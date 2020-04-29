Идеальная вертушка в голову. Украинский боец даже улетел за канаты

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«Раскат грома», вертушка в голову и боевая бабушка. Выбираем самое крутое видео Самый быстрый финиш Макгрегора, обоюдный нокдаун и нокаут от секунданта. Голосуйте за самые интересные ролики.

Одним из самых красивых нокаутов в истории UFC считается удар ногой с разворота в голову, идеально исполненный Эдсоном Барбозой в поединке с Терри Этимом 14 января 2012 года. Уширо маваши гери в исполнении Барбозы стал украшением 142-го номерного турнира лучшей лиги мира, прошедшего в Рио-де-Жанейро. Комментатор Джо Роган тогда даже назвал этот нокаут лучшим в истории. Все фанаты единоборств наверняка прекрасно помнят тот великолепный удар Эдсона, но мало кто знает, что примерно в тот же период в далёкой Украине один талантливый тайбоксёр исполнил этот сложнейший кик не хуже топового легковеса UFC из Бразилии.

ВИДЕО

На видео ниже – фрагмент из поединка, прошедшего на Кубке Украины по тайскому боксу в категории до 81 килограмма. Соперники выясняют отношения по правилам любительского муай-тай: в нём можно бить локтями, по несколько секунд клинчевать, но нельзя атаковать коленями, а бойцы обязаны надевать полный комплект защитной экипировки, не считая наколенников. Боец в красном Анатолий Шпонарский большую часть своего поединка работал от соперника Казахилова, и инициатива в бою переходила от одного боксёра к другому.

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Судьям наверняка было бы сложно определить победителя той схватки, если бы Шпонарский в какой-то момент не решился пойти на риск. В одном из эпизодов Анатолию удалось занять центр ринга, откуда он типами (прямыми ударами ноги в корпус и бёдра) принялся отодвигать соперника к канатам. Казахилов не хотел отдавать преимущество и пытался отвечать теми же фронт-киками, оставаясь на дальней дистанции. В какой-то момент Шпонарскому надоело это фехтование, и он решил удивить Казахилова. Приняв на бедро очередной тип и уклонившись от вялого хай-кика, Шпонарский крутанул просто роскошную вертушку и сразил соперника ударом пятки в голову. Получилось настолько мощно, что бедный оппонент даже вывалился за канаты.

Анатолий Шпонарский, в отличие от своего соперника по тому бою, сумел сколотить достаточно неплохую карьеру в муай-тай, на его счету золото чемпионата Европы по версии ICO и бронза на мировом первенстве WMF. Сейчас Шпонарский работает тренером и судя по его соцсетям, преуспел в этом неслабо. На фотографиях Анатолия с работы вы можете видеть восходящую мировую звезду ММА, непобеждённого «Украинского Хабиба» Ярослава Амосова (четвёртый слева в нижнем ряду), что говорит о солидном уровне зала, где трудится Шпонарский.

Также, судя по «инстаграму» Анатолия, ему довелось пройти сборы с легендой тайского бокса Саенчаем. Шпонарский также известен в Киеве как в прошлом активный участник фанатского движа, что для ребят из боевых залов на Украине (да и в России, чего уж там) – совершенно нормальная история.

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Нельзя сказать, что карьера Шпонарского сложилась столь же удачно, как и спортивный путь человека, с которым мы сравнили его в самом начале материала, однако Анатолий хотя бы не исчез с радаров совсем, а ведь именно такая участь постигла его соперника по одному из самых памятных боёв в карьере украинца. Если Анатолий вполне солидно отсвечивает в Сети своей боевой деятельностью, то о его оппоненте по схватке на Кубке Украины в Черкассах вы не найдёте ровным счётом ничего, даже если очень захочется.