«Шаг назад, левый крюк». Молниеносный нокаут от Макгрегора за 3,5 секунды

Конор Макгрегор — автор ряда поистине больших достижений. Ирландец стал первым бойцом в истории UFC, кому удалось получить во владение два чемпионских пояса единовременно. То же достижение числится за ним на его предыдущем месте работы — в промоушене Cage Warriors. Ещё Макгрегор единственный в своём роде боец смешанного стиля, кому удалось организовать мега-кроссовер в ринге со звездой бокса Флойдом Мейвезером.

Конору принадлежит и рекордно быстрая победа в титульных поединках — 12 декабря 2015 года он всего за 13 секунд потушил величайшего полулегковеса в истории MMA Жозе Алду. Для завоевания статуса неоспоримого чемпиона UFC (на тот момент у ирландца был временный пояс) Макгрегору хватило одного точного акцентированного удара с его волшебной левой.

Такой успех ярко выделяется на фоне прочих, даже если его удаётся достичь в обычном, рейтинговом бою. А Макгрегор сотворил свой шедевр, когда за ним наблюдала вся планета, а напротив стоял самый грозный соперник. 13 секунд — казалось бы, куда быстрее? Однако на ранних этапах карьеры Конор, оказывается, выдавал перформансы и поярче. Одним из таких экс-чемпион похвастался несколько дней назад в «Твиттере».

«Автор самого быстрого нокаута в истории смешанных боевых искусств. 3,5 секунды. Шаг назад, левый крюк», — подписал видео с одним из своих старых боёв Макгрегор.

Согласно статистике на портале Sherdor.com, тот бой против Падди Доэрти Макгрегор выиграл всё-таки за 4 секунды. Однако Конор срезал полсекунды с этой цифры и назвал это самым быстрым нокаутом в истории спорта. Заявление спорное, ведь в мире существует бесконечное количество MMA-промоушенов самого разного уровня. И новости типа «Самый быстрый нокаут в истории...» появляются примерно пару раз в год. И каждый раз это фантастические цифры. Например, в 2014 году на турнире по боям в Лондоне Майк Гаррет вырубил Сэма Херона спустя всего 1,13 секунды от начала боя. Однако большой вопрос, стоит ли Гаррету засчитывать это достижение, учитывая практически дворовый уровень лиги.

Макгрегор свою самую вялую жертву Падди Доэрти «удосрочил» 16 апреля 2011 года. Тот поединок прошёл под баннером ирландской лиги IMMORTAL FIGHTING CHAMPIONSHIP (IFC) и стал девятым в карьере Конора. Дальше была ещё одна яркая победа, переход в Cage Warriors с последующим завоеванием двух поясов, а затем Ноториус ступил на великий путь покорения UFC и всего мира смешанных единоборств. Всего за карьеру Макгрегор уничтожил четырёх человек менее чем за минуту, и последним таким «счастливчиком» стал Дональд Серроне, выдержавший с Конором в октагоне всего 40 секунд. Так ирландец начал нынешний сезон, в котором он обещает вернуть себе все потерянные титулы и позиции в мире MMA.