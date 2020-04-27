Молодой боец посвятил Хабибу песню. Получилось оскорбительно и грубо

23 апреля боец смешанных единоборств Дмитрий Кузнецов решил заявить о себе, выложив на своём канале в YouTube оскорбительную песню собственного авторства в адрес чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Реакции ни от самого Орла, ни от представителей его команды не последовало.

Но на этом Дмитрий не успокоился и 26 апреля выложил на своей странице в «Инстаграме» ещё один пост, посвящённый Хабибу. В нём он фактически повторял обвинения, прозвучавшие в песне, и объяснял, что его заставило объявить войну армии фанатов Нурмагомедова.

Попробуем разобраться, каковы реальные причины поступков Кузнецова.

Что было в скандальной песне и клипе?

Боец ММА Дмитрий Кузнецов выпустил оскорбительную песню в адрес Хабиба Нурмагомедова

Клип AnubisWay (сценический псевдоним Кузнецова) начинается с того, что он в папахе и на троне сидит в руках с книгой Льва Толстого, при этом держа её вверх ногами. Затем он отбрасывает её в сторону и достаёт книгу под авторством Хабиба Нурмагомедова. На фоне слышна ругань группы людей с кавказским акцентом. С первых же секунд становится ясно, что Дмитрий в клипе исполняет роль самого Хабиба.

Далее, собственно, начинается сама песня, в которой исполнитель утверждает, что Хабиб «бесстрашен лишь в компании своего отряда». Кузнецов называет чемпиона UFC лицемером, припоминая ему эпизод с американским бездомным, которому Нурмагомедов платил за отжимания, а также обвиняет бойца в сексизме и показном морализаторстве, очевидно, отсылая к скандалам, случившимся в Дагестане вокруг концерта Егора Крида и театральной постановки «Охота на мужчин». А апогеем всего ролика стал момент, когда Кузнецов в роли Хабиба проходит мимо соблазнительных девушек, отбиваясь от них, и идёт принимать ванну вместе с «братьями».

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Невзирая на такую громкую провокацию, реакции Нурмагомедова не последовало. Во-первых, не исключено, что в команде чемпиона UFC просто не посчитали нужным реагировать на ещё одного хейтера, во-вторых, очевидно, что в священный месяц Рамадан Хабиб точно не будет решать вопросы подобного рода, ну и в-третьих, как стало известно уже после публикации клипа, у Нурмагомедова заболел отец, и в этой ситуации ему опять-таки не до разборок.

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Кто такой Дмитрий Кузнецов?

Имя 26-летнего спортсмена впервые попало на полосы топ-изданий далеко не благодаря громким победам в клетке или мегахитам, исполненным с больших сцен. В декабре минувшего год на Кузнецова совершили нападение трое молодых людей. Инцидент произошёл в районе Бибирево. Справедливости ради отметим, что Дмитрий сумел нейтрализовать одного из правонарушителей, но те взяли «своё» количеством и избили его.

Тот скандал тогда облетел все ведущие СМИ. Самое интересное, что это случилось незадолго до турнира Fight Nights Global, который планировался на 28 декабря и участником которого должен был стать Анубис. Руководитель промоушена Камил Гаджиев тогда удивился произошедшему и посоветовал бойцу подыскать себе другую работу.

«Он планировал 28 декабря выступать у нас на турнире. А про это мы ничего не слышали — ни от него, ни от команды его. Ну, если на него толпой напали и избили, что ему делать вообще у нас на турнире? Пусть другую профессию себе выбирает тогда», — говорил Гаджиев.

Эти слова задели Кузнецова, и он посвятил им отдельный пост в «Инстаграме», заявив, что и не собирался биться 28 декабря.

«Многоуважаемый Камил Гаджиев, может, это вам стоит сменить профессию, если вы не в курсе, кто выступает на вашем турнире, а кто нет. Я не подписывал никакой контракт и предложение отклонил! Менеджеры, инвесторы, которые за меня что-то там решили, мной не являются! Конечно, куда мне до ваших турниров с цирковыми выступлениями ваших бойцов и убогим трештоком, ненормативными выкриками в сторону якобы нечестного судейства и скулящих высказываний про хватание шорт и ударов после гонга. Не судите да не судимы будете», — написал Кузнецов.

Интересно, что уже через несколько дней боец всё же выступил на предновогоднем шоу FNG, предварительно пафосно заявив о возвращении, которое обошлось лиге якобы в 1 миллион рублей (на тот момент около $ 16 тыс).

«Несмотря на нелестные высказывания Камила Гаджиева, я сделаю подарок ему и его организации, которая переживает не лучшие времена, выступив на турнире 28 декабря. Я покажу бойцам пример, как нужно делать настоящее шоу и что необязательно при этом вести себя как животные! Да, я возвращаюсь, хоть и не планировал, но отказываться от предложения инвестора в 1 миллион рублей за выход на турнир… сами всё понимаете», — написал Кузнецов.

Отметим, что сумма в 1 млн рублей кажется завышенной. К примеру, начинающие бойцы UFC за первые поединки как правило получают $ 8 тыс. Слабо верится, что Кузнецову, имеющему на тот момент шесть поражений, могли предложить такой гонорар. Как бы то ни было, к чести Дмитрия добавим, что на турнире 28 декабря он таки победил.

В целом изучению страницы Кузнецова в «Инстаграме» можно посвятить целый материал. К примеру, объясняя свою неприязнь к Хабибу, он подчёркивает, что это не отражает его позиции в отношении всего Дагестана, вместе с тем, по его постам вполне очевидно, что он не очень-то и терпим к представителям других народов. Так, в преддверии поединка 26 января этого года на турнире лиги Alash Pride с Арманом Сапаровым он назвал соперника «потомком Чингиз-хана» и пообещал отправить его в степь «жрать конину».

Особенно интересно такие комментарии смотрятся на фоне критики Кузнецовым промоушена Fight Nights за «убогий трешток». К слову, поединок с Сапаровым Кузнецов выиграл.

Зачем Кузнецову нужен Хабиб?

Мы уже упоминали, что вскоре после клипа Дмитрий опубликовал в «Инстаграме» пост, объяснив причины столь жёсткой критики чемпиона UFC.

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Что ж, если взглянуть на текст поста в отрыве от бэкграунда Дмитрия, то можно согласиться, что каждый имеет право на свою точку зрения и что именно чувство справедливости заставило его пойти в атаку на самого популярного бойца страны.

Но учитывая, что Кузнецов меняет собственную точку зрения несколько раз в неделю (как это было во время конфликта с Камилом Гаджиевым), выступает в лиге, которую сам же и критикует, и скатывается до трештока самого низкого качества, можно предположить, что Дмитрий просто погнался за хайпом.

Что же касается нежелания удалять ролик, то вряд ли причина в твёрдости позиции. Суть в том, что скандальный клип за 4 дня собрал более 115 тыс. просмотров, что для канала AnubisWay, количество подписчиков которого составляет чуть более 4 тыс, является абсолютным рекордом. Что и говорить, если остальные 25 роликов на канале в общей сложности собрали около 170 тыс. просмотров.

Совершенно очевидно, что сейчас Кузнецов ждёт реакции команды Хабиба, что даст повод записать ему ещё один ответ и привлечь к себе ещё больше внимания. Но, повторимся, Нурмагомедов молчит. Как бы то ни было, частично Дмитрий уже достиг цели, так как попал в поле зрения ведущих изданий.