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Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд голыми руками заборол быка на родео, видео

Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд завалил быка
Микаил Гусейнов
Бывший чемпион UFC на родео шикарным броском завалил быка. Просто голыми руками
Хабиб Нурмагомедов оценил борцовские навыки Рокхолда, а зоозащитники устроили Люку натуральную травлю.
Бокс/ММА / UFC 0

6 июля 2019 года бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд тяжелейшим нокаутом проиграл Яну Блаховичу. Тогда Дэна Уайт рассказал, что у Люка сломана челюсть, и посоветовал ему завязывать с большим спортом. Рекомендация была жёсткой, но справедливой – три поражения в последних четырёх встречах (все досрочные) говорили сами за себя.

Позже сам Рокхолд также заявил, что думает о завершении карьеры, но с официальным объявлением не спешил. Казалось бы, многие бойцы на месте Люка впали бы в депрессию, кто-то бы пытался спасти карьеру до последнего, разрушая былую славу в пыль и бесцельно расходуя своё здоровье. Но всё это не про нашего героя.

Калифорниец получает наслаждение от жизни без боёв, в чём признавался уже не раз, и даёт выход своей энергии наружу в других сферах. Чтобы не дать заскучать своим подписчикам во время карантина, Рокхолд воспользовался роликом, записанным ещё в августе, и напомнил, как живёт без большого спорта.

В частности, он разместил видео, в котором приручил быка в прямом смысле этого слова. Видео собрало около 200 тыс. просмотров и более 1,5 тыс. комментариев за сутки. И это очень даже объяснимо, посмотреть действительно было на что.

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Рокхолд vs Бык

Дело было в штате Монтана. В конце августа 2019 года, то есть менее чем через два месяца после сокрушительного поражения от Блаховича, Люк решил отвлечься от мыслей о неудаче и принял участие в родео.
Но спортсмен выступил не в роли наездника, что привычно для этого вида развлечения, а в роли настоящего укротителя.

На видео заметно, что Люку дали возможность схватить быка ещё до выхода в загон. Когда же человек и животное оказались непосредственно на арене, началось самое интересное. Экс-чемпион UFC ухитрился провести против молодого бычка чисто борцовский приём и оформил шикарный бросок. Через несколько секунд он снова повалил непокорного «соперника» и попробовал провести удушающий, а затем взобраться на него, уже в качестве наездника. Но бык избежал этой участи, сбросил Рокхолда и ретировался, а Люк в свою очередь победно вскинул руки.

Реакция социальных сетей: лайк от Хабиба и осуждение зоозащитников

Реакция социальных сетей, как часто бывает в таких случаях, была бурной и полна разных мнений. Коллеги Рокхолда по смешанным единоборствам практически единодушно его поддержали. В частности, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, знакомый не понаслышке о противостояниях с животными (да-да, мы о схватке с медвежонком), поставил Рокхолду лайк.

Экс-чемпион UFC Би Джей Пенн назвал выступление Люка нереальным, Майкл Кьеза охарактеризовал Рокхолда как «сумасшедшего» и признался, что ему это нравится. Отписался в комментариях и Мэтт Митрион.

Но были и те, кто осудил Рокхолда.

«Какой в этом смысл», — удивляется один из пользователей. Ещё один подписчик Люка явно хотел ужалить бойца, намекая на его неудачи в последних боях.

«Хаха, ты не можешь драться с людьми и перешёл на животных».

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Кто-то же выражал презрение к конкретно этому поступку.

«Смотрится круто, но что по поводу животного? Люк, я тебя уважаю, но не этот поступок». В ещё одном комментарии агрессия была неприкрытой:

«Что за дерьмо ты делаешь?» — написал подписчик.

В целом иной реакции в гуманном американском обществе ждать не приходилось. Так что непонятно, о чём думал спортсмен, размещая подобный контент у себя на странице.

Зачем всё это Рокхолду?

Как уже говорилось, Люк не объявлял о завершении карьеры. Вместе с тем подчёркивал, что получает удовольствие от жизни. Свои не самые понятные поступки он объясняет особенностями характера.

«Я не хочу сказать, что завершил карьеру, а потом внезапно вернулся. Мне не хочется закрывать двери для чего-либо. Но сейчас я получаю удовольствие от жизни без поединков. Мне нравится фокусироваться на других вещах. На данный момент у меня нет той же страсти к боям, нет того голода. Прошу прощения у фанов, что не дерусь. Возможно, когда-нибудь. Но пока не представляю себе этого.

Сейчас я ищу разные вызовы в жизни. Мне нравится быть завоевателем. Думаю, так будет всегда. Могу делать много всего. Раньше бои поглощали меня. Они поглощали тело и мысли и мешали наслаждаться жизнью. Теперь я свободен и в восторге от того, что делаю.

Что касается родео, то я оказался в это втянут из-за виски. Занял на том конкурсе второе место и был очень зол. Хотел оспорить такое решение», — рассказал Рокхолд.

Что ж, понять бойца, посвятившего всю жизнь единоборствам и ищущего себя после завершения карьеры, всё-таки можно. Но всё же, наверное, Люку стоит быть поосторожнее. Ещё пара таких видео, и борцы за права животных сделают всё, чтобы добить и без того шаткое наследие Рокхолда и уничтожить его репутацию.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/lukerockhold

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