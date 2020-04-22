Правила? Нет, не слышал. Борца прямо на ковре нокаутировал секундант соперника. Видео

«Чемпионат» продолжает голосование за самое крутое боевое видео на портале. Мы собрали 10 роликов, которые вы могли и не видеть ранее, и предлагаем вам выбрать наиболее привлекательный именно для вас. Ознакомиться со всеми, а также проголосовать можно по ссылке, представленной выше.

В боевой спорт редко попадают случайные люди. Очень многие успешные бойцы, боксёры, борцы и так далее, пробиваясь наверх, нередко потом делятся тяжёлыми историями из жизни. С одной стороны, непростая судьба даёт будущим чемпионам самую настоящую закалку. С другой, обеспечивает этих ребят взрывоопасным характером.

По счастью, горячие парни и девушки, выбравшие путь бойца, имеют возможность выпускать своих демонов легально каждый раз, когда выходят в ринг/октагон. Однако некоторые особенно буйные товарищи порой не ограничиваются только лишь дракой по регламенту и устраивают побоища прямо возле соревновательной зоны или непосредственно внутри неё. Массовые потасовки — иногда и с применением оружия — происходят на всевозможных соревнованиях по боевым дисциплинам с удручающей частотой. Примерно раз в пару месяцев на просторах Сети появляются видеозаписи, на которых толпы разъярённых бойцов и членов их команд устраивают месиво, напрочь забыв о том, зачем они все собрались в одном месте, и уж точно не думая о случайных зрителях и их детях, пришедших поболеть за своих близких.

Одна из таких историй случилась и в Стамбуле на международном турнире по вольной борьбе Yasar Dogu. Во время полуфинальной схватки в категории до 79 кг между представителем Украины Хасаном Закариевым и визави из Грузии Зурабом Эрбоцанашвили случилась словесная перепалка, переведшая сперва борцовский поединок в драку на кулаках, а после и в массовое побоище с участием членов обеих команд.

На записи видно, что всё начинается с отмашки Закариева. Борец из Украины откидывает руки соперника в сторону. Эрбоцанашвили терпеть такое поведение соперника не стал и ответил тому, но не как борец, а скорее как боксёр. Грузинский атлет попёр на оппонента, выбрасывая в него удары кулаками. Рефери на ковре не удалось сразу погасить конфликт, и уже спустя мгновение в эпицентре событий помимо троих главных действующих лиц появились ещё и члены их команд.

Среди них особенно ярко отличился секундант Закариева. Человек из угла украинца, несмотря на свои внушительные габариты, словно Мухаммед Али в лучшие годы вспорхнул над ковром и исполнил что-то вроде супермен-панча точно в голову Эрбоцанашвили. Грузинский борец был настолько потрясён, что тут же рухнул в тяжёлый нокдаун. И если бы Зураб и тот прыткий секундант повторили подобный эпизод в октагоне во время поединка по правилам MMA, то судья вполне мог бы остановить действо, даже не позволив добить потрясённого бойца.

Эрбоцанашвили ещё полминуты не мог подняться на ноги. Всё это время вокруг него бегали толпы растерянных и не очень добрых людей, среди которых самым активным вновь выглядел всё тот же угловой украинца. Его в какой-то даже пытались удержать втроём, хотя было не очень понятно, на кого ещё хочет прыгнуть этот злой секундант. Схватку так и не возобновили, а борцы были дисквалифицированы.

Таким образом, полуфинал был признан несостоявшимся, а единственный человек, который во всём этом балагане больше других походил на победителя, даже не числился в официальном списке участников соревнований.

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