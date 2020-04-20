«Раскат грома», вертушка в голову и боевая бабушка. Выбираем самое крутое видео

В архиве «Чемпионата» собрано невероятное множество классного видео. В том числе и в разделе «Бокс/ММА». Мы в редакции решили объявить конкурс на самое интересное видео для вас, наших читателей. Чтобы понимать, что вам больше всего интересно. Голосуйте за понравившиеся вам ролики и делитесь мнениями в комментариях!

1. Тайский бокс. Фантастический нокаут в прыжке

Тайский бокс — это не только специфический вид спорта, но периодически и очень зрелищный. В том же Тайланде ежедневно проводятся сотни турниров для бойцов разного уровня подготовки. Тысячи школ, в которых тренируются сотни тысяч спортсменов со всего мира. И всем им нужно принимать участие в турнирах. В среднем активный боец может провести за год полторы-две сотни боёв. В нашей подборке будет 3 самых распространённых и популярных удара, после которых соперники отъезжают в глубокий нокаут.

В первом эпизоде боец доминировал на старте поединка. Но после того как рефери разорвал бойцам клинч, атлет в синих перчатках как на пружинах оторвался от настила ринга и выбросил ногу точно в челюсть оппонента. Бедолаге в красных перчатках остаётся только посочувствовать.

2. Тайбоксёр Неймар оказался в глубоком нокауте

Следующий эпизод совсем свежий. В феврале 2020 года в Бангкоке проходил турнир из серии Muay Hardcore. В одном из поединков встретились парень из Камбоджи и тайский мастер по имени Неймар. И это всё, чем он запомнился в тот вечер. В одном из эпизодов камбоджиец прицельно пробил локтем в голову и погасил свет в глазах оппонента. Однако же главной звездой этого боя стал судья. Ситтичай Инеяд, обслуживавший этот поединок, мгновенно понял, насколько в глубокий нокаут погрузился боец и повалился на настил ринга, предотвратив неконтролируемый удар затылком об пол. Кто знает, возможно, человек в чёрном спас бойца от куда больших проблем, чем нокаут.

3. Тайский бокс. Нокаут коленом в голову

А в этом случае рефери ничем не мог помочь бойцу, который улетел в глубокий нокаут. Очередной поединок по тайскому боксу в Бангкоке. Боец из Алжира Карим Беналия исполнил бекфист, после которого его соперник таец Сеагамес восстановиться толком не сумел. Зато сумел убедить арбитра позволить ему продолжить бой. Исход был предсказуем. Беналия не позволил тайцу придти в себя и врезался коленом в челюсть оппонента. Ещё один распространённый приём, после правильного исполнения которого соперник без посторонней помощи подняться не может.

4. Жёсткий нокаут вертушкой на любительских соревнованиях

А вот ещё один турнир в том же, тайском стиле. Правда, проходил он уже в России. У наших парней нет такой богатой соревновательной практики, как у азиатских коллег. Но, как вы можете убедиться, мастерство и техническое оснащение вполне на уровне. Великолепная вертушка, после которой соперник чудом не улетел за пределы ринга.

5. Секундант нокаутировал грузинского борца

На международном турнире по борьбе в Стамбуле (Турция) произошла массовая драка. Её инициаторами стали грузин Зураб Эрбоцанашвили и представитель Украины Хасан Закариев. Они встретились в полуфинале соревнований в весовой категории до 79 кг. В одном из эпизодов горячим парням не хватило арсенала, и они перевели бой в плоскость смешанных единоборств. В потасовку включились тренеры, а один из секундантов украинского спортсмена мощным ударом нокаутировал грузинского борца.

6. Самый быстрый нокаут в карьере Конора Макгрегора

Ну а теперь перемещаемся к мастерам смешанных единоборств. Одним из самых ярких представителей ММА является Конор Макгрегор. На турнире Immortal Fighting Championship 4, который состоялся в апреле 2011 года, ирландец нокаутировал Падди Доэрти за 4 секунды. Сам экс-чемпион UFC утверждает, что расправился с соперником за 3,5 секунды.



«Автор второго самого быстрого нокаута в истории смешанных единоборств. 3,5 секунды. Шаг назад, удар, левый хук», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

7. Сокрушительный «Раскат грома»

Французский боец смешанных единоборств Дави Галлон нокаутировал британца Росса Пирсона на турнире Probellum 1. Бой завершился в третьем раунде, после того как Галлон ударил ногой с разворота и поразил соперника. Этот приём известен под названием «Раскат грома». Случилось это в ноябре 2019 года.

Росс моментально оказался на настиле, и стало понятно, что без посторонней помощи он уже не встанет. В итоге очередное поражение Пирсона, но уже в местечковом промоушене. Россу уже 35, и он полдюжины раз падал в нокауты. Вероятно, прирождённому бойцу пора задуматься о пенсии, чтобы поберечь здоровье.

8. Одновременный нокдаун двух бойцов ММА

Этот забавный эпизод произошёл в Лиссабоне, где состоялся поединок с участием бойцов смешанных единоборств Эдером Лопесом и Диего Невешем. Атлеты вышли в октагон в рамках турнира, организованного промоушеном ECE.

Самый тяжёлый нокаут в карьере русского Шторма. Так по Шлеменко больше не попадали. Видео Болгарский ветеран Радев радовался как ребёнок, а Александр не смог подняться без посторонней помощи.

Бой завершился досрочно в первом раунде, после того как оба спортсмена оказались на полу, а зрители стали свидетелями редкого явления — двойного нокдауна. В итоге победу присудили Лопесу, который смог подняться сразу после падения, в то время как его оппонент остался лежать на настиле.

9. Быстрый нокаут за 5 секунд

15 июня 2020 года в Сеуле состоялся один из самых коротких боёв в истории смешанных единоборств. Вон Джун Чой смог отправить соперника в нокаут всего через пять секунд после стартового гонга. Очередное доказательно того, что не всегда нужно бросаться на оппонента с открытым забралом. И снова нужно отметить реакцию судьи, который своевременным вмешательством сохранил пострадавшему здоровье.

10. Бабушка заступилась за внука-борца во время схватки

Ну и на десерт предлагаем мимишное видео. В Ростовской области проводился турнир по борьбе гураш. Во время схватки борец в красном выполнил эффектный бросок прогибом, после чего начал удержание. Его оппонент принялся мостить, и исход схватки был очевиден. Но с этим была не согласна бабушка проигрывающего спортсмена. Она выбежала на ковёр и душевно треснула победителя по голове, потребовав отпустить её внука.

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