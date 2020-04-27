Знойная красотка стала звездой UFC без единого удара. Ей восхищаются все фанаты ММА

Зачастую роль девушек, выносящих в ринг/октагон таблички с номером раунда, недооценивают, саму работу считают не особо важной и сложной, а имена героинь перерыва редко знакомы фанатам боевого спорта. Однако это точно не случай Бритни Палмер. Эта милашка вот уже 15 лет занимает роль одной из главных и самых популярных октагон-гёрлз UFC, и сегодня компанию Дэны Уайта невозможно представить без красотки Бритни.

Бритни Палмер родилась 24 июня 1987 года в Сан-Диего, а всего через пару лет её семья переехала в Лас-Вегас, что в итоге и предопределило судьбу девочки. В Городе Грехов Бритни выросла и выбрала свой путь. Благо барышне с такими природными данными и без комплексов было совсем не сложно найти себя внутри столицы развлечений.

Палмер начинала с работы стриптизёрши и танцовщицы в шоу фокусов. «Я танцевала в V театре, была там ассистенткой фокусника. Оттуда меня пригласили в бурлеск-шоу в заведении «Фламинго»».

Танцевать в забегаловке Палмер долго не пришлось. Её агенты нашли девушке работу в набиравшем тогда популярность промоушене WEC (World Extreme Cagefighting). Именно в этой организации в своё время обрели популярность и большое имя в спорте такие бойцы, как Жозе Алду, Доминик Круз, Дональд Серроне, Юрайя Фейбер, Энтони Петтис и многие другие.

В 2006 году UFC поглотил WEC, славящийся на тот момент самым сильным ростером бойцов лёгких дивизионов, и забрал под своё крыло главных звёзд почившего промоушена. Вместе с компанией «головорезов» в Абсолютный бойцовский чемпионат перешла и красотка Бритни.

Вместе с Ариани Селест Бритни Палмер до сих пор остаётся самой опытной и уважаемой ринг-гёрл в UFC. Да и вообще в смешанных единоборствах. Девушки настолько давно и исправно трудятся под баннером лучшей лиги мира, что представить UFC без них так же сложно, как и без Дэны Уайта, Джо Рогана или Брюса Баффера. Все вместе они лица самой могущественной компании в мире смешанных единоборств.

Палмер – не просто эффектная девушка с большими, выразительными глазами и потрясной фигурой, но и разносторонняя личность. Когда Бритни был 21 год, она попала в страшную автокатастрофу, из-за чего несколько месяцев не могла ходить. Ужасное происшествие не надломило с виду хрупкую девушку, а напротив – подарило ей главное хобби её жизни. Вот уже больше 10 лет Бритни Палмер рисует, и делает это на очень солидном уровне.

Бритни Палмер даже делала собственную выставку, а героями её работ становились в том числе и известные бойцы. Кроме того, звезда UFC неоднократно снималась для Playboy, что в модельном бизнесе считается одной из высших точек карьеры.

В 2015 году в жизни Палмер снова случилось нечто ужасное. Её муж Аарон Залевски приревновал красавицу к её менеджеру и напал на неё прямо у их дома. К счастью, Бритни удалось вырваться из лап разъярённого супруга, и дальше проблемы были только у него. Бритни заявила на Аарона в полицию, что обернулось для него максимально серьёзными обвинениями. А в жизни Палмер вновь установился мир и покой.

Нетрудно догадаться, что пройти с достоинством такие испытания могла только поистине духовитая особа. В закалке характера Бритни помогла не только её весьма брутальная работа (Палмер вот уже 15 лет наблюдает с лучших мест, как наиболее опасные люди планеты выбивают дух друг из друга в клетке), но и занятия спортом.

Бритни Палмер уникальна тем, что её красивый образ в первую очередь ассоциируется у всех, кто её знает, с самым жёстким видом спорта на планете. Девушка вот уже полтора десятка лет остаётся верной себе и при это до сих пор востребована в бизнесе, где с людьми зачастую прощаются без лишних разговоров, несмотря на их заслуги.