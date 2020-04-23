18-летнего Неймара брутально вырубили локтем, а рефери спас его от новых травм

Продолжаем голосование за самое крутое боевое видео на портале. Мы собрали 10 роликов, которые вы могли и не видеть ранее, и предлагаем выбрать наиболее привлекательный именно для вас. Ознакомиться со всеми, а также проголосовать можно по ссылке, представленной выше.

Ну а теперь переходим к жесточайшему нокауту, который случился на турнире по тайскому боксу в Бангкоке (Таиланд) в феврале 2020 года. Времена, когда тайский бокс был на пике популярности, давно прошли, но в Азиатско-Тихоокеанском регионе этот вид единоборств всегда вызывает неподдельный интерес. Вот и очередной турнир лиги Muay Hardcore собрал полный зал. Здесь всё по-прежнему организовано в лучших традициях фильмов из 90-х годов, героями которых были Жан-Клод ван Дамм и другие, а уж музыка во время поединков действительно кажется каким-то хардкором.

Героями нашего сюжета стали бойцы легчайшего веса (до 60 кг). Представителю Камбоджи Со Саваратану противостоял местный спортсмен Неймар Паеминбури. Невзирая на то что 25-летний Саваратана, за плечами которого было уже 80 поединков, был намного опытнее своего соперника, именно 18-летний Неймар решил выступить агрессором. Видимо, юный фанат футбола (иначе его псевдоним не объяснить) считал своей обязанностью работать первым номером на глазах у родной публики.

Поначалу у него получалось неплохо. Неймар регулярно беспокоил соперника лоу-киками и хай-киками, в основном полагаясь на работу ног. Ну а закалённый в боях камбоджиец изучал соперника и изредка, но точно отвечал джебами и боковыми ударами. Так прошёл весь первый раунд. А уже в следующей трёхминутке Саваратана, по-видимому, прочтя соперника, забрал инициативу в свои руки и стал его прессинговать.

Неймар не рассчитал свои силы и ввязался с оппонентом в открытую рубку, за что и поплатился. Ближе к концу раунда камбоджиец провёл жесточайшую атаку, которую завершил роскошным ударом локтем. Попадание пришлось точно в челюсть, в результате чего Неймар с остекленевшими глазами, словно подкошенный, повалился на канвас. В этом эпизоде настоящим героем выступил рефери Ситтичай Инеяд, бросившийся на пол вместе с Неймаром практически в один момент. Тем самым он спас бойца не только от добивания со стороны Саваратана, но и от травмы во время падения.

После он сразу вытянул капу изо рта проигравшего, видимо, пытаясь удостовериться в том, что у молодого спортсмена не западёт язык. Действиями рефери впоследствии восхищались практически все ведущие иностранные порталы, а на MMAJunkie его даже сравнивали с Хёрбом Дином и Марком Годдардом.

В итоге Неймар сумел встать лишь с посторонней помощью и даже не сумел присутствовать на ринге в момент оглашения официального результата боя.

Любопытно, не отобьёт ли такое жесточайшее поражение желание у 18-летнего парня продолжать карьеру в принципе.

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