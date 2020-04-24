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UFC 249, бой Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи, 9 мая, время трансляции, где смотреть

UFC 249, бой Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи, 9 мая
Игорь Брагин
Спорт жив! Официально: в мае пройдёт три турнира UFC. LIVE!
Фергюсон и Гэтжи бьются 9 мая на Veterans Memorial Arena во Флориде. 13 и 16 мая состоятся ещё два турнира! Подробности — на «Чемпионате».
Бокс/ММА / UFC 0

Где состоится UFC 249

Вероятнее всего, все три шоу будут проведены в самом густонаселённом городе Флориды Джексонвилле в спорткомплексе Veterans Memorial Arena.

Дата боя Фергюсон — Гэтжи: 9 мая 2020 года

Всего в мае планируется к проведению 3 турнира. Но мерной — 249 состоится 9 мая. Именно там главным событием будет бой Тони Фергюсона против Джастина Гэтжи. Два остальных турнира пройдут 13 и 16 мая. Все они состоятся в штате Флорида. По словам Уайта, губернатор штата и Атлетическая комиссия пояснят правила проведения турниров…

Уайт подтвердил, что турнир 9 мая будет транслироваться на телеканале ESPN по системе pay-per-view. Вместе с тем он не смог сказать, будут ли показаны поединки 13 и 16 мая, отметив, что решение останется за телеканалом.

Где посмотреть бой Фергюсон — Гэтжи в прямом эфире?

В пресс-службе российского телеканала «Рен ТВ» подтвердили, что покажут турнир по смешанным единоборствам UFC 249 в прямой трансляции, несмотря на то что на нём не выступит российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион организации в лёгкой весовой категории. Это сообщение появилось до того, как ивент был отложен. Сейчас стала известна новая дата. Право на показ турнира у телеканала «Рен ТВ» сохраняется. Турнир состоится в ночь с 9 на 10 мая мск.

«Рен ТВ» покажет турнир UFC 249, несмотря на замену Хабиба на Гэтжи

22:40. Дэна Уайт рассказал, что организация планирует провести сразу 3 турнира на неделе.

«Мы проведём три турнира. Суббота, среда, суббота. Все турниры во Флориде? Я не отвечу. Турнир UFC 249 пройдёт без фанатов и с ограничениями по присутствию медиа. Джо Роган тоже там будет. Губернатор, мэр и медицинская комиссия поддержала турнир во Флориде. Сперва мы сфокусируемся на карде UFC 249, затем станут известны остальные», — заявил президент UFC в интервью телекомпании ESPN.

Полный кард UFC 249

Бой Фергюсон — Гэтжи официально возглавит UFC 249, известен весь кард турнира
Основной кард
Тони ФергюсонДжастин Гэтжи
Генри Сехудо — Доминик Крус
Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенстрайк
Келвин Каттар — Джереми Стивенс
Грег Харди — Йорган де Кастро

Предварительный кард
Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум
Карла Эспарза — Мишель Уотерсон
Роналдо Соуза — Юрайя Холл
Висенте Луке — Нико Прайс
Брайс Митчелл — Чарльз Роса
Райан Спэнн — Сэм Алви

22:20. Руководство UFC объявило официальный кард турнира UFC 249, проведение которого запланировано на 9 мая в штате Флорида. Главным событием шоу станет противостояние за титул временного чемпиона в лёгком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. В соглавном событии пройдёт бой за титул чемпиона в легчайшем весе между Генри Сехудо и Домиником Крусом, сообщает MMA Fighting.

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