она призналась, что у неё диагностировано биполярное расстройство. О’Коннор даже извинялась за свою не всегда мотивированную агрессию. Так что, пожалуй, судить строго Шинеад не будет даже Конор.
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