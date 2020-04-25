Курьёзный случай: бойцы упали в обоюдный нокдаун. Однажды так проиграл Фёдор Емельяненко

Для Лопеса всё закончилось успешно, он сумел подняться и победил, а вот Невешу потребовалась помощь.

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На этот раз поговорим об инциденте, имевшем место на турнире по смешанным единоборствам ECE 2 в Лиссабоне в ноябре 2019 года. Тогда зрители стали свидетелями редкого явления – двойного нокдауна, один из которых в конечном счёте перешёл в нокаут. Но обо всём по порядку.

9 ноября 2019 года нидерландская организация ECE проводила второй в истории турнир по правилам ММА. Вообще-то, сам промоушен существует с 2010 года, но изначально он организовывал бои лишь в качестве лиги кикбоксинга. По мере роста появлялись и новые ответвления и, наконец, в 2019 году настал черёд дать старт турнирам по ММА.

В малоизвестной лиге приняли решение задействовать в первых турнирах уже своих проверенных бойцов, которые прежде бились в кикбоксинге и муай-тае. Так, на шоу в Лиссабоне ECE 2 встретились 23-летний представитель Кабо-Верде Эдер Лопес и 31-летний португалец Диогу Невеш.

Казалось, что у малоопытного Лопеса после двух поражений кряду на турнирах по кикбоксингу будет немного шансов на успех с опытным соперником. Но он начал поединок достаточно рьяно, об этом говорит даже то, что уже на восьмой секунде, в пылу схватки он попробовал пробить лоу-кик, а в результате попал сопернику ниже пояса. Тем не менее, португалец быстро оправился и попробовал отыграться. Впрочем, полноценного поединка зрители всё-таки не увидели, через девять секунд противники пошли в размен и оба свалились в нокдаун. И если попадание Невеша получилось просто жёстким и прошило область скулы соперника, то Лопес продемонстрировал филигранную точность и донёс кулак точно до подбородка.

По сути, у Лопеса случился так называемый флеш-нокдаун, и он встал на ноги практически сразу. А вот у Невеша были серьёзные проблемы и его в буквальном смысле пришлось откачивать. Рефери оперативно достал изо рта «отключенного» бойца каппу и перевернул его на бок. А после в клетке появились врачи, которые проводили с Диогу ряд манипуляций.

Катастрофа в Нью-Йорке. Фёдор Емельяненко в нокауте за 74 секунды Емельяненко и Митрион потрясли друг друга, но американец поднялся быстрее и добил. Фёдору после нокаута стоит подумать о здоровье.

Эпизод, произошедший на турнире ECE 2 в Лиссабоне, напомнил случай в гораздо более известном промоушене и произошедшем с куда более жёсткими бойцами. Да-да, речь о провальном дебюте Фёдора Емельяненко в Bellator. На турнире в Нью-Йорке россиянин встретился с экс-бойцом UFC Мэттом Митрионом. Противники не раскачивались слишком долго и вскоре пошли в размен. Оба отметились точными попаданиями справа и упали в нокдаун. Американец оправился быстрее и почти мгновенно добил возрастного соперника.

Последний Император после той неудачи провёл уже четыре поединка, победив в трёх из них. Посмотрим, сумеет ли оправиться после тяжёлого нокаута Диогу Невеш.