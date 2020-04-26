«Mortal Kombat – это было бы реально круто!» Олейник — о UFC 249 и бойцовском острове

9 мая во Флориде состоится исторический турнир UFC 249. Вечер боёв лучшей лиги мира станет первым большим событием с момента, как пару месяцев назад спорт во всём мире встал на паузу, и именно президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэна Уайт первым нажмёт на «play».

Несмотря на то что выбыл главный хедлайнер турнира Хабиб Нурмагомедов, российскому фанату единоборств будет за кого поболеть. Во Флориде выступит главный ветеран UFC из России Алексей Олейник. Ему 9 мая предстоит драться с одним из величайших тяжеловесов в истории ММА Фабрисиу Вердумом, тем самым первым обидчиком Фёдора Емельяненко.

— Вы должны были подраться на UFC 249 в изначальную дату — 18 апреля, но тогда шоу перенесли. Есть уверенность, что сейчас всё состоится?

— Нет мыслей, что турнир отменят. Работа по организации в самом разгаре, списки составляются: вписали секундантов, тренеров, всю команду. Маршруты обозначены, место прибытия есть, способ перемещения выбран. Всё, всё, всё и абсолютно всё готово. Вообще не думаю, что турнир могут отменить, не сижу и не гадаю. Готовлюсь, как всегда.

Спорт жив! Официально: в мае пройдут три турнира UFC. LIVE! Фергюсон и Гэтжи побьются 9 мая на Veterans Memorial Arena во Флориде. 13 и 16 мая состоятся ещё два турнира! Подробности — на «Чемпионате».

— Весь мир лишь накануне получил официальный анонс с местом и временем проведения UFC 249, а также – с полным списком участником. Как давно вы в курсе всех подробностей?

— Три дня назад узнал точное место. От моего дома это 400 километров езды на машине. По здешним меркам это совсем немного считается.

— Дата турнира 9 мая, и для вас, в отличие от остальных участников события, этот день – по-настоящему особенный. Это накладывает дополнительную ответственность?

— Думаю, нет. По крайней мере сейчас. Надеюсь, ничего такого не буду испытывать и во время боя. Я не делю поединки на важные и неважные, выхожу и стараюсь изо всех сил. Праздник – это хорошо, для меня он имеет большое значение, но не скажу, что буду драться по-другому из-за этого. Был бы молодым, может, что другое сказал по этому поводу, но у меня достаточно опыта, чтобы не бахвалиться и не делать лишних заявлений.

— Вы готовитесь в необычных условиях – когда по всему миру введены строгие правила самоизоляции. Это сильно влияет на тренировки?

— Выполнил где-то 85% от обычной работы. На самом деле, для меня поменялось немногое: тот же зал, с теми же людьми занимался – тренеры, спарринг-партнёры. Да, есть определённые нюансы из-за самоизоляции. Например, не могу показывать в соцсетях зал. Но в чём-то даже стало лучше.

— Даже так? Расскажите.

— Обстановка в зале сейчас более камерная, стало спокойнее и свободнее. Одновременно в помещении находится шесть-восемь человек – не больше. А в обычное время людей очень много, ведь в ATT тренируются в том числе и простые люди. Бывает, приезжаешь и негде машину поставить на парковке со 150 местами. Приходится на газоне парковаться. А сейчас 10 машин у входа.

— Слушаю, и создаётся впечатление, что у вас там вообще всё хорошо и нет никакой паники.

— А её здесь и нет. Все строго выполняют правила, никого ни за что не штрафуют. Максимум – люди могут замечание сделать кому-то кто без маски.

«Дрались без перчаток, могли бить в пах, головой в лицо и лежачего ногами» Алексей Олейник, 40-летний тяжеловес из России, которого ожидает бой на UFC 217, вспомнил пару крутых историй из своей долгой карьеры.

— С вами случалось такое?

— Было дело, забыл маску в машине, пошёл в магазин. Мне сказали, мол, молодой человек, вы без маски. Да-да, говорю, беру, что нужно, и убегаю. Извините.

— Ощущение, что у вас всё в порядке, но не факт, что у всех участников турнира так же. По-любому, многие испытывают сложности в подготовке. Стоит ли ожидать большого количества сенсаций 9 мая?

— Не думаю. Но опять же – я сужу по себе и по тем, кто готовится со мной к боям, назначенным на ближайшие полтора-два месяца. Аманда Нуньес, этот большой парень со сложной фамилией… Розенструйк! Ну и все остальные ребята пашут, работают во всю мощь. У меня даже мысли нет, что кто-то из них может быть не форме к своему бою. Извините, конечно, но мы тут не в кабачке дерёмся, не в местечковой компании, чтобы быть неготовыми. Если ты профессионал, то точно знаешь, как привести себя в лучшее состояние. Даже если на тренировке ты где-то отработал, скажем, процентов на 80, то всегда можешь доработать оставшиеся 20 хоть дома, хоть где. Набираешь две пол-литровые бутылки воды и с ними в руках выбрасываешь по 300-400 ударов. Пресс, отжимания. Так и «добиваешь».

— Вашего соперника называют чуть ли не величайшим грепплером в истории тяжёлого веса, вас также приписывают к числу лучших. Нет ощущения, что бой с Фабрисиу Вердумом – за звание абсолютно лучшего грепплера в истории?

— Не хотелось бы сейчас это обсуждать. Мы, люди с русским самосознанием, привыкли быть суеверными, так что лучше поговорим об этом после боя. Но считаю, что Вердум – один из крутейших грепплеров тяжёлого веса, и меня называют одним из таких, это правда. Так что неспроста мы сошлись в итоге. Наш бой должен был состояться ещё два года назад, но тогда Вердума задержали и дисквалифицировали за противоправные действия, скажем так. Но в итоге мы подерёмся, и это значит, что так было дано сверху (Вердум и Олейник должны были возглавить первый турнир UFC в России 15 сентября 2018 года, но бразилец провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на два года. – Прим. «Чемпионата»).

— В конце прошлого года два лучших борца полусреднего веса Камару Усман и Колби Ковингтон неожиданно превратили свой бой в боксёрский матч. Может ли что-то подобное случиться и в вашем поединке с Вердумом?

— Такое возможно, наверное, но едва ли бой продлится всю дистанцию. Всегда стараюсь сразу идти вперёд, максимально обострять, доводить до предела. При таком раскладе бой просто не может продлиться все 15 минут. Тем более, мы говорим о тяжёлом весе, где, сами знаете, конец может наступить в любую секунду. Потому мне неважно, сколько всё это будет продолжаться – полминуты, минуту или 10.

UFC в Москве: Россия vs мир — 9-2 в нашу пользу Дебютный турнир UFC на российской земле должен понравиться президенту Уайту.

— Фабрисиу Вердум не дрался два года. Учитывая его преклонный возраст (42 года), не сделает ли его этот простой хуже?

— Может быть, Вердум стал только лучше: отдохнул, восстановился. Многие видели – Вердум не вёл в эти два года праздный образ жизни, проводил семинары, соревновался в грепплинге. Жду, что он будет в хорошей форме.

— Осознаёте, что примите участие в уникальном событии, которое войдёт в историю спорта навсегда?

— Я на это смотрю несколько иначе. Да, какая-то болезнь есть, но всё-таки, извините, это не ядерная война прошла. Не было какого-то природного катаклизма, ужасного цунами, и на Землю не высадились инопланетяне. Пошла волна, которая в чём-то была переиграна, прокачана СМИ и службами безопасности. Передвижения по всему миру ограничены, всё по закрывали – и всё это сделали люди, а не природа. Не чувствую, что турнир будет прям уж таким уникальным.

— По крайней мере он будет уникален тем, что пройдёт без зрителей.

— Мне доводилось драться в разных местах. Чего только не было за карьеру: и клубы ночные, где в зале 30-40 человек или 100 максимум. Тем более, учитывая персонал, команды и журналистов, на UFC 249 в зале пара десятков человек всё-таки будет. Так что и здесь я не чувствую особой уникальности. Вот если бы турнир реально на бойцовском острове прошёл…

— Вы серьёзно?

— Ну да. Я, конечно, человек опытный, но всё ещё немного сентиментальный. Понравились ассоциации с Mortal Kombat – это было бы реально круто! Инфраструктуру можно подготовить, перелёты джетов – налажены. Я верю, что всё ещё возможно, острова эти где-то здесь недалеко находятся, так что, вполне вероятно, там ещё проведут бои.