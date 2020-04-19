«Есть подозрение, что коронавирус пошёл из Америки». Яркие цитаты искреннего Тактарова

Прославленный российский боец ММА, победитель турнира UFC 6 и обладатель пояса компании образца тех времён Олег Тактаров ведёт настолько активную и бурную послеспортивную жизнь, что, собственно, со спортом его ассоциирует уже не так много людей. Русский Медведь стал довольно успешным актёром, был президентом Федерации ММА России, а сегодня превратился в самого огненного спикера страны, если речь идёт о смешанных единоборствах и их главных персонажах.

«Лицо не задену, но по животу жалеть не буду — зрители не поймут»

Почти 15 лет назад на российском ТВ с успехом гремело шоу «Короли ринга», на котором самые брутальные звёзды того времени выясняли отношения в формате боксёрских поединках. В какой-то момент участнику проекта Олегу Тактарову пришлось биться со звездой боевиков 90-х Дольфом Лундгреном. Вот как пересказал Олег Николаевич свой диалог с артистом перед их схваткой.

«Я сказал Дольфу: «Лицо не задену, но по животу жалеть не буду — зрители не поймут. А ты делай, что хочешь». И он выдержал и пять раундов, и все удары по корпусу. Молодец! Он получил деньги — времена были тяжёлые, а я — приглашение ещё на два боя по ММА, на которых заработал больше, чем за все бои до этого. Но главное — красиво ушёл, закончив свой боевой гештальт», — написал Тактаров в своём «инстаграме».

«Я бы отломал ногу, которая летит в пах»

Примерно год назад Тактаров взбудоражил всю нашу отечественную ММА-индустрию, раскритиковав Сергея Харитонова за то, что он отказался продолжать бой с Мэттом Митрионом после пропущенного удара в пах от американца. Удар ногой в самое чувствительное место на теле мужчины у тяжеловеса из США вышел достаточно плотным и точным. Но Тактаров всё же заподозрил симуляцию…

«Представьте, ты боец, ты вышел сражаться, летит тебе удар в пах. Ты должен быть к этому готов, блокировать его. Я раньше даже щитки не ставил, это мне помогало концентрироваться на сто процентов. Я бы отломал ногу, которая летит в пах, если бы она специально туда летела. А что это было? Он упал, стал ныть. С Сергеем всё было понятно ещё десять лет назад, когда из него хотели сделать знаменитость, а он выбрал «Легион» в Японии за чуть большую сумму», — написал Русский Медведь в соцсетях.

«Сказал боец о чужой матери — дерётся год при пустых трибунах»

При том, что сам Олег Николаевич, как правило, не стесняется критиковать некоторых коллег, используя зачастую резкие выражения, назвать его поклонником культуры трештока всё же нельзя. В январском интервью «Чемпионату» Тактаров признался, что его раздражает манера поведения некоторых современных бойцов и даже предложил способ наказания для увлёкшихся пограничным трештоком.

«Я хочу биться с вашим цыплёнком». Главные треш-токеры UFC. Видео Все знаковые противостояния в ММА начинались с громких заявлений. Вспоминаем, кто за них ответил.

«Моя мечта: сказал боец что-то о чужой матери – всё, на год с пустыми трибунами дерётся, а по ТВ его не показывают вообще.



Надо понимать: какие бойцы — такие и фанаты. Всё делается по примеру про-рестлинга, который в Америке был на пике по зарабатыванию денег лет 30. Бокс – это когда раз в год Мохаммед Али дерётся с Форманом или Тайсон с Холифилдом. А у этих гавриков рестлеров по четыре выступления на неделе без телевизора и два — по ТВ. Вся Америка это хавала. Там эта риторика и зародилась. Бойцы ММА это теперь копируют: ничего личного, только бизнес. А кто смотрит эти шоу? Дегенераты. Техасцы или из Алабамы товарищи. Вы их видели? Да там даже одной извилины в голове нет».

«Если Тони выиграет, Хабиба сольют». Тактаров не уверен, что Макгрегор получит свой реванш Легенда ММА — о возвращении Конора, будущем России и «грязном» поколении молодёжи, которое реально воспитать только лещами от Хабиба.

«Сомневаюсь, что бой Хабиба и Фергюсона состоится. Нутром чувствую»

Эти слова Олег Тактаров произнёс в декабре 2019 года, чуть меньше чем за четыре месяца до официальной пятой отмены противостояния двух главных легковесов в истории UFC. Надо признать, это впечатляет — как в воду глядел.

«Я не хотел бы говорить об этом слишком много. Замечу, что буду очень рад, если этот бой состоится из уважения к миллионам болельщиков.



Какой бы исход ни был, но если бой получится, то это будет интересное противостояние, которое может не ограничиться одним боем. Но я нутром что-то чувствую, что заставляет меня сомневаться в том, что этот бой пройдёт как запланировано. Если они оба выйдут на бой, это будет победа спорта, победа ММА».

«Хабиб может уйти непобеждённым. Встретится ещё с двумя мешками...»

Вообще, у главной звезды российских ММА и одного из самых прославленных наших ветеранов этого спорта не самые тёплые отношения. И это мягко говоря. Всё началось с того, что Нурмагомедов открыто усомнился в том, что Тактарова справедливо называть первым чемпионом UFC из России в истории. Олега это, очевидно, задело, однако когда Хабиб позвал Тактарова в Дагестан, чтобы вместе провести время и помириться, тот отказываться не стал. Впрочем, мир недолго продлился. Уже через пару месяцев победитель турнира UFC 6 Тактаров снова портил настроение фанатам Нурмагомедова своими едкими высказываниями в адрес одного из самых популярных атлетов планеты.

«Может ли он уйти из спорта непобеждённым? Если быстро уйдёт, то может. Как я уже говорил, бой с Фергюсоном может не состояться. На это есть причины. Эти причины за гранью вашего понимания, мне они понятны. Но они за гранью понимания толпы, не смогу вам объяснить. Скорее всего, это не случится. То есть встретится с двумя мешками — там их полно — и сможет уйти непобеждённым. Заработает деньжат».

Тактаров назвал Хабиба ваххабитом

«Убогое существо, которое нашло мерзкую работу»

Тактаров активно ведёт свой «инстаграм», постоянно общается с фанатами в прямом эфире и высказывается более-менее на все темы, которые ему подкидывают в комментариях. Вот пример.

«Как отношусь к Владимиру Соловьёву? Убогое существо, которое нашло мерзкую работу. Может быть, ему надо большую семью кормить, не знаю. Стараюсь не ставить себя на место других людей. Мне его жалко, не испытываю к нему ненависти, как это делают некоторые молодые люди».

«Что ж ты делаешь, мальчишка? Ты же сейчас умрёшь!»

После сентябрьской победы Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье Олег Тактаров дал небольшое, но весьма содержательное интервью «Чемпионату». В нём он подробно и ярко описал свои эмоции от просмотра поединка и в частности — ключевого момента.

— Показалось, Порье чуть не «задушил» Хабиба в третьем раунде. Это на самом деле был опасный момент?

— Порье поверил, что у него получится, и исполнял неплохо, три раза пытался. Такая «гильотина» прошла бы на любом другом человеке, но тут — иной уровень. Такие вещи надо понимать: не тратить силы на бесполезный приём в середине боя. Если бы Порье третий раунд отработал так же, как и второй, то в четвёртом он вполне мог довести начатое до завершения. Тактический просчёт, чрезмерная самоуверенность — возможно, он этим приёмом душил всех подряд раньше. Вот вам пожалуйста — сила партера. Люди не верят в это. Говорят о джиу-джитсу, но все эти приёмы — туфта, шоу для студентов. Нужно отработать всего пару движений, но отработать как следует. Забрал спину, задушил — всё.

— В моменте не сомневались, что Нурмагомедов выберется из «гильотины»?

— Нет. Вообще ни на секунду. Это не тот удушающий, который проходит в таких ситуациях. На тренировке,— когда ты свежий, а тело не потное — да. Я смотрю на Порье — пытается до конца «гильотину» довести: ну что ж ты делаешь, мальчишка?! Ты же сейчас умрёшь!"

«Что ж ты делаешь, мальчишка? Ты же сейчас умрёшь!». Тактаров — о бое Хабиба Олег Тактаров вспоминает бой года и предсказывает «просчёт» Нурмагомедова.

«Мокрые, тонкие, вонючие ручонки мерзкие...»

Как обычно, у Тактарова своя, непохожая ни на чью больше, позиция по такому важному глобальному вопросу, как самоизоляция в период пандемии коронавируса.

«Режим самоизоляции буду соблюдать, но я его и раньше соблюдал. А вот эти мокрые, тонкие, вонючие ручонки мерзкие — я их терпеть не мог что до этих пандемий, что сейчас. Для меня только удовольствие соблюдать дистанцию с народом. Нормальная мужская рука сухая не имеет заразы.



Думаю, что где-то в районе 20-х чисел у нас всё вдруг волшебным образом закончится, появится вакцина и выяснится, что наш советский народ не подвержен заразе», — сказал Тактаров во время прямого эфира в своём «инстаграме».

А также Тактаров однажды поделился мнением, что сам вирус COVID-19 — продукт, сознательно созданный человеком. И даже предположил, кто бы мог стоять за всем этим.

«Я не вирусолог, но у нас нет такой ситуации, как было в Китае или как сейчас в США, там много туристов из Китая было, много итальянцев. Там большой авиапоток, у нас же только Москва и Питер по авиасообщениям сравнятся с американскими городами. Другое дело, что у меня подозрение, что всё с Америки и пошло. Имею в виду, что лаборатория могла быть какая угодно, но изобрели в США. Когда-нибудь это всё вскроется, мне кажется, это был какой-то бизнес-проект или политический ход".

Игра окончена. Чем занимаются спортсмены после завершения карьеры Актёрские способности Тактарова, политическая деятельность Третьяка и религиозные проповеди Формана.