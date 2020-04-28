Бывший чемпион UFC на родео шикарным броском завалил быка. Просто голыми руками

6 июля 2019 года бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд тяжелейшим нокаутом проиграл Яну Блаховичу. Тогда Дэна Уайт рассказал, что у Люка сломана челюсть, и посоветовал ему завязывать с большим спортом. Рекомендация была жёсткой, но справедливой – три поражения в последних четырёх встречах (все досрочные) говорили сами за себя.

Позже сам Рокхолд также заявил, что думает о завершении карьеры, но с официальным объявлением не спешил. Казалось бы, многие бойцы на месте Люка впали бы в депрессию, кто-то бы пытался спасти карьеру до последнего, разрушая былую славу в пыль и бесцельно расходуя своё здоровье. Но всё это не про нашего героя.

Калифорниец получает наслаждение от жизни без боёв, в чём признавался уже не раз, и даёт выход своей энергии наружу в других сферах. Чтобы не дать заскучать своим подписчикам во время карантина, Рокхолд воспользовался роликом, записанным ещё в августе, и напомнил, как живёт без большого спорта.

В частности, он разместил видео, в котором приручил быка в прямом смысле этого слова. Видео собрало около 200 тыс. просмотров и более 1,5 тыс. комментариев за сутки. И это очень даже объяснимо, посмотреть действительно было на что.

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Рокхолд vs Бык

Дело было в штате Монтана. В конце августа 2019 года, то есть менее чем через два месяца после сокрушительного поражения от Блаховича, Люк решил отвлечься от мыслей о неудаче и принял участие в родео.

Но спортсмен выступил не в роли наездника, что привычно для этого вида развлечения, а в роли настоящего укротителя.

На видео заметно, что Люку дали возможность схватить быка ещё до выхода в загон. Когда же человек и животное оказались непосредственно на арене, началось самое интересное. Экс-чемпион UFC ухитрился провести против молодого бычка чисто борцовский приём и оформил шикарный бросок. Через несколько секунд он снова повалил непокорного «соперника» и попробовал провести удушающий, а затем взобраться на него, уже в качестве наездника. Но бык избежал этой участи, сбросил Рокхолда и ретировался, а Люк в свою очередь победно вскинул руки.

Реакция социальных сетей: лайк от Хабиба и осуждение зоозащитников

Реакция социальных сетей, как часто бывает в таких случаях, была бурной и полна разных мнений. Коллеги Рокхолда по смешанным единоборствам практически единодушно его поддержали. В частности, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, знакомый не понаслышке о противостояниях с животными (да-да, мы о схватке с медвежонком), поставил Рокхолду лайк.

Экс-чемпион UFC Би Джей Пенн назвал выступление Люка нереальным, Майкл Кьеза охарактеризовал Рокхолда как «сумасшедшего» и признался, что ему это нравится. Отписался в комментариях и Мэтт Митрион.

Но были и те, кто осудил Рокхолда.

«Какой в этом смысл», — удивляется один из пользователей. Ещё один подписчик Люка явно хотел ужалить бойца, намекая на его неудачи в последних боях.

«Хаха, ты не можешь драться с людьми и перешёл на животных».

Рекордный нокаут на 5-й секунде. 20-летний боец вырубил соперника первым же ударом Кореец Вон претендовал на абсолютный рекорд, но судья среагировал не сразу.

Кто-то же выражал презрение к конкретно этому поступку.

«Смотрится круто, но что по поводу животного? Люк, я тебя уважаю, но не этот поступок». В ещё одном комментарии агрессия была неприкрытой:

«Что за дерьмо ты делаешь?» — написал подписчик.

В целом иной реакции в гуманном американском обществе ждать не приходилось. Так что непонятно, о чём думал спортсмен, размещая подобный контент у себя на странице.

Зачем всё это Рокхолду?

Как уже говорилось, Люк не объявлял о завершении карьеры. Вместе с тем подчёркивал, что получает удовольствие от жизни. Свои не самые понятные поступки он объясняет особенностями характера.

«Я не хочу сказать, что завершил карьеру, а потом внезапно вернулся. Мне не хочется закрывать двери для чего-либо. Но сейчас я получаю удовольствие от жизни без поединков. Мне нравится фокусироваться на других вещах. На данный момент у меня нет той же страсти к боям, нет того голода. Прошу прощения у фанов, что не дерусь. Возможно, когда-нибудь. Но пока не представляю себе этого.

Сейчас я ищу разные вызовы в жизни. Мне нравится быть завоевателем. Думаю, так будет всегда. Могу делать много всего. Раньше бои поглощали меня. Они поглощали тело и мысли и мешали наслаждаться жизнью. Теперь я свободен и в восторге от того, что делаю.

Что касается родео, то я оказался в это втянут из-за виски. Занял на том конкурсе второе место и был очень зол. Хотел оспорить такое решение», — рассказал Рокхолд.

Что ж, понять бойца, посвятившего всю жизнь единоборствам и ищущего себя после завершения карьеры, всё-таки можно. Но всё же, наверное, Люку стоит быть поосторожнее. Ещё пара таких видео, и борцы за права животных сделают всё, чтобы добить и без того шаткое наследие Рокхолда и уничтожить его репутацию.