Самый тяжёлый нокаут в карьере русского Шторма. Так по Шлеменко больше не попадали. Видео

Немногим более чем через месяц Александру Шлеменко исполнится 36 лет. Шторм, без преувеличения, культовый персонаж для истории российского ММА. За его плечами огромное количество поединков и блестящих красивых побед. Вместе с тем, его карьера всегда складывалась непросто. Дело не только в тёмных допинг-скандалах в США и сложных и затянувшихся отношениях с Bellator, но и в чисто спортивной составляющей. Порой, Александр шокировал своих фанов неожиданными поражениями. Одно из них случилось в период «раннего» Шлеменко в 2009 году.

В ту пору Шторм выступал с завидной для профессионального бойца частотой. Что и говорить, если в профи он дебютировал в 2004 году, а к концу 2008 года в его послужном списке было уже 35 поединков, 30 из которых завершились победами. Для сравнения, у того же Хабиба Нурмагомедова за всю карьеру накопилось 29 боёв, у Александра Волкова – 38, а у Петра Яна – 15 за все пять лет его профессиональной карьеры.

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Первая большая пауза в карьере Александра наступила именно в ноябре 2008 года. После того Шлеменко не бился десять месяцев, вплоть до осени 2009 года. Возвращение прошло на славу, в сентябре на турнире в Праге он победил Патрика Кинцля и добыл девятую кряду победу, попутно завоевав титул чемпиона Европы WKN MMA. Казалось, что продолжительный перерыв никак не повлиял на россиянина и менее чем через месяц Шторм отправился в Хельсинки для участия в турнире Fight Festival 26. Там его соперником стал уже достаточно возрастной и опытный 35-летний боец из Болгарии Йордан Радев. Шлеменко был фаворитом противостояния и сходу попытался оправдать этот статус.

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Александр традиционно работал первым номером, забрасывая соперника градом ударов и попутно пытался радовать болельщиков ударами с колен или фирменными бэкфистами. Радев не тушевался и пытался отвечать сопернику. В пылу первых минут жаркой схватки можно было не заметить, что левые боковые Радева периодически доходили до цели, вероятно, 25-летний Шлеменко также пытался не замечать их и гнул свою линию.

Под конец первого раунда, когда бойцы уже нуждались в отдыхе и сбавили темп, Радев сбился на однообразные размашистые левые боковые, вероятно, это было всё, что он мог предложить оппоненту на тот момент. Как не парадоксально, этого оказалось достаточно, один из таких размашистых хуков достиг подбородка Шлеменко и тот упал словно подкошенный. Благо, попытки Радева добить уже обмякшего россиянина были вовремя пресечены рефери. Александр ещё долго приходил в себя и покидал ринг в полубессознательном состоянии.

Невзирая на такое тяжёлое поражение, Шлеменко вернулся уже через месяц и досрочно победил Максима Неволю, а ещё через год стал чемпионом Bellator. Неудача в бою с Радевом оставалась для сибиряка единственным поражением нокаутом в карьере на протяжении ещё 9 лет. Лишь в 2018 году Александр проиграл нокаутом ещё раз, тогда его обидчиком стал Бруну Силва, впрочем, сам Шлеменко до сих пор не согласен с решением рефери остановить встречу.

К концу 2019 года в послужном списке Шторма уже 73 поединка (59 побед, 13 поражений, 1 бой признан несостоявшимся). В предыдущей схватке он одолел экс-бойца UFC Дэвида Бранча и не исключено, что после завершения пандемии коронавируса мы наконец услышим новость, о подписании Шлеменко в UFC.

Что касается Радева, то болгарин, по большому счёту, добыл самую большую победу в своей жизни. После того триумфа он провёл ещё три встречи и после поражения от Пола Дэйли в 2011 году принял решение завершить карьеру.

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